Línea A del Metro CDMX opera en dos tramos por falla en la catenaria hoy 23 de octubre: RTP brinda apoyo

Usuarios son bajados de la estación de Canal de San Juan, Línea A (Foto: Joshua Espinosa/Infobae México)

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La Línea A del Metro de la Ciudad de México opera de manera provisional en dos tramos debido a los trabajos de reparación del sistema de catenaria, una afectación que mantiene suspendida la circulación de trenes entre las estaciones Canal de San Juan y Santa Marta, en ambos sentidos.

Ante esta interrupción, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio de apoyo para facilitar el traslado de las personas usuarias entre las dos estaciones donde se encuentra interrumpido el servicio ferroviario.

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De acuerdo con el aviso difundido por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, los trenes circulan únicamente en dos segmentos de la Línea A: de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz.

Por lo tanto, las personas que necesitan trasladarse entre las estaciones ubicadas en el tramo afectado deben utilizar las unidades de RTP habilitadas para cubrir el recorrido mientras se llevan a cabo las reparaciones.

¿Qué estaciones de la Línea A del Metro tienen servicio?

Usuarios son bajados de la estación de Canal de San Juan, Línea A (Foto: Joshua Espinosa/Infobae México)

La operación provisional de la Línea A divide el servicio en dos segmentos, por lo que es importante que las personas usuarias verifiquen su ruta antes de ingresar a las instalaciones del Metro.

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El primer tramo mantiene la circulación de trenes desde Pantitlán hasta Canal de San Juan. El segundo permite viajar de Santa Marta a La Paz.

En contraste, el segmento comprendido entre Canal de San Juan y Santa Marta permanece sin servicio de trenes en ambos sentidos.

Esta interrupción impide realizar el recorrido completo por la Línea A sin recurrir al transporte de apoyo.

La Línea A conecta la zona de Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, con el municipio de La Paz, en el Estado de México. Por ello, las afectaciones pueden repercutir en los desplazamientos de quienes utilizan este medio para trasladarse entre ambas entidades.

RTP brinda transporte de apoyo entre Canal de San Juan y Santa Marta

El RTP auxiliará con el traslado de usuarios de la Línea A del Metro CDMX (X/ @RTP_CiudadDeMex)

Para reducir las complicaciones derivadas de la suspensión parcial, RTP ofrece transporte de apoyo en el tramo donde no circulan trenes.

El servicio cubre el recorrido entre Canal de San Juan y Santa Marta, con el propósito de que las personas usuarias puedan continuar sus traslados y conectar con los segmentos de la Línea A que permanecen en operación.

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Las personas que viajen desde Pantitlán hacia La Paz deberán considerar el cambio de transporte en Canal de San Juan, utilizar las unidades de RTP hasta Santa Marta y continuar su recorrido en Metro desde esa estación.

En el sentido contrario, quienes se dirijan hacia Pantitlán tendrán que realizar el mismo procedimiento en sentido inverso: descender en Santa Marta, abordar el transporte de apoyo hasta Canal de San Juan y continuar en tren hacia su destino.

Debido a esta operación provisional, los usuarios deben contemplar posibles demoras adicionales y tiempo suficiente para completar sus recorridos, especialmente si tienen conexiones con otros sistemas de transporte o compromisos con horarios establecidos.

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Metro trabaja para restablecer el servicio en toda la Línea A

(Metro CDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo informó que su personal continúa con las labores de reparación del sistema de catenaria para restablecer la circulación en la totalidad de la Línea A.

La catenaria forma parte del sistema de alimentación eléctrica que permite suministrar energía a los trenes. Una falla en este componente puede afectar la circulación y hacer necesarias las intervenciones técnicas para recuperar las condiciones de operación.

Hasta el momento, el aviso oficial señala que los trabajos continúan, pero no establece una hora específica para la reanudación del servicio completo.

Por esta razón, se recomienda a las personas usuarias mantenerse atentas a los canales oficiales del Metro y de RTP para conocer cualquier actualización sobre la operación, los avances de las reparaciones y el eventual restablecimiento de la circulación en el tramo afectado.

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Mientras persista la interrupción, la alternativa para recorrer el segmento entre Canal de San Juan y Santa Marta será el transporte de apoyo, por lo que conviene anticipar los traslados y tomar previsiones antes de salir de casa.