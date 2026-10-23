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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

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Maru Campos acusó a líder de Morena de nexos con el narco: esto dijo Sheinbaum

15:06 hsHoy

La mandataria nacional dijo que la gobernadora de Chihuahua, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) le preguntó que cómo seguiría la relación entre ellas, a lo que la Presidenta le respondió “de manera institucional” que si tenía algún tema de Seguridad. podía hablar con el secretario de Seguridad, o si tenía algún otro tema institucional entre el gobierno federal y el estatal, se podía tratar con la Secretaría de Gobernación, que es manejada por Rosa Icela Rodríguez. Lee más en...

“Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco”: Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

La presidenta dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que le pidió a Maru Campos presentar pruebas de sus acusaciones contra la dirigente nacional de Morena

Sheinbaum y Maru Campos se reunieron en Ciudad Juárez el pasado mes de septiembre. (Presidencia | Gobierno de Chihuahua )
Sheinbaum y Maru Campos se reunieron en Ciudad Juárez el pasado mes de septiembre. (Presidencia | Gobierno de Chihuahua )

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que en la reunión que había tenido con la gobernadora de Chihauhua, María Eugenia Campos, la mandataria estatal le dijo que pensaba que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, tenía nexos con el narcotráfico.

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15:47 hsHoy

Capturan a exalcaldesa de Chenalhó por presunto fraude por venta de casa

Una mano sostiene un modelo de casa de madera y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados sobre un fondo gris claro desenfocado.
Una mano sostiene un modelo de casa pequeña y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados, simbolizando el dilema financiero entre la propiedad y el dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la carpeta de investigación, Rosa “N” habría engañado a la víctima mediante una operación inmobiliaria simulada. La acusación se centra en la presunta venta de una propiedad que habría generado el perjuicio económico denunciado. Lee más en:

Detienen a exalcaldesa de Chenalhó por presunto fraude millonario en venta de casa en Chiapas

La actual visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaría involucrada en un fraude relacionado con la simulación de la venta de un inmueble por varios millones de pesos

Rosa fue acusada de fraude por una presunta venta de un inmueble de más de cuatro millones de pesos Foto: Fiscalía del estado
Rosa fue acusada de fraude por una presunta venta de un inmueble de más de cuatro millones de pesos Foto: Fiscalía del estado

La Fiscalía de Chiapas detuvo a Rosa “N”, exalcaldesa de San Pedro Chenalhó y visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por su presunta responsabilidad en un fraude relacionado con la simulación de la venta de un inmueble por 4 millones 500 mil pesos. La exfuncionaria quedó a disposición de un órgano jurisdiccional, que determinará su situación legal.

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Cae el “Mando 20″ del CJNG por atentado de coche bomba en Michoacán

Explota coche bomba en Coahuayana Michoacán
Foto: RRSS

Leopoldo David alias “Mando 20″, identificado en los informes también como “T-20”, fue detenido junto con dos persdonas y es señalado como presunto coordinador logístico y operativo de una célula del CJNG, con movilidad entre Colima y Jalisco. Las investigaciones lo vinculan con la planeación y ejecución del atentado del 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán con un coche bomba que dejó seis muertos y 11 heridos. Lee más en:

Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

Fueron detenidos en Tecomán, Colima, por su presunta relación con la explosión de un vehículo registrada el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayan

Fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20”, Sinuhe “N” y Cristian “N”, del CJNG quienes son señalados de estar detrás del atentado con un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán Foto: FGR
Fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20”, Sinuhe “N” y Cristian “N”, del CJNG quienes son señalados de estar detrás del atentado con un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán Foto: FGR

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que tres personas de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidas durante cateos realizados en dos inmuebles de Tecomán, Colima, por su presunta relación con la explosión de un coche bomba registrada el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. El ataque dejó seis personas sin vida y 11 heridos.

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15:01 hsHoy

Se llegó al nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: Harfuch

Ilustración de un hombre de traje frente a una maqueta de un vecindario con casas, árboles y una gráfica de líneas descendente con flecha.
Omar García Harfuch observa una maqueta comunitaria atravesada por gráficas en declive que representan la disminución de índices delictivos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta, señaló el funcionario en su publicación, muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:

  • La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.
  • La atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024.
  • La percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

Lee más en:

Harfuch presume nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: 28 ciudades registraron mejoras en el último año

De acuerdo con el INEGI, el pasado mes de septiembre, la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo desde 2013

Harfuch compartó una publicación en redes sociales donde dio a conocer la información del INEGI. Foto: Gabinete de Seguridad
Harfuch compartó una publicación en redes sociales donde dio a conocer la información del INEGI. Foto: Gabinete de Seguridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló este viernes, durante su cuenta de la red social X, que durante el pasado mes de septiembre la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, que es el nivel más bajo registrado desde que inició la encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

