América Latina

El partido de Flavio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva en el balotaje en Brasil

Valdemar Costa Neto acepta la proclamación del tribunal electoral, no felicita al presidente y cuestiona el gasto social previo a la votación. Flávio Bolsonaro, que prometió pedir la anulación, pasó a hablar de revocar la fórmula de Lula y Geraldo Alckmin

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), interviene durante la convención regional del Partido Liberal (PL) en Brasilia, Brasil, el 2 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado
Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), interviene durante la convención regional del Partido Liberal (PL) en Brasilia, Brasil, el 2 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado
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El presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconoció este lunes la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras la segunda vuelta del domingo. Su nota no felicita al presidente ni menciona la promesa de Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado del partido, de pedir ante la Justicia la anulación de la votación.

Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático”, escribió Valdemar.

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El dirigente recordó que Bolsonaro terminó la primera vuelta con 2.200.000 votos más que Lula y calificó de “fuertemente electoralistas” los gastos del Gobierno federal en beneficios sociales en la antesala de la elección. Sostuvo que ese aumento del gasto público plantea dudas sobre la igualdad de la contienda y puede tener consecuencias económicas. La nota no incluye cifras sobre esos gastos ni señala irregularidades concretas.

Flávio Bolsonaro había dicho lo contrario la noche del domingo, apenas se conoció el resultado. “Vamos a usar nuestro equipo jurídico, vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, afirmó el senador.

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), asiste a un acto en el que se anuncia a Alfredo Gaspar como compañero de fórmula —candidato a la vicepresidencia— del senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de Brasil, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado
Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), asiste a un acto en el que se anuncia a Alfredo Gaspar como compañero de fórmula —candidato a la vicepresidencia— del senador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de Brasil, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Bolsonaro atribuyó su rechazo a Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó extender la votación hasta las 19h en todo el país. Zanin, designado por Lula para ese tribunal, decidió a las 17h03 (hora de Brasilia) a pedido de la campaña oficialista, que alegó problemas de transporte de votantes. Después aclaró en una nota que las campañas de los dos candidatos habían invocado dificultades de ese tipo.

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La campaña de Bolsonaro también había pedido ampliar el horario, aunque ante el TSE y con un alcance menor: 19 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectadas por lluvias, inundaciones, cortes de rutas y falta de energía. El pedido, presentado a las 15h50, incluía que los resultados solo empezaran a difundirse cuando cerrara la votación en esos lugares.

Este lunes, Bolsonaro cambió el planteo. En un video difundido en redes sociales anunció que pedirá la revocación de la fórmula de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB), por presunto abuso de poder político y económico, y ya no habló de anular la elección. Según el despacho original, aliados y abogados del senador, que no fueron identificados, dijeron que nunca hubo posibilidad de pedir la anulación y que el discurso se ajustó tras el resultado.

Las acciones de ese tipo ya estaban en marcha. El 28 de septiembre la campaña de Bolsonaro presentó ante el TSE una acción de investigación judicial electoral contra la fórmula oficialista por presunto uso de la estructura del Ministerio de Cultura, y el 21 de octubre se presentó otra por la difusión oficial de información sobre beneficios sociales. El tribunal admitió a trámite una tercera, sobre el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que tuvo a Lula como tema en el Carnaval de 2027. No hay datos públicos de una decisión de fondo del TSE sobre ninguna de las tres.

Un hombre lleva una gorra en apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, mientras la gente hace cola para emitir su voto el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini
Un hombre lleva una gorra en apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, mientras la gente hace cola para emitir su voto el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini

La disputa llegó a la segunda vuelta con la menor diferencia entre los dos primeros desde la redemocratización. El 4 de octubre, Flávio obtuvo 47,03% de los votos válidos (56.104.503) y Lula 45,16% (53.879.538), una distancia de 2.224.965 votos, según el TSE. Las encuestas posteriores daban ventaja al senador. PoderData le atribuyó 53% de los votos válidos el 8 de octubre y 51% el 22 de octubre; Real Time Big Data, 52%.

Con más del 99% de las urnas escrutadas, Lula tenía 51,7% frente a 48,2% de Bolsonaro. A sus 80 años será el primer presidente brasileño con un cuarto mandato, el segundo consecutivo.

Republicanos, União Brasil y Podemos, partidos que apoyaron a Bolsonaro en el balotaje, ya habían reconocido el triunfo de Lula.

Valdemar mencionó además el desempeño del PL en el Congreso y en los estados. Según su nota, el partido cierra la elección con 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estaduales y distritales, y seis gobernadores.

El TSE debe diplomar a Lula y a Alckmin a más tardar el 18 de diciembre, y la investidura está fijada para el 5 de enero de 2027.

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