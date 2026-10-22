El Supremo Tribunal de Brasil suspendió la autorización para explotar una enorme mina de oro en la Amazonía

La estatua de la Justicia fuera del Supremo Tribunal Federal (AP Foto/Eraldo Peres/Archivo)

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió la licencia de instalación del proyecto aurífero Volta Grande, de la empresa canadiense Belo Sun Mining, en el estado de Pará, tras considerar que no se acreditó el cumplimiento de exigencias ambientales ni de garantías para los pueblos indígenas de la zona.

La decisión fue firmada el lunes por el presidente del tribunal, Edson Fachin, y se conoció el martes. El magistrado dejó sin efecto una resolución previa que permitía avanzar con la mina a cielo abierto cerca del río Xingu, en un área afectada por la represa hidroeléctrica de Belo Monte.

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Fachin atendió un pedido de urgencia del Ministerio Público Federal y señaló deficiencias en los estudios sobre el impacto del proyecto en comunidades indígenas. A su vez, apuntó a la falta de una consulta previa, libre e informada para los pueblos potencialmente afectados.

La suspensión seguirá vigente hasta que exista una decisión definitiva o que el Tribunal Regional Federal de la Primera Región valide un acuerdo de conciliación entre las partes. La empresa sostuvo que no preveía intervenciones físicas en el área antes del segundo semestre de 2027 y que mantiene conversaciones con la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).

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El proyecto Volta Grande contempla la extracción de 3,52 millones de onzas de oro durante 17 años, de acuerdo con un estudio de viabilidad de 2015. El plan incluye la remoción de más de 600 millones de toneladas de material en una superficie de 24 kilómetros cuadrados.

Operativo contra la minería ilegal (AP/Edmar Barros)

Una evaluación independiente de 2021 alertó sobre la represa de residuos prevista por la compañía, con capacidad para unos 35 millones de metros cúbicos de desechos mineros y agua. Los investigadores advirtieron que un eventual colapso podría liberar materiales con sustancias como arsénico y mercurio hacia el Xingu y afectar a comunidades situadas a más de 40 kilómetros río abajo.

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Sol Juruna, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas del Medio Xingu, afirmó que las poblaciones ubicadas después de la represa de Belo Monte ya enfrentan una disminución del caudal y de las poblaciones de peces. “Sabemos que incluso la más mínima contaminación del río lo destruiría todo para nosotros”, declaró a Associated Press.

La suspensión de la licencia reabrió una disputa judicial que lleva varios años y dejó en pausa el proyecto Volta Grande, promocionado por la compañía canadiense como una de las mayores minas de oro de Brasil. La empresa recuperó en febrero el permiso de instalación a partir de una decisión de un tribunal inferior y luego comunicó a sus inversores que la autorización tendría vigencia hasta 2029. El fallo del Supremo Tribunal Federal dejó sin efecto esa habilitación de manera provisoria.

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La Funai cuestionó los estudios que respaldaron el proyecto. El organismo señaló vacíos en la evaluación de los efectos de la mina sobre comunidades indígenas, incluso aquellas que viven fuera de territorios con demarcación oficial. La fundación también sostuvo que el análisis no evaluó de forma suficiente el impacto acumulado de la explotación aurífera y de la represa de Belo Monte sobre la Volta Grande del río Xingu.

“La FUNAI ha sostenido que las protecciones deben abarcar a todas las comunidades indígenas afectadas, incluidas las que están fuera de territorios formalmente demarcados”, afirmó Ana Alfinito, asesora legal de Amazon Watch para Brasil.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa con la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), Joenia Wapichana (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Las comunidades indígenas Juruna y Arara denunciaron con anterioridad que no recibieron una consulta adecuada sobre la iniciativa. Belo Sun rechaza esa acusación. La normativa brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa.

La compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Associated Press. La Alianza por la Volta Grande do Xingu, una coalición contraria a la mina, celebró la decisión judicial.

La suspensión permanece vigente de forma temporal, a la espera de otros trámites judiciales que podrían incluir la validación de un acuerdo de conciliación ante un tribunal federal.

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Juruna consideró que la resolución ofreció un alivio para las comunidades, aunque sostuvo que el conflicto continúa. “Fue una buena noticia para nosotras, aunque todas sabemos que la lucha no ha terminado”, afirmó. “Seguiremos luchando, seguiremos presionando para sacar a Belo Sun de la Volta Grande do Xingu. Queremos que se vayan”.

(Con información de Associated Press)