América Latina

Trump anunció una inversión de USD 1.500 millones para impulsar la producción de semiconductores en Carolina del Norte

El presidente estadounidense comunicó durante un mitin la asignación federal para impulsar la industria local, sin precisar el alcance de la iniciativa del Departamento de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde detrás de un cristal antibalas durante un mitin de campaña en el aeropuerto de Pitt-Greenville, en Greenville, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Jonathan Drake)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde detrás de un cristal antibalas durante un mitin de campaña en el aeropuerto de Pitt-Greenville, en Greenville, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Jonathan Drake)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que el Pentágono destinará USD 1.500 millones a la producción de semiconductores en Carolina del Norte, durante un mitin en ese estado, donde también se comunicó el proyecto de una planta de minerales industriales.

El mandatario presentó la inversión como un apoyo a la economía y al sector industrial local, aunque no detalló el alcance de la iniciativa del Departamento de Defensa ni el destino específico de los fondos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, informó a su vez que la empresa global de minerales industriales Sibelco construirá una fábrica en Carolina del Norte.

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La visita formó parte de una gira nacional con actos de campaña casi diarios. Trump busca movilizar a sus votantes, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, ante encuestas que favorecen a los demócratas de cara a la renovación del Congreso. Durante el discurso, dos manifestantes interrumpieron a Trump, un incidente que se repitió en varios de los eventos que el jefe de Estado encabezó en distintos puntos del país.

Aunque el republicano ganó en Carolina del Norte en las elecciones presidenciales de 2016, 2020 y 2024, el estado conserva su condición de territorio disputado. El crecimiento de las áreas metropolitanas reforzó el peso del electorado demócrata. Trump estuvo el lunes en Kansas y prevé visitar en los próximos días Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas.

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Trump sonríe mientras observa a sus simpatizantes tras abandonar el escenario durante un mitin de campaña en el aeropuerto de Pitt-Greenville, en Greenville, Carolina del Norte, EE. UU., el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Jonathan Drake)
Trump sonríe mientras observa a sus simpatizantes tras abandonar el escenario durante un mitin de campaña en el aeropuerto de Pitt-Greenville, en Greenville, Carolina del Norte, EE. UU., el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Jonathan Drake)

Trump evitó confirmar un eventual respaldo a la candidatura de su vicepresidente, JD Vance, para las elecciones presidenciales de 2028 y afirmó que el asunto resulta “irrelevante” ante la cercanía de los comicios legislativos.

El inquilino de la Casa Blanca respondió a las preguntas de la prensa en el Despacho Oval, con Vance presente, un día después de que el vicepresidente diera por seguro que contaría con el aval del mandatario si decidiera aspirar a la Casa Blanca. “Es una persona muy talentosa y muy buena, pero literalmente creo que nunca hemos hablado de ello”, señaló el presidente sobre su número dos.

Vance intervino para confirmar esa versión. “No, señor. Yo también dije eso”, indicó el vicepresidente, en referencia a la entrevista que concedió el martes a la plataforma 2Way.

Trump insistió en que no mantiene conversaciones con Vance sobre una eventual sucesión dentro del Partido Republicano. “No hablo de ello con él. Él no habla de ello conmigo. Es irrelevante. Todavía es muy pronto, tenemos que superar las ‘midterms’ y veremos cómo va”, afirmó.

El mandatario dirigió luego su atención a la campaña para las elecciones de mitad de mandato. Destacó el mitin celebrado la noche anterior en Kansas en respaldo al senador republicano Roger Marshall, un acto que, según sostuvo, lo colocó “al altísimo nivel donde debe estar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al vicepresidente JD Vance durante una comparecencia conjunta en el Despacho Oval —en la Casa Blanca, en Washington D. C.—, el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al vicepresidente JD Vance durante una comparecencia conjunta en el Despacho Oval —en la Casa Blanca, en Washington D. C.—, el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Trump también remarcó su viaje a Carolina del Norte, donde participó en otro evento electoral dentro de la gira con la que busca impulsar a los candidatos republicanos antes de la votación del 3 de noviembre.

En la entrevista con 2Way, Vance manifestó que esperaba obtener el apoyo de Trump “de inmediato” ante una posible postulación presidencial. El vicepresidente definió ese eventual respaldo como “el aval más eficaz de la historia política” y lo consideró determinante para las bases republicanas.

Durante esa misma intervención, Vance tomó distancia de una posición reciente de Trump sobre Israel. El vicepresidente rechazó respaldar de forma explícita la reelección del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y sostuvo que no participará en las elecciones israelíes. Vance afirmó que su atención está centrada en los candidatos de Estados Unidos de cara a los comicios legislativos del 3 de noviembre.

(Con información de EFE y Europa Press)

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