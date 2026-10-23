América Latina

Lula y Flavio Bolsonaro se enfrentan en el debate decisivo antes del balotaje en Brasil

Los candidatos llegan al encuentro del viernes con un empate del 50% en Datafolha, tras una campaña atravesada por acusaciones de desinformación y disputas judiciales sobre la actividad en plataformas digitales

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro protagonizan el último debate antes del balotaje presidencial de Brasil. (REUTERS/Jean Carniel)
Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro protagonizan el último debate antes del balotaje presidencial de Brasil. (REUTERS/Jean Carniel)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro protagonizarán este viernes el segundo y último debate electoral antes de la segunda vuelta del domingo, en un intento final por captar a los votantes indecisos. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro tomó una ventaja sorpresiva sobre Lula en la primera vuelta, lo que dejó planteado un balotaje que podría sumar al país más grande de América Latina a un giro regional hacia la derecha impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La izquierda brasileña reaccionó tras el resultado inesperado con movilizaciones masivas y una campaña digital intensa para intentar revertir la tendencia a favor de Lula, de 80 años. Ambos bandos se acusaron mutuamente de uso indebido de las redes sociales, mientras Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, enfrenta cuestionamientos por un presunto trato desigual entre los candidatos.

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Empate técnico

Una encuesta del instituto Datafolha publicada el jueves mostró a ambos candidatos empatados con 50% de intención de voto cada uno, frente a la ventaja de cuatro puntos que Bolsonaro tenía en sondeos difundidos dos semanas atrás.

La consultora Eurasia Group señaló que “la tendencia favorece a Lula, pero probablemente no tiene tiempo suficiente para dar vuelta la elección” y agregó que “el debate será crucial”.

La consultora Eurasia Group sostuvo que el cruce televisivo será crucial de cara a la segunda vuelta electoral. (REUTERS/Jean Carniel)
La consultora Eurasia Group sostuvo que el cruce televisivo será crucial de cara a la segunda vuelta electoral. (REUTERS/Jean Carniel)

El primer debate, celebrado el domingo, derivó rápidamente en un intercambio de insultos que dejó poco espacio para propuestas concretas y aumentó la confusión entre los votantes. Una encuesta de Quaest realizada después de ese cruce mostró que el número de indecisos se duplicó, de 7% a 14 por ciento.

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“Los debates una vez más cayeron a un nivel de quinto grado, lo cual es absurdo”, dijo a la agencia AFP la dentista y votante de Bolsonaro Lizie Moreira, de 60 años.

El instituto Datafolha registró un empate técnico con el cincuenta por ciento de la intención de voto para cada candidato. (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)
El instituto Datafolha registró un empate técnico con el cincuenta por ciento de la intención de voto para cada candidato. (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

Disputas judiciales por el manejo de redes sociales

Las batallas legales dominaron una campaña marcada por la aspereza. Esta semana, ambos candidatos recurrieron a la Justicia para pedir la descalificación del rival por presuntos abusos en redes sociales.

La campaña de Lula acusó a la tecnológica Meta de “interferencia” a favor de Flavio Bolsonaro mediante una presunta “manipulación algorítmica”. La empresa negó haber actuado para favorecer a alguna de las partes, aunque admitió que algunos anuncios de campaña de Lula fueron desactivados por error debido a fallas técnicas.

Un tribunal electoral dio el jueves a Meta y a la red social X un plazo de 24 horas para explicar los criterios que utilizan para distribuir contenido y publicidad política, así como el modo en que emplean inteligencia artificial.

El jueves, durante una transmisión en vivo con el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, el mandatario llamó a derrotar el “imperio digital” de Meta. El canal sumó más de un millón de nuevos seguidores y llegó a los 10 millones este viernes. “Meta tendrá que reinventarse; no puede simplemente asumir que puede seguir engañando a la humanidad para siempre”, dijo Lula.

El asesor de estrategia digital de la campaña de Lula, Joao Brant, dijo a AFP que su equipo está preocupado por “la evidente alineación entre Meta y el gobierno de Estados Unidos”.

La sombra de Trump sobre la elección

Trump no respaldó explícitamente a Flavio Bolsonaro, cuyo padre es un aliado entusiasta del mandatario estadounidense. Según una fuente del gobierno brasileño, la ventaja obtenida por el senador en la primera vuelta convenció a Washington de que el candidato no necesitaba ningún “gesto adicional” en su favor.

La campaña de Bolsonaro acusó este viernes al equipo de Lula de “usar recursos públicos y estructuras digitales para interferir” en el proceso electoral.

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