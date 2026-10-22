Atento Estudiantes: Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores

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Palmeiras se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse por 5-3 en la definición por penales ante Fluminense, en un partido que terminó con victoria mínima del Flu en los 90 minutos reglamentarios. El encuentro, disputado en el estadio Allianz Parque de la ciudad de San Pablo, cerró una serie de semifinales en la que el conjunto dirigido por Abel Ferreira había conseguido una ventaja clave en la ida, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Palmeiras había vencido 2-1 a Fluminense en el primer cruce, con un resultado que le permitió llegar a la revancha con cierto margen. Sin embargo, el equipo carioca encontró el gol que equilibró el global a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Hércules sacó un remate ajustado al palo tras una jugada colectiva que desconcertó a la defensa paulista.

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El desarrollo del encuentro mostró un dominio alterno entre ambos equipos. Palmeiras administró la ventaja obtenida en la ida y no tomó mayores riesgos durante el primer tiempo, mientras que Fluminense intentó adueñarse de la posesión y redobló sus esfuerzos ofensivos para revertir la serie, aunque sin generar demasiada claridad en los primeros 45 minutos, que terminaron sin goles.

El complemento mantuvo la misma tónica hasta la aparición de Hércules, que igualó el marcador global en 2-2 y obligó a la definición desde los doce pasos. En la ronda de penales, el arquero Carlos Miguel resultó decisivo al contener el remate de Nonato, lo que selló el triunfo por 5-3 para el conjunto de Abel Ferreira y su clasificación a la gran final.

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Palmeiras es el finalista de la Copa Libertadores 2026

El gol que había marcado la diferencia en el partido de ida correspondió a José “Flaco” López, delantero argentino convocado por la Selección nacional, quien abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo en el Maracaná. El conjunto paulista también cuenta en su plantel con los defensores Agustín Giay y Alexander Barboza, ambos de nacionalidad argentina.

Con esta clasificación, Palmeiras llegó a las semifinales de la Libertadores por sexta vez en los últimos siete años y buscará conquistar un nuevo título continental en la final.

El rival de Palmeiras en la definición saldrá del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en el estadio UNO, de La Plata. La revancha se jugará este jueves en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

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Estudiantes de La Plata enfrentará a Flamengo en busca de la final de la Copa Libertadores, donde ya espera Palmeiras (FOTOBAIRES)

El Pincha, único representante argentino que continúa en carrera en el torneo, llegó a esta instancia después de protagonizar una de las series más intensas de los cuartos de final, en la que eliminó a Corinthians tras empatar 0-0 en la ida y ganar 1-0 en la revancha con un gol de Alexis Castro sobre el final. El equipo brasileño había tenido la posibilidad de forzar la definición por penales, pero Memphis Depay falló un remate desde los doce pasos en el tiempo agregado.

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay, donde se definirá al nuevo campeón del continente.

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