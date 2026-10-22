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Con tres argentinos entre los primeros cuatro lugares, estos son los mejores clubes formadores del mundo

El CIES Football Observatory difundió su ranking anual, que midió a 49 ligas de primera división

Benfica lidera el ranking de los mejores clubes formadores de futbolistas del mundo (REUTERS/Pedro Nunes)
Benfica lidera el ranking de los mejores clubes formadores de futbolistas del mundo (REUTERS/Pedro Nunes)
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El CIES Football Observatory publicó este miércoles su clasificación anual de instituciones formadoras de futbolistas, en la que tres clubes argentinos aparecen entre los primeros cuatro puestos de un ranking mundial. River Plate ocupa el segundo lugar, Boca Juniors el tercero y Vélez Sarsfield el cuarto, por detrás únicamente de Benfica, de Portugal, que encabeza la tabla.

El estudio, elaborado por el organismo especializado en estadísticas del fútbol, contempla 49 ligas de primera división de todo el mundo y mide la cantidad de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores de cada institución que actualmente compiten en esas competencias, además de otros factores vinculados con su nivel de participación y rendimiento.

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Benfica alcanzó un índice de 101,3 puntos, con 93 futbolistas formados en sus inferiores que militan en las ligas consideradas por el informe, 14 de ellos en las cinco grandes ligas europeas. Apenas por detrás se ubicó River, con 97,6 unidades y 94 jugadores surgidos de sus divisiones formativas, la cifra más alta entre todos los clubes evaluados. Boca completó el podio con 96,7 puntos y 93 futbolistas.

Portada Boca Juniors-River Plate tablas
Boca y River, en el podio de los mejores clubes formadores del mundo

Tanto el Millonario como el Xeneize presentan una cantidad similar de jugadores en las cinco grandes ligas, con diez cada uno. Sin embargo, Boca se distingue por tener 14 de esos futbolistas formados en sus inferiores actualmente en su propio plantel.

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La gran sorpresa del informe fue Vélez Sarsfield, que alcanzó la cuarta posición con un índice de 92 puntos y 88 futbolistas formados, por encima de potencias históricas del desarrollo juvenil como Ajax, Barcelona y Real Madrid. De esta manera, tres de los cuatro primeros lugares del ranking mundial quedaron en manos de clubes argentinos.

Detrás del cuarto puesto se ubicaron Ajax (89,9 puntos), Barcelona (89,1), Sporting de Lisboa (85,3), Defensor Sporting, de Uruguay (83,1), Real Madrid (76,2) y Estrella Roja, de Serbia (74,1). La clasificación también incluyó a otros clubes sudamericanos en posiciones destacadas: Nacional, de Uruguay, en el puesto 11; Palmeiras en el 13, y San Pablo en el 15.

Deportivo Riestra vs. Vélez
Vélez sorprendió y se colocó como el cuarto mejor equipo formador de futbolistas del mundo

El protagonismo argentino se extendió más allá del top cinco, con siete instituciones del país entre los 30 primeros lugares del ranking. Rosario Central quedó en la posición 14, Newell’s Old Boys en la 20, San Lorenzo entre los puestos 25 y 26 según la fuente consultada, y Argentinos Juniors cerró ese grupo en el entorno del puesto 29 ó 30. Más atrás aparecieron Lanús (34°), Racing (35°), Estudiantes (50°), Independiente (51°), Belgrano (53°), Banfield (65°), Talleres (76°), Unión (88°) y Gimnasia de La Plata (97°), además de Huracán e Instituto en posiciones más rezagadas.

Para que un futbolista sea considerado producto de la cantera de un club, el CIES Football Observatory exige que haya permanecido al menos tres temporadas en esa institución entre los 15 y los 21 años, inclusive. Este criterio permite comparar entidades de distintas partes del mundo a partir de un parámetro común.

El índice no se limita a contabilizar la cantidad de jugadores egresados de las inferiores: también pondera el nivel competitivo de los partidos disputados durante el último año, los minutos acumulados en ese período y la edad de los futbolistas, con una valoración más favorable para los más jóvenes.

El informe incluye además una clasificación específica sobre los futbolistas formados que participan actualmente en las cinco principales ligas europeas. En ese apartado, Real Madrid encabeza la lista con 40 jugadores, seguido por Barcelona (34), Manchester City (29), Rennes (28), y Paris Saint-Germain junto a Ajax, con 27 cada uno.

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