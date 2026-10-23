EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

Maru Campos acusó a líder de Morena de nexos con el narco: esto dijo Sheinbaum
La mandataria nacional dijo que la gobernadora de Chihuahua, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) le preguntó que cómo seguiría la relación entre ellas, a lo que la Presidenta le respondió “de manera institucional” que si tenía algún tema de Seguridad. podía hablar con el secretario de Seguridad, o si tenía algún otro tema institucional entre el gobierno federal y el estatal, se podía tratar con la Secretaría de Gobernación, que es manejada por Rosa Icela Rodríguez. Lee más en...
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que en la reunión que había tenido con la gobernadora de Chihauhua, María Eugenia Campos, la mandataria estatal le dijo que pensaba que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, tenía nexos con el narcotráfico.
Capturan a exalcaldesa de Chenalhó por presunto fraude por venta de casa
De acuerdo con la carpeta de investigación, Rosa “N” habría engañado a la víctima mediante una operación inmobiliaria simulada. La acusación se centra en la presunta venta de una propiedad que habría generado el perjuicio económico denunciado. Lee más en:
La Fiscalía de Chiapas detuvo a Rosa “N”, exalcaldesa de San Pedro Chenalhó y visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por su presunta responsabilidad en un fraude relacionado con la simulación de la venta de un inmueble por 4 millones 500 mil pesos. La exfuncionaria quedó a disposición de un órgano jurisdiccional, que determinará su situación legal.
Cae el “Mando 20″ del CJNG por atentado de coche bomba en Michoacán
Leopoldo David alias “Mando 20″, identificado en los informes también como “T-20”, fue detenido junto con dos persdonas y es señalado como presunto coordinador logístico y operativo de una célula del CJNG, con movilidad entre Colima y Jalisco. Las investigaciones lo vinculan con la planeación y ejecución del atentado del 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán con un coche bomba que dejó seis muertos y 11 heridos. Lee más en:
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que tres personas de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidas durante cateos realizados en dos inmuebles de Tecomán, Colima, por su presunta relación con la explosión de un coche bomba registrada el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. El ataque dejó seis personas sin vida y 11 heridos.
Se llegó al nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: Harfuch
La encuesta, señaló el funcionario en su publicación, muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:
- La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.
- La atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024.
- La percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló este viernes, durante su cuenta de la red social X, que durante el pasado mes de septiembre la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, que es el nivel más bajo registrado desde que inició la encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.
Caen cinco que fingían ser policías para extorsionar con retenes falsos
Las investigaciones establecieron que los detenidos utilizaban uniformes, logotipos y códigos institucionales apócrifos para aparentar que pertenecían a una corporación oficial. Con esa estrategia instalaban falsos retenes en los que interceptaban a automovilistas y transportistas para robarles y extorsionarlos. Lee más en:
Cinco personas fueron detenidas en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), por su presunta relación con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en esa zona y en Acolman. El operativo fue realizado por elementos de la SSPC y la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia y coordinación con autoridades estatales, informó el Gabinete de Seguridad.
Niña de 12 años fue raptada en Chiapas luego de que mataran a su abuela
El 19 de octubre, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas, junto con su abuela Mirian Cruz Alpuche para revisar una vaca en un rancho cercano. Nunca regresaron. Lee más en la nota:
El 19 de octubre, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas, junto con su abuela Mirian Cruz Alpuche para revisar una vaca en un rancho cercano. Nunca regresaron. Horas después, el cuerpo de Mirian apareció envuelto en bolsas negras y una lona a la orilla de un arroyo. De Ariana no hay rastro.
Condenan José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex
La joven universitaria de 23 años fue asesinada y su cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Lee más en la nota:
José Ignacio Escorcia Serrano fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.
Cambian delito de intento de feminicidio en grado de tentativa contra Octavio “N” por golpear a trabajadora de hotel
Pese al cambio en la imputación, el juzgador determinó vincularlo a proceso y mantener la prisión preventiva justificada. Lee más en la nota:
El juez de control reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones calificadas en el proceso penal contra Octavio N, acusado de golpear a una trabajadora del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. Pese al cambio en la imputación, el juzgador determinó vincularlo a proceso y mantener la prisión preventiva justificada.