El Salvador: Imponen penas de hasta 565 años a miembros de una estructura criminal acusada de extorsión, narcotráfico y otros delitos

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 565 años de prisión a 116 miembros de la clica Fulton Locos Salvatruchos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, a cargo de la jueza uno, impuso condenas de hasta 565 años de prisión a 116 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos por delitos relacionados con homicidios, extorsiones, narcotráfico, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas, según informó este miércoles Centros Judiciales.

La resolución abarcó hechos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito, lavado de dinero y de activos, además de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada y homicidio agravado. Los procesados también recibieron condenas por agrupaciones ilícitas y por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.

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La pena más alta recayó sobre Joel Amílcar Miranda García, quien deberá cumplir 565 años de cárcel. El tribunal lo declaró culpable por 12 casos de tráfico ilícito, 13 de extorsión agravada, cuatro de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada, además del delito de agrupaciones ilícitas.

Joel Amílcar Miranda García recibió la condena más extensa del proceso con 565 años de cárcel por tráfico ilícito y extorsión. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Según el reporte judicial, las condenas reflejan el número y la diversidad de delitos atribuidos a los miembros de la estructura. En el caso de Miranda García, la sentencia incluyó una serie de operaciones vinculadas al tráfico de drogas y a exigencias económicas dirigidas contra víctimas de extorsión.

El segundo castigo más elevado fue impuesto a Ángel Bryan Ramírez, condenado a 430 años de prisión. La sentencia en su contra comprende seis casos de tráfico ilícito, 12 de extorsión agravada y cinco de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada. También fue hallado culpable de agrupaciones ilícitas.

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Por su parte, Brandon Alexander Calderón Escobar recibió una pena de 305 años de cárcel. El fallo lo responsabilizó por siete casos de tráfico ilícito, cuatro de extorsión agravada, dos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, además de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Los restantes 113 imputados fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 20 y los 265 años de prisión, de acuerdo con la información divulgada por Centros Judiciales.

Los otros 113 procesados recibieron penas de prisión que oscilan entre los 20 y los 265 años según los delitos atribuidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación identificó movimientos de droga en el occidente salvadoreño

La jueza señaló que las herramientas especiales de investigación permitieron establecer que los integrantes de los Fulton Locos Salvatruchos coordinaban movimientos de droga en el occidente de El Salvador.

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La investigación también derivó en detenciones en flagrancia. Algunos de los condenados fueron capturados con más de USD 3,000 en efectivo, circunstancia por la cual el tribunal sumó condenas por lavado de dinero y de activos.

El expediente judicial incluyó delitos vinculados con la operación financiera de la estructura, el control territorial y las amenazas contra comerciantes y otros ciudadanos. Las penas impuestas se acumularon según los ilícitos probados en cada caso.

Las víctimas pagaban entre USD 40 y USD 10,000 mensuales

Las víctimas de extorsión declararon que los miembros de la pandilla les exigían pagos mensuales de entre USD 40 y USD 10,000. De acuerdo con sus testimonios, las exigencias estaban acompañadas por amenazas de ataques contra ellas o sus familiares si se negaban a entregar el dinero.

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Centros Judiciales indicó que la sentencia estableció la responsabilidad penal de los 116 acusados dentro de una estructura a la que se atribuyeron actividades de extorsión, narcotráfico y hechos violentos. La resolución fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.