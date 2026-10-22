Guatemala

Guatemala: Concejal de Retalhuleu sobrevive a un ataque armado tras una emboscada en la carretera

José Arturo López Morales viajaba hacia Retalhuleu cuando desconocidos interceptaron su vehículo y dispararon en repetidas ocasiones. El ataque se suma a una cadena de agresiones contra funcionarios municipales registradas en Guatemala a lo largo de 2026.

Los atacantes dispararon múltiples proyectiles contra las puertas del costado derecho y el parabrisas del vehículo del funcionario.
El concejal de Retalhuleu José Arturo López Moreno sobrevivió a un ataque armado en el kilómetro 202 de la carretera hacia Champerico. (Bomberos Voluntarios)
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El concejal segundo de la Municipalidad de Retalhuleu en Guatemala, José Arturo López Moreno, resultó herido durante un ataque armado ocurrido la noche de este miércoles 21 de octubre.

El hecho ocurrió en el kilómetro 202 de la carretera que conduce hacia Champerico, en un sector cercano a la aldea La Tortuga.

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De acuerdo con la información preliminar, López Moreno viajaba en su vehículo con dirección a Retalhuleu cuando desconocidos lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor.

La camioneta presentó varios impactos de bala en el parabrisas y en las puertas del costado derecho.

El concejal de Retalhuleu José Arturo López Moreno sobrevivió a un ataque armado en el kilómetro 202 de la carretera hacia Champerico.
Los atacantes dispararon múltiples proyectiles contra las puertas del costado derecho y el parabrisas del vehículo del funcionario. (Bomberos Voluntarios)

En el área también quedaron casquillos, que serán incorporados a las pesquisas para determinar la trayectoria de los disparos y establecer la participación de los atacantes.

Los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria al concejal, de 54 años, quien presentó lesiones de proyectil de arma de fuego en el brazo. Según el reporte de los socorristas, su condición no era grave y decidió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial.

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El concejal de Retalhuleu José Arturo López Moreno sobrevivió a un ataque armado en el kilómetro 202 de la carretera hacia Champerico.
Los Bomberos Voluntarios atendieron al funcionario municipal por impactos de bala en el brazo, pero se negó a ser traslado a un centro asistencial. (Bomberos Voluntarios)

Una versión inicial indicó que el funcionario viajaba acompañado de su guardaespaldas, quien resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial.

Según medios locales, López Moreno y su guardaespaldas respondieron al ataque con armas que portaban en el vehículo, sin embargo, hasta el momento ese extremo no ha sido confirmado por las autoridades.

Mientras que en el lugar quedaron varios casquillos de proyectil de arma de fuego que están siendo embalados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) como indicios de la investigación. Por ahora no hay capturas.

El concejal de Retalhuleu José Arturo López Moreno sobrevivió a un ataque armado en el kilómetro 202 de la carretera hacia Champerico.
El concejal fue atendido por Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Voluntarios. (Bomberos Voluntarios)

Otros políticos fueron atacados a balazos en Guatemala durante 2026

El caso se suma a una serie de agresiones contra autoridades municipales, exalcaldes y excandidatos ocurridas en Guatemala entre enero y octubre de 2026.

Los registros de la PNC muestran que las investigaciones no han establecido un patrón único: en distintos expedientes se analizan rivalidades políticas, conflictos personales, venganzas y ajustes de cuentas.

El 21 de enero, el concejal segundo de Jalpatagua, Ángel Aníbal García Loaiza, salió ileso de un ataque contra el vehículo en el que viajaba. Un día después fue asesinado Édgar Aníbal Ramos Salazar, excandidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula.

El 24 de febrero murió Marvin Rolando Cruz Guzmán, exalcalde de Dolores, Petén, tras una emboscada en la entrada de una finca.

El 6 de marzo, un ataque en Jalpatagua causó la muerte de Danilo Aguirre Arana, excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa, y dejó herido a su guardaespaldas.

Diatmar Everardo Zacarías Beza fue candidato a alcalde de Esquipulas por Viva en 2023 y participó en 2024 en la selección de aspirantes a gobernador de Chiquimula.
Diatmar Everardo Zacarías Beza, excandidato a alcalde de Esquipulas, murió tras un ataque armado en la colonia Los Cerritos, zona 1 de Chiquimula, Guatemala. (Redes sociales)

La violencia también alcanzó a concejales en funciones. El 17 de mayo fue asesinado Geralbert Miguel Najarro García Salas, concejal segundo de San Juan Sacatepéquez.

Cinco días más tarde, la concejal de Chinautla Brenda Lisseth Granados sobrevivió a un ataque junto con su esposo.

En septiembre, Diatmar Everardo Zacarías Beza, excandidato a alcalde de Esquipulas, murió después de ser baleado, mientras que el concejal de Usumatlán William Alberto Ramírez resultó herido en una emboscada.

Retalhuleu cerró 2025 con 65 víctimas de homicidio

La agresión contra López Moreno ocurrió en un departamento que registró un aumento de la violencia letal durante 2025.

Datos oficiales compilados por Advance Guatemala, con base en registros del Instituto Nacional de Estadística y la PNC, indican que Retalhuleu contabilizó 65 víctimas de homicidio ese año.

La cifra representó un aumento de 71,1% respecto de 2024, cuando el departamento registró 38 víctimas. El dato fue el nivel más alto desde 2018, año en el que se contabilizaron 69 homicidios.

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