América Latina

El Centrão será la clave para la gobernabilidad: se acerca a Lula y buscará sostener sus cargos en el nuevo gobierno

Pese a haber respaldado a Flávio Bolsonaro en el balotaje, dirigentes del espacio retomaron el diálogo con el oficialismo

Los partidos del Centrão iniciaron un acercamiento al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el objetivo de conservar cargos ministeriales. (REUTERS/Gledston Tavares)
Los partidos del Centrão iniciaron un acercamiento al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el objetivo de conservar cargos ministeriales. (REUTERS/Gledston Tavares)
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Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, los partidos del Centrão iniciaron un acercamiento al gobierno pese a haber respaldado a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral. El bloque busca conservar espacios en el gabinete y ya analiza los motivos de la derrota del senador, candidato del Partido Liberal (PL).

En conversaciones privadas mantenidas tras conocerse los resultados del domingo, dirigentes del Centrão señalaron que el revés electoral se debió a la “soberbia” y la “arrogancia” exhibidas por el senador en la etapa final de la campaña, además de una actitud de “agresividad hacia los más pobres” de su parte. Estas apreciaciones circularon entre los líderes de la coalición incluso antes de que se oficializara su respaldo al candidato.

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La alineación de União Brasil, el Partido Progresista (PP) y Republicanos con Bolsonaro se había consolidado tras la ventaja que este obtuvo en la primera vuelta, lo que derivó en gestiones para asegurar puestos en un eventual gobierno bolsonarista. Esa postura no siempre coincidía con la de las propias cúpulas partidarias, ya que varios dirigentes se habían reunido con Lula antes de cerrar el pacto con Flávio y, en diálogos reservados, admitieron considerar al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) como la mejor opción para el país.

Dirigentes del bloque atribuyeron la derrota de Flávio Bolsonaro a su soberbia y a su actitud hacia los sectores más pobres durante la campaña. (REUTERS/Amanda Perobelli)
Dirigentes del bloque atribuyeron la derrota de Flávio Bolsonaro a su soberbia y a su actitud hacia los sectores más pobres durante la campaña. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Durante el mandato que culmina, União Brasil había obtenido las carteras de Turismo, Comunicaciones, e Integración y Desarrollo Regional. El PP se había quedado con el Ministerio de Deportes a través de André Fufuca, mientras que Republicanos ocupó el Ministerio de Puertos y Aeropuertos con Silvio Costa Filho, quien hoy figura como posible encargado de la coordinación política del Palacio de Planalto. El Movimiento Democrático Brasileño (MDB), por su parte, había quedado a cargo de Transportes, Ciudades y Planificación.

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Rumbo a la nueva gestión, los líderes de la coalición apuestan por figuras de sus partidos que mantuvieron vínculos con Lula durante la campaña. El Partido Progresista de Ciro Nogueira mantuvo a Fufuca junto al presidente reelecto, Republicanos cuenta con Costa Filho y el MDB apuesta por sus delegaciones regionales del Norte y el Nordeste.

El MDB publicó en redes sociales: “Felicitaciones al presidente Lula, reelecto democráticamente conforme a la Constitución de 1988. Es un momento en el que la voluntad popular se ha impuesto como soberana. Deseamos que tenga la serenidad necesaria para gobernar el país en favor de TODOS, sin excepción”.

Al margen de la negociación ministerial, el mandatario deberá gestionar la elección de las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado, proceso en el que se perfila una alianza con Davi Alcolumbre y Hugo Motta.

El apoyo de la coalición facilitará la aprobación del presupuesto de 2027 y la ampliación de programas sociales como Pé-de-Meia. (EP)
El apoyo de la coalición facilitará la aprobación del presupuesto de 2027 y la ampliación de programas sociales como Pé-de-Meia. (EP)

El acercamiento al Centrão le permitirá a Lula fortalecer su base en un Congreso con una composición más inclinada hacia la derecha. El presidente necesitará ese respaldo para aprobar el presupuesto de 2027 y avanzar con promesas de campaña como el transporte público gratuito los fines de semana, el reajuste del programa Bolsa Família y la ampliación del programa Pé-de-Meia, iniciativas que constituirán las primeras pruebas legislativas del nuevo mandato.

Pese a esa reconfiguración, dentro del bloque se descartó sumarse al reclamo de Flávio, quien en su discurso tras el cierre de los comicios adelantó que no reconocerá la derrota. Bolsonaro cuestionó la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin de extender el horario de votación hasta las 19.00 a pedido del PT, y con ese argumento solicitó la anulación de las elecciones, que consagraron a Lula con 64,2 millones de votos frente a los 59,8 millones obtenidos por su rival. Desde el sector calificaron el pedido de “equivocado” e instaron al senador a aceptar el resultado de las urnas.

La proyección hacia 2030 también forma parte de los cálculos de la coalición, donde prevalece la idea de que el tropiezo bolsonarista allana el terreno para una futura candidatura del gobernador Tarcísio de Freitas, de Republicanos, nombre que el bloque había impulsado antes de que Jair Bolsonaro decidiera promover a su hijo mayor como candidato presidencial.

(Con información de CNN y Metrópoles)

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