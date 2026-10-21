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Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

El actor habló sobre las declaraciones de su gemelo, quien relató que investigó los antecedentes genealógicos de ambas ramas familiares

Cole Sprouse y Dylan Sprouse
Cole Sprouse responde a la polémica por las declaraciones de Dylan sobre su genealogía. (@dylansprouse)
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Cole Sprouse reaccionó a la cobertura mediática de las declaraciones de su hermano gemelo, Dylan Sprouse, quien afirmó que ambos son “hijos del incesto” al referirse a los antecedentes genealógicos de sus familias.

A través de sus historias de Instagram, Cole cuestionó el enfoque de un titular que recogía las palabras de Dylan y señaló el impacto que tuvo leerlo al comenzar el día.

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No hay entrenamiento de medios en el mundo que pueda prepararte para leer este titular sensacionalista a las 10 de la mañana”, escribió.

Cole Sprouse aseguró que los medios de comunicación realizaron titulares amarillistas.
Cole Sprouse aseguró que los medios de comunicación realizaron titulares amarillistas.

Lo que dijo Dylan Sprouse

La respuesta de Cole se produjo después de que Dylan Sprouse abordara el tema en un episodio reciente del pódcast Wildmen, en el que habló sobre los vínculos familiares entre sus padres en generaciones anteriores.

“Cuando lo usé por primera vez, mi reconstrucción de la historia familiar era muy diferente a la de ahora. He encontrado a muchos familiares, curiosamente, a quienes nunca conocí, porque la familia de mi padre está bastante fragmentada. Empecé a hablar con ellos, a comparar y contrastar”, recordó.

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El artista explicó que una de las primeras pistas surgió al investigar los desplazamientos de sus antepasados durante la fiebre del oro en California, en el siglo XIX.

Dylan Sprouse rastreó los movimientos de sus antepasados hasta el siglo XIX. (REUTERS/Jeenah Moon)
Dylan Sprouse rastreó los movimientos de sus antepasados hasta el siglo XIX. (REUTERS/Jeenah Moon)

Es así que algunos familiares se trasladaron desde Carolina del Norte hasta el oeste de Estados Unidos después de que uno de sus parientes encontrara oro en la región.

Con el tiempo, integrantes de las ramas materna y paterna de la familia coincidieron en California. El actor afirmó que ambas líneas familiares se unieron mediante un matrimonio a finales del siglo XIX, aunque posteriormente volvieron a separarse.

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando Dylan Sprouse descubrió que sus padres también pertenecían a ramas familiares que compartían antepasados.

Según contó, la conexión se produjo nuevamente en la generación de sus progenitores, quienes contrajeron matrimonio sin conocer, de acuerdo con su relato, el vínculo genealógico que existía entre sus familias.

El actor explicó que decidió compartir el hallazgo con Cole Sprouse, con quien mantiene una relación cercana.

Cole Sprouse y Dylan Sprouse
Dylan Sprouse compartió su hallazgo con su hermano Cole. (@dylansprouse)

“Llamé a Cole, le mostré una foto y le dije: ‘Hombre, acabo de descubrir una mierda jodidamente loca’”, dijo, y agregó que “empezó a sospechar” porque “descubrió que los tíos [de nuestro padre] eran gemelos idénticos”.

Otro elemento que llamó su atención fue la presencia de varios pares de gemelos en distintas generaciones.

“Siempre pensé que los gemelos idénticos, o los gemelos en general, solo provenían del lado materno de la familia. Tuvimos siete pares de gemelos en cuatro generaciones”, dijo Dylan, antes de revelar que había encontrado una razón para la recurrencia: “¡Porque es la misma familia!”.

Dylan Sprouse bromeó diciendo que no tiene “dedos palmeados”, pero cree que los genes de su familia se cruzaron en algún momento. “Son mi padre y mi madre. No tenían ni idea. Entonces, me encuentro con esto y pienso: ‘¿Qué demonios?’”, dijo.

Durante la conversación, el famoso también mencionó la historia de una tía que, según explicó, había sido uno de dos gemelos durante la gestación.

Dylan y Cole Sprouse
Dylan Sprouse reveló que en su familia el nacimiento de gemelos es común. (Grosbygroup)

“Muchas cosas empezaron a tener sentido, porque una de mis tías era gemela, pero fue una de las gemelas que se comió a su gemela en el útero, y cuando le abrieron un quiste en el hombro, tenía dientes y pelo. En resumen, Cole y yo somos hijos de incesto”, indicó.

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