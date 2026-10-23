Costa Rica

Detienen en Costa Rica a exreina de belleza vinculada con “Pecho de Rata” tras regresar de Suiza por el caso Riverside

Chonta Mullins, de 30 años, fue interceptada por agentes de Interpol en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La modelo es investigada por presunta legitimación de capitales dentro de la organización criminal atribuida al narcotraficante extraditado a Estados Unidos

Chonta Mullins Abegglen, exparticipante de Miss Universe Costa Rica, fue detenida este viernes 23 de octubre tras regresar al país procedente de Suiza. Crédito: OIJ
Chonta Mullins Abegglen, exparticipante de Miss Universe Costa Rica, fue detenida este viernes 23 de octubre tras regresar al país procedente de Suiza. Crédito: OIJ
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Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol-San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este viernes 23 de octubre a Chonta Mullins Abegglen, una modelo y exparticipante de certámenes de belleza de 30 años, quien figura como imputada en el denominado caso Riverside, una investigación contra una presunta organización criminal vinculada con el narcotraficante Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.

La detención ocurrió durante la tarde en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que la mujer regresara a Costa Rica en un vuelo procedente de Zúrich, Suiza, país donde permanecía desde marzo.

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Mullins arribó minutos antes de las 2:30 p. m. y fue abordada por agentes judiciales debido a una alerta internacional que pesaba en su contra.

Posteriormente, las autoridades la trasladaron hacia los Tribunales de Limón, donde deberá enfrentar las diligencias judiciales correspondientes.

Modelo había anunciado su regreso voluntario a Costa Rica

La detención se produjo después de que su abogado defensor, Gregorio Briglia, anunciara públicamente que la mujer regresaría al país para ponerse a disposición de las autoridades.

El representante legal aseguró días atrás que su clienta viajaría por sus propios medios y que había mantenido comunicación con el Ministerio Público durante el proceso.

Según explicó, Mullins necesitaba resolver asuntos relacionados con la educación de su hija antes de abandonar Suiza.

La modelo salió de Costa Rica el 23 de marzo de 2026, tres días después de la extradición de López Vega hacia Estados Unidos.

En junio, las autoridades emitieron una alerta de Interpol para ubicarla y detenerla, debido a que no se encontraba en territorio nacional cuando se ejecutaron los allanamientos del caso Riverside.

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La modelo permanecía en Suiza desde marzo de 2026 y tenía una alerta internacional emitida por Interpol para su localización y detención. / (Redes sociales)
La modelo permanecía en Suiza desde marzo de 2026 y tenía una alerta internacional emitida por Interpol para su localización y detención. / (Redes sociales)

Fiscalía investiga propiedades valoradas en más de ₡152 millones

Una de las principales líneas de investigación contra Mullins está relacionada con su patrimonio y la posible administración de bienes provenientes de actividades ilegales.

De acuerdo con información del expediente judicial divulgada por CR Hoy, los investigadores identificaron dos propiedades registradas a su nombre, cuyo valor conjunto supera los ₡152 millones (USD 331 mil)

Una se encuentra en San Isidro de Coronado, valorada en más de ₡62 millones (USD 135 mil), y otra en Limón, con un avalúo aproximado de ₡90 millones (USD 196 mil)

También figuran entre sus bienes un vehículo Lexus GX460, modelo 2019, y una motocicleta Honda Navi, modelo 2024.

¿Cuál sería su relación con “Pecho de Rata”?

Según la tesis del Ministerio Público, Mullins habría colaborado con la administración, custodia y colocación de bienes relacionados con la presunta estructura criminal.

Los investigadores sospechan que pudo actuar como testaferra, es decir, una persona que mantiene propiedades a su nombre para ocultar a sus verdaderos propietarios.

La mujer también mantuvo una relación sentimental con Carlos Vaz Mc Leod, hijo de Edwin López Vega, con quien tiene una hija.

El caso Riverside investiga una presunta organización vinculada con tráfico de drogas, armas y legitimación de capitales, desarticulada parcialmente mediante una operación que incluyó 97 allanamientos en junio.

Las autoridades investigan si Mullins participó en la administración y resguardo de propiedades y otros bienes presuntamente relacionados con la organización de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. / (El Observador)
Las autoridades investigan si Mullins participó en la administración y resguardo de propiedades y otros bienes presuntamente relacionados con la organización de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. / (El Observador)

En septiembre, un juzgado ordenó prisión preventiva para 37 imputados y otras medidas cautelares para 17 personas.

Tras su detención, Mullins deberá comparecer ante las autoridades judiciales, que determinarán su situación procesal y las medidas cautelares correspondientes.

La modelo mantiene su presunción de inocencia, mientras continúa la investigación sobre su posible participación en la organización criminal.

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