¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de octubre? Servicio de Línea A se mantiene suspendida de manera intermitente

La Línea A del Metro de la Ciudad de México opera de manera provisional en dos tramos debido a los trabajos de reparación del sistema de catenaria, una afectación que mantiene suspendida la circulación de trenes entre las estaciones Canal de San Juan y Santa Marta, en ambos sentidos.
Línea A del Metro opera en dos tramos por falla en la catenaria, mientras autobuses de RTP brinda apoyo a usuarios.
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este viernes 23 de octubre.
Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.