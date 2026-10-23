EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: cae el “Mando 20″ del CJNG por coche bomba que mató a seis en Michoacán

Claudia Sheinbaum , presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que en la reunión que había tenido con la gobernadora de Chihauhua, María Eugenia Campos, l a mandataria estatal le dijo que pensaba que la presidenta de Morena , Ariadna Montiel , tenía nexos con el narcotráfico .

La mandataria nacional dijo que la gobernadora de Chihuahua, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) le preguntó que cómo seguiría la relación entre ellas, a lo que la Presidenta le respondió “de manera institucional” que si tenía algún tema de Seguridad. podía hablar con el secretario de Seguridad, o si tenía algún otro tema institucional entre el gobierno federal y el estatal, se podía tratar con la Secretaría de Gobernación, que es manejada por Rosa Icela Rodríguez. Lee más en...

15:47 hs

Capturan a exalcaldesa de Chenalhó por presunto fraude por venta de casa

Una mano sostiene un modelo de casa pequeña y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados, simbolizando el dilema financiero entre la propiedad y el dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la carpeta de investigación, Rosa “N” habría engañado a la víctima mediante una operación inmobiliaria simulada. La acusación se centra en la presunta venta de una propiedad que habría generado el perjuicio económico denunciado. Lee más en:

Detienen a exalcaldesa de Chenalhó por presunto fraude millonario en venta de casa en Chiapas La actual visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaría involucrada en un fraude relacionado con la simulación de la venta de un inmueble por varios millones de pesos Rosa fue acusada de fraude por una presunta venta de un inmueble de más de cuatro millones de pesos Foto: Fiscalía del estado La Fiscalía de Chiapas detuvo a Rosa “N”, exalcaldesa de San Pedro Chenalhó y visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por su presunta responsabilidad en un fraude relacionado con la simulación de la venta de un inmueble por 4 millones 500 mil pesos. La exfuncionaria quedó a disposición de un órgano jurisdiccional, que determinará su situación legal. Leer la nota completa

Cae el “Mando 20″ del CJNG por atentado de coche bomba en Michoacán

Foto: RRSS