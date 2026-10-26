EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 26 de octubre

Transportistas de carga iniciarán un paro nacional indefinido este lunes 26 de octubre, con bloqueos parciales y concentraciones en varios estados del país, a partir de las 6:00 y las 8:00 horas , según las convocatorias y comunicados oficiales difundidos por organizaciones y gobiernos estatales.

11:15 hs

Agenda de movilizaciones hoy lunes 26 de octubre

( FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La movilización principal está convocada para las 16:00 horas, cuando madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. La protesta forma parte de la “145 Acción Global por Ayotzinapa y México” y busca exigir verdad, justicia y sanciones contra los responsables de la desaparición de los jóvenes.

Transportistas anuncian paro nacional

Desde primeras horas del día, transportistas realizarán concentraciones en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla, como parte de un paro nacional.

Los integrantes del sector demandan mayor seguridad en carreteras ante robos y extorsiones, reducción de impuestos e indemnizaciones para unidades robadas que no sean recuperadas. A las 7:30 horas está prevista una concentración en la Central de Carga Vallejo, en Gustavo A. Madero, con una afluencia estimada de 800 personas.

Estas acciones podrían repercutir en los principales accesos y salidas de la capital, por lo que se recomienda a automovilistas anticipar traslados y mantenerse atentos a reportes oficiales.

Otras actividades

En la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, se contemplan varias actividades relacionadas con desapariciones y exigencias de justicia:

A las 10:00 horas , Amnistía Internacional ofrecerá una conferencia de prensa en el Teatro Casa de la Paz de la UAM, en la Roma Norte, sobre los retos para México tras la activación del Artículo 34 de la Convención de la ONU contra la Desaparición Forzada.

A las 11:00 horas , familiares de un joven desaparecido originario de Oaxaca acudirán al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en avenida Niños Héroes.

A las 12:00 horas , el colectivo En Pie de Lucha realizará el memorial “Miles de Latidos para Encontrarles” en el mismo punto.

También al mediodía, familiares y amistades de un estudiante y activista de la UNAM asesinado en 2011 efectuarán un mitin frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido.

La SSC advirtió que estas concentraciones podrían ocasionar afectaciones viales en el perímetro de la colonia Doctores.

Por su parte, estudiantes de la UAM Xochimilco realizarán una asamblea a las 12:00 horas en el plantel ubicado sobre Calzada del Hueso. Posteriormente, prevén trasladarse a la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro, donde podrían llevar a cabo bloqueos y una actividad para permitir el acceso gratuito a usuarios mediante la liberación de torniquetes.

En Tláhuac, el grupo Lobos Revolucionarios se concentrará a las 15:00 horas en el Colegio de Bachilleres Plantel 16, en San Francisco Tlaltenco, para demandar medidas de seguridad dentro de la escuela.

Otros puntos de concentración

Entre las movilizaciones previstas también destacan:

09:00 horas: Colectivo Somos Ellas, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa, en apoyo a una víctima de violación.

10:00 horas: Mitin de La Convención de la Ciudad de México frente a la Embajada de Francia, en Polanco.

12:00 horas: Actividades de la Plataforma 4:20 en el Monumento a la Madre, Narvarte y la zona de Gran Canal con Circuito Interior.

12:00 horas: Colectiva Micelias realizará una colecta de víveres en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 y en República de El Salvador, Centro Histórico, para apoyar a mujeres mazatecas en plantón.

12:30 horas: Extrabajadores de Altos Hornos de México acudirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Álvaro Obregón.

13:00 horas: Integrantes del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior se manifestarán en la Subsecretaría de Educación Media Superior, en Xoco.

Eventos masivos también complicarán la movilidad

Además de las movilizaciones sociales, este lunes se esperan eventos con alta afluencia. El más relevante será el concierto de Romeo Santos y Prince Royce, programado a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, con una asistencia estimada de 20 mil personas.