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14:57 hsHoy

Caen cinco que fingían ser policías para extorsionar con retenes falsos

A los cinco detenidos les fueron decomisadas armas y drogas también además de falsas insignias de elementos de seguridad Foto: Gabinete de Seguridad
A los cinco detenidos les fueron decomisadas armas y drogas también además de falsas insignias de elementos de seguridad Foto: Gabinete de Seguridad

Las investigaciones establecieron que los detenidos utilizaban uniformes, logotipos y códigos institucionales apócrifos para aparentar que pertenecían a una corporación oficial. Con esa estrategia instalaban falsos retenes en los que interceptaban a automovilistas y transportistas para robarles y extorsionarlos. Lee más en:

Cinco detenidos por fingir ser policías y extorsionar a automovilistas en Teotihuacán y Acolman, Edomex

Giovanni, Marco, Erik, Mauricio y Aldair fueron detenidos por hacer retenes falsos haciéndose pasar por agentes de la fiscalía

Durante la acción se aseguraron 15 cartuchos útiles, dos chamarras con logotipos institucionales, dos teléfonos celulares, un vehículo, 15 dosis de marihuana, una bolsa con cristal y diversa documentación Foto: Gabinete de Seguridad
Durante la acción se aseguraron 15 cartuchos útiles, dos chamarras con logotipos institucionales, dos teléfonos celulares, un vehículo, 15 dosis de marihuana, una bolsa con cristal y diversa documentación Foto: Gabinete de Seguridad

Cinco personas fueron detenidas en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), por su presunta relación con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en esa zona y en Acolman. El operativo fue realizado por elementos de la SSPC y la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia y coordinación con autoridades estatales, informó el Gabinete de Seguridad.

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14:55 hsHoy

Niña de 12 años fue raptada en Chiapas luego de que mataran a su abuela

Alerta Amber para Ariana Scarlett Velázquez Cruz. (Captura de pantalla)
Alerta Amber para Ariana Scarlett Velázquez Cruz. (Captura de pantalla)

El 19 de octubre, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas, junto con su abuela Mirian Cruz Alpuche para revisar una vaca en un rancho cercano. Nunca regresaron. Lee más en la nota:

Fueron a ver un ganado, mataron a su abuela y ella sigue sin aparecer: el caso de Ariana Scarleth, niña de 12 años desaparecida en Ostuacán, Chiapas

La niña continúa sin aparecer mientras la familia exige a las autoridades apoyo aéreo y terrestre para buscarla en la sierra

Ariana Scarlett, de 12 años, desapareció en Ostuacán tras salir con su abuela a revisar una vaca. (Facebook/Alerta Amber)
Ariana Scarlett, de 12 años, desapareció en Ostuacán tras salir con su abuela a revisar una vaca. (Facebook/Alerta Amber)

El 19 de octubre, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas, junto con su abuela Mirian Cruz Alpuche para revisar una vaca en un rancho cercano. Nunca regresaron. Horas después, el cuerpo de Mirian apareció envuelto en bolsas negras y una lona a la orilla de un arroyo. De Ariana no hay rastro.

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14:52 hsHoy

Condenan José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex

Sentencia feminicidio Edomex Itzel Díaz Tepetlixpa
Sentencia feminicidio Edomex Itzel Díaz Tepetlixpa (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)

La joven universitaria de 23 años fue asesinada y su cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Lee más en la nota:

Condenan a 70 años de prisión a José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex

El feminicidio de la universitaria de 23 años, ocurrió en la vivienda del sentenciado. Su cuerpo fue localizado en una cisterna en octubre de 2025

Manifestación por el feminicidio de Itzel Díaz González afuera del penal de Chalco (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)
Manifestación por el feminicidio de Itzel Díaz González afuera del penal de Chalco (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)

José Ignacio Escorcia Serrano fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.

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14:50 hsHoy

Cambian delito de intento de feminicidio en grado de tentativa contra Octavio “N” por golpear a trabajadora de hotel

Infografía con titular, retrato de un hombre, captura de video de una agresión, texto informativo sobre antecedentes, cronología y detalles del caso
Jorge Octavio Cortés Jiménez, acusado de agresión a una recepcionista en un hotel de Santa Fe. (Infobae / Especial)

Pese al cambio en la imputación, el juzgador determinó vincularlo a proceso y mantener la prisión preventiva justificada. Lee más en la nota:

Reclasifican delito a Octavio N por golpear a trabajadora del hotel Park Life en Santa Fe

Un juez lo vinculó a proceso por lesiones calificadas y no por feminicidio en grado de tentativa, como solicitaba el Ministerio Público

Octavio N fue detenido por agredir a empleada de hotel de Santa Fe, CDMX (especial)
Octavio N fue detenido por agredir a empleada de hotel de Santa Fe, CDMX (especial)

El juez de control reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones calificadas en el proceso penal contra Octavio N, acusado de golpear a una trabajadora del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. Pese al cambio en la imputación, el juzgador determinó vincularlo a proceso y mantener la prisión preventiva justificada.

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