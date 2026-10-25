Elecciones Brasil 2026: resultados del balotaje en vivo

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Brasil cerró este domingo la votación del balotaje presidencial a las 19.00, hora de Brasilia, tras una prórroga de dos horas. El Tribunal Superior Electoral (TSE) reanudó entonces la difusión de resultados. Con el 2,24% de las secciones totalizadas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenía el 51,65% de los votos y el senador Flávio Bolsonaro el 48,35%.

La orden del juez Cristiano Zanin llegó minutos después del horario previsto de cierre, las 17.00. Hasta entonces, el TSE había publicado un primer parcial con el 0,25% de las secciones y suspendió la difusión hasta el cierre ampliado, según O Liberal. Una aclaración del TSE, citada por el medio uruguayo Subrayado, indica que la votación siguió solo donde no había concluido a las 17.00. Otras fuentes consultadas no lo precisan.

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La ventaja de Lula se estrecha a medida que avanza el recuento. En el primer parcial obtenía el 57,66%. A las 19.02, con el 0,29% escrutado, tenía el 56,7%, y a las 19.20, con el 2,24%, el 51,65%, según Bloomberg Línea. La diferencia pasó de 15,3 a 3,3 puntos, unos 92.000 votos. El medio advirtió de que el volumen escrutado no basta para proyectar un resultado.

Los parciales tempranos varían mucho. En la primera vuelta, con el 47,26% de las secciones totalizadas, Flávio Bolsonaro tenía el 50,20% de los votos válidos y terminó con el 47,03%, según datos del TSE.

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Lula busca su cuarto mandato en Brasil (REUTERS/Tuane Fernandes)

El pedido que motivó la medida partió de la coalición de Lula. Su campaña alegó falta de autobuses para llevar a los electores a las urnas en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en Bahía, según Times Brasil. Lula afirmó que el 40% de los autobuses de São Paulo había dejado de circular y que el problema se repetía en ciudades del nordeste, donde tiene su principal respaldo, según AFP.

La agencia añadió que un tribunal regional ordenó detener al secretario de Transporte de Salvador por no ofrecer transporte gratuito.

La campaña de Flávio Bolsonaro también pidió extender la votación, por las fuertes lluvias en el sur y el sureste. Según el medio Blog do BG, solicitó la medida para 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina. Zanin la aplicó a todo el territorio, aunque el reclamo inicial se refería a municipios bahianos, e invocó la gravedad de los hechos expuestos. Fue abogado de Lula antes de integrar el Supremo, en 2023.

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Lea Zorzella, de 90 años, que salió del hospital para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas a favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), hace el gesto de la «L» mientras posa para un selfi con sus familiares, en São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini

Brasil llega al balotaje tras una primera vuelta que contradijo a los sondeos. El 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, con 56.104.503 sufragios, y Lula el 45,16%, con 53.879.538, según el TSE. El escritor Augusto Cury sumó el 2,89%. Las encuestas previas daban una ligera ventaja al presidente, según Reuters.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo. Volvió al poder en 2022, después de que la justicia anulara por razones procesales las condenas por corrupción que lo llevaron a prisión durante más de 18 meses, según AFP. Flávio Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años por conspirar para un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

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Las encuestas anticipaban un desenlace estrecho. Un sondeo de Futura/100% Cidades divulgado el 16 de octubre daba a Flávio Bolsonaro el 50,8% de los votos válidos y a Lula el 49,2%. Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar, según cifras del TSE recogidas por BM&C.

Un grupo de personas con banderas estadounidenses y brasileñas se reúne frente a un colegio electoral del Miami Dade College —campus de Kendall— durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas en Kendall, Florida (EE. UU.), el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Marco Bello

El candidato del Partido Liberal prometió mano dura contra el crimen, según su programa, y recortes del gasto público. Durante el tercer mandato de Lula bajaron la inflación y el desempleo, según AFP, aunque los votantes se quejan del costo de vida y la inseguridad. El Gobierno anunció el 16 de octubre, con datos del INPE, que la deforestación de la Amazonía cayó un 42% en el último año, hasta su nivel más bajo desde 1988.

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La contienda trasciende las fronteras. De acuerdo con AFP, el resultado dirimirá si Brasil sigue entre los pocos países latinoamericanos gobernados por la izquierda o se suma al giro regional hacia la derecha. Consultado por la elección, Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro, respondió que Washington observa el proceso.