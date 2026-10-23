México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance podría evolucionar a huracán categoría 1

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar
06:01 hsHoy

El frente frío número 3 provocará lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Chihuahua, además de chubascos en el norte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, podría caer aguanieve durante la noche y madrugada del sábado.

Canales de baja presión favorecerán lluvias fuertes y chubascos en el Valle de México, el occidente, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada al frente 2 mantendrá ambiente frío y vientos del norte en varias regiones. En Guerrero, el ciclón tropical Vance generará viento y oleaje elevado.

La tormenta tropical Vance se intensifica y podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante las próximas horas.

Esta noche, su centro se ubica a 745 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 980 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoPronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalConaguaChihuahuaGuerreroColimamexico-servicioÚltima horamexico-noticias

Últimas noticias

Consejo Ciudadano llama a proteger a los animales de prácticas rituales en Día de Muertos

El llamado ocurre en medio de denuncias vecinales por supuestos actos de crueldad en la alcaldía Venustiano Carranza

Consejo Ciudadano llama a proteger a los animales de prácticas rituales en Día de Muertos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de octubre? Se suspende el servicio en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de octubre? Se suspende el servicio en Línea A

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: los 4 motivos que llevaron a Interpol a cancelar la ficha roja

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se pedirá la reactivación de la ficha roja y la extradición de ambos, acusados de liderar una red de empresas fantasma para lavar recursos públicos

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: los 4 motivos que llevaron a Interpol a cancelar la ficha roja

Cerrarán el panteón de Janitzio en Día de Muertos: turistas no podrán ingresar

La isla espera recibir a miles de visitantes durante la Semana de Noche de Muertos, pero el panteón permanecerá cerrado al turismo

Cerrarán el panteón de Janitzio en Día de Muertos: turistas no podrán ingresar

Metro CDMX: ruptura de catenaria suspende servicio en tramo de la Línea A

El servicio opera de manera provisional mientras personal del Metro trabaja para restablecer el servicio

Metro CDMX: ruptura de catenaria suspende servicio en tramo de la Línea A

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los golpes que se naturalizan en el rugby, las lágrimas por estar lejos de casa y el orgullo de vestir la camiseta de Los Pumas: las confesiones de Tute Moroni

Los golpes que se naturalizan en el rugby, las lágrimas por estar lejos de casa y el orgullo de vestir la camiseta de Los Pumas: las confesiones de Tute Moroni

La obra de teatro que cuestiona los prejuicios sobre la vejez y reúne a 85 artistas de entre 60 y 88 años en Córdoba

El Gobierno relativiza la preocupación de EEUU sobre el efecto del proyecto Malvinas en sus empresas

La nueva grieta del oficialismo: Milei se debate entre el “pragmatismo forzado” y el “dogmatismo ideológico”

“Quise quemar mi pasado”: la historia de Fernanda Mistral, la actriz que desapareció por diez años para encontrarse a sí misma

INFOBAE AMÉRICA

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ

DEPORTES

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugará su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: el histórico estadio que será sede

Con Muslera como héroe, Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores