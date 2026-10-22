El Salvador

El Salvador: Imponen penas de hasta 565 años a miembros de una estructura criminal acusada de extorsión, narcotráfico y otros delitos

Una resolución judicial atribuyó a la clica Fulton Locos Salvatruchos homicidios, extorsiones, narcotráfico, blanqueo de capitales y posesión ilícita de armas, tras una investigación sobre operaciones en el occidente salvadoreño

Ilustración de una persona con camiseta y pantalón blancos, brazos tatuados y esposas metálicas, sentada en una silla de plástico blanco.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 565 años de prisión a 116 miembros de la clica Fulton Locos Salvatruchos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, a cargo de la jueza uno, impuso condenas de hasta 565 años de prisión a 116 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos por delitos relacionados con homicidios, extorsiones, narcotráfico, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas, según informó este miércoles Centros Judiciales.

La resolución abarcó hechos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito, lavado de dinero y de activos, además de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada y homicidio agravado. Los procesados también recibieron condenas por agrupaciones ilícitas y por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.

PUBLICIDAD

La pena más alta recayó sobre Joel Amílcar Miranda García, quien deberá cumplir 565 años de cárcel. El tribunal lo declaró culpable por 12 casos de tráfico ilícito, 13 de extorsión agravada, cuatro de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada, además del delito de agrupaciones ilícitas.

Joel Amílcar Miranda García recibió la condena más extensa del proceso con 565 años de cárcel por tráfico ilícito y extorsión. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
Joel Amílcar Miranda García recibió la condena más extensa del proceso con 565 años de cárcel por tráfico ilícito y extorsión. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Según el reporte judicial, las condenas reflejan el número y la diversidad de delitos atribuidos a los miembros de la estructura. En el caso de Miranda García, la sentencia incluyó una serie de operaciones vinculadas al tráfico de drogas y a exigencias económicas dirigidas contra víctimas de extorsión.

El segundo castigo más elevado fue impuesto a Ángel Bryan Ramírez, condenado a 430 años de prisión. La sentencia en su contra comprende seis casos de tráfico ilícito, 12 de extorsión agravada y cinco de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada. También fue hallado culpable de agrupaciones ilícitas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Brandon Alexander Calderón Escobar recibió una pena de 305 años de cárcel. El fallo lo responsabilizó por siete casos de tráfico ilícito, cuatro de extorsión agravada, dos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, además de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Los restantes 113 imputados fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 20 y los 265 años de prisión, de acuerdo con la información divulgada por Centros Judiciales.

Primer plano de los torsos de un hombre y una mujer, ambos con camisetas blancas, esposados por las muñecas con las manos detrás de la espalda, sobre un fondo gris liso.
Los otros 113 procesados recibieron penas de prisión que oscilan entre los 20 y los 265 años según los delitos atribuidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación identificó movimientos de droga en el occidente salvadoreño

La jueza señaló que las herramientas especiales de investigación permitieron establecer que los integrantes de los Fulton Locos Salvatruchos coordinaban movimientos de droga en el occidente de El Salvador.

La investigación también derivó en detenciones en flagrancia. Algunos de los condenados fueron capturados con más de USD 3,000 en efectivo, circunstancia por la cual el tribunal sumó condenas por lavado de dinero y de activos.

El expediente judicial incluyó delitos vinculados con la operación financiera de la estructura, el control territorial y las amenazas contra comerciantes y otros ciudadanos. Las penas impuestas se acumularon según los ilícitos probados en cada caso.

Las víctimas pagaban entre USD 40 y USD 10,000 mensuales

Las víctimas de extorsión declararon que los miembros de la pandilla les exigían pagos mensuales de entre USD 40 y USD 10,000. De acuerdo con sus testimonios, las exigencias estaban acompañadas por amenazas de ataques contra ellas o sus familiares si se negaban a entregar el dinero.

Centros Judiciales indicó que la sentencia estableció la responsabilidad penal de los 116 acusados dentro de una estructura a la que se atribuyeron actividades de extorsión, narcotráfico y hechos violentos. La resolución fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Temas Relacionados

San SalvadorExtorsiónNarcotráficoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo que el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial expone sobre las fortalezas y las brechas de El Salvador frente a sus vecinos centroamericanos

El país avanzó con rapidez en gobernanza y obtuvo 61.3 puntos en esa categoría, uno de los más altos de la región. Sin embargo, los datos de infraestructura y actividad empresarial cuentan una historia diferente

Lo que el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial expone sobre las fortalezas y las brechas de El Salvador frente a sus vecinos centroamericanos

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja varios lesionados en el bulevar Los Próceres

El siniestro se registró cuando el vehículo de carga impactó con un poste del tendido eléctrico y provocó la movilización de socorristas, que estabilizaron a los afectados

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja varios lesionados en el bulevar Los Próceres

Casi medio millón de botellas de leche se perdieron diariamente en oriente de El Salvador debido a la sequía

El descenso equivale a unas 480,000 botellas diarias menos, tras la escasez de pastos que afectó especialmente a La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután, según la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena

Casi medio millón de botellas de leche se perdieron diariamente en oriente de El Salvador debido a la sequía

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

Los cuatro alumnos participaron en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química, celebrada en Fortaleza del 13 al 19 de octubre, junto con cerca de 200 asistentes procedentes de 19 naciones

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

Con más de 10,000 pandilleros condenados, El Salvador extiende por 56.ª vez el régimen de excepción

Las autoridades parlamentarias sostuvieron la política gubernamental contra el crimen organizado luego del reporte ministerial que reveló resoluciones carcelarias para casi todos los imputados en vista pública

Con más de 10,000 pandilleros condenados, El Salvador extiende por 56.ª vez el régimen de excepción

TECNO

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

Empresas y hospitales apagan sus páginas web tras detectar un fallo de seguridad crítico

Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

Pasos para transcribir audios de WhatsApp sin tener que reproducirlos

ENTRETENIMIENTO

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”