EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance podría evolucionar a huracán categoría 1

El frente frío número 3 provocará lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Chihuahua, además de chubascos en el norte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, podría caer aguanieve durante la noche y madrugada del sábado.
Canales de baja presión favorecerán lluvias fuertes y chubascos en el Valle de México, el occidente, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.
La masa de aire frío asociada al frente 2 mantendrá ambiente frío y vientos del norte en varias regiones. En Guerrero, el ciclón tropical Vance generará viento y oleaje elevado.
La tormenta tropical Vance se intensifica y podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante las próximas horas.
Esta noche, su centro se ubica a 745 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 980 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.