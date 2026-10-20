América Latina

Los números del “zar chileno de la droga”: fiscal ha incautado más de 127 toneladas de drogas en tres años

Juan Castro Bekios, persecutor de Antofagasta, dio cuenta de los últimos operativos llevados a cabo este fin de semana en la Macrozona Norte

El “zar antidrogas” chileno: “la batalla contra el narcotráfico no está perdida”.
Castro Bekios se ha erigido como el fiscal con más decomisos en el país.
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Tres procedimientos policiales ejecutados en distintos puntos de la Región de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago) permitieron sacar de circulación 798 kilos de marihuana y detener a seis personas en un lapso de cuatro días. Las operaciones, desarrolladas la semana pasada, tuvieron como escenarios la Ruta 5 Norte, Calama y el sector fronterizo de Inacaliri, en la frontera con Bolivia.

Los resultados fueron presentados este lunes en un punto de prensa por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, junto a autoridades de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), en una jornada marcada por dos hitos: los 25 años de la Reforma Procesal Penal en la región y el cumplimiento de tres años de su gestión al frente del Ministerio Público regional.

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Pero más allá de la cantidad de droga decomisada en estos últimos operativos, el persecutor puso el acento en la metodología detrás de estos, la que busca identificar las estructuras criminales y seguir la “ruta del dinero”, y no limitar la persecución penal a quienes trasladan los cargamentos.

El “zar antidrogas” chileno: “la batalla contra el narcotráfico no está perdida”.
Los últimos tres operativos realizados la semana pasada permitieron decomisar 798 kilos de marihuana y detener a seis personas.

Los tres operativos

El primer procedimiento se concretó el jueves pasado, luego de un seguimiento iniciado en la Ruta 5 Norte cuando carabineros fiscalizaron un furgón en el sector La Negra, en Antofagasta, en cuyo interior hallaron más de 622 kilos de marihuana ocultos en el área de carga.

El conductor fue detenido en el lugar y la investigación posterior permitió identificar a otros dos involucrados que cumplían funciones de “punta de lanza”, es decir, de apoyo y alerta durante el desplazamiento del cargamento, quienes fueron detenidos posteriormente en Caldera.

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La segunda incautación ocurrió el viernes en Calama, cuando a partir de información de inteligencia detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI fiscalizaron una camioneta que transportaba un baño químico. Al inspeccionar su interior, encontraron 128 paquetes con 131 kilos de marihuana, cuyo destino era la zona central del país.

El tercer procedimiento tuvo lugar este domingo en el sector de Inacaliri, donde personal del retén fronterizo detuvo a dos adolescentes que habían ingresado a Chile desde Bolivia con 44 kilos de marihuana en sacos.

Los imputados por los dos primeros operativos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva, mientras que la situación de los menores de edad será abordada por fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente.

El “zar antidrogas” chileno: “la batalla contra el narcotráfico no está perdida”.
En lo que va de este año se han incautado 62,3 toneladas, un promedio de 214 kilos decomisados diariamente.

127,8 toneladas de drogas decomisadas en tres años

Castro Bekios sostuvo que los procedimientos forman parte de una tendencia que comenzó en octubre de 2023 y que, hasta la fecha, suma 127,8 toneladas de droga incautada en la región, volumen que equivale a 276 millones de dosis y representa un valor estimado de $810 mil millones de pesos (USD 828.132.916).

Por otra parte, entre enero y octubre de 2026 las incautaciones alcanzan las 62,3 toneladas, lo que se traduce en un promedio de 214 kilos decomisados diariamente.

El persecutor también comparó las cifras recientes con los registros nacionales de años anteriores para dimensionar los cambios que ha experimentado el narcotráfico y la respuesta de las instituciones encargadas de combatirlo.

“En 2021, las policías incautaron en todo el país 53 toneladas de marihuana y 277 kilos de ketamina, según el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. En 2026, solo en causas de la Fiscalía Regional de Antofagasta, las incautaciones ya suman 57,3 toneladas de marihuana y 914 kilos de ketamina. Son registros de fuentes distintas, pero el orden de magnitud muestra la transformación del fenómeno”, sostuvo.

El fiscal vinculó estos resultados con los tres años que lleva al mando de la Fiscalía Regional y con el aniversario de la Reforma Procesal Penal, planteando que la evolución de las organizaciones criminales ha obligado a modificar las estrategias de investigación.

“En 25 años el crimen cambió, pero en tres años cambiamos la forma de perseguirlo. Los últimos procedimientos lo demuestran: uno, en un punto de control fronterizo con Bolivia. Otro, en Calama, el nodo interior donde la droga se acopia y se esconde. Y el tercero, en la Ruta 5, donde un control preventivo terminó en una red que operaba en tres regiones. Es la frontera completa, la que llamamos frontera extendida”, profundizó el persecutor.

Tres soldados peruanos detenidos en Chile por tráfico de drogas: intentaron llevar en bus una carga de 5 kilos de ketamina. (Foto: CHV Noticias)
Un carabinero con un perro antidrogas fiscaliza a los pasajeros de un bus proveniente de Bolivia.

Perseguir las redes

La estrategia descrita por Castro Bekios apunta a intervenir en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico, desde el ingreso de la droga por pasos fronterizos hasta su almacenamiento, traslado y distribución hacia el norte del país.

En esa línea, el fiscal regional enfatizó que las incautaciones no representan por sí solas el objetivo final de las investigaciones, sino que forman parte de un trabajo orientado a identificar a los responsables de organizar las operaciones y seguir el rastro de los recursos económicos asociados a ellas.

“No celebramos toneladas incautadas, sino una forma de trabajar que funciona: leer la red y no solo la carga, llegar a quienes organizan y al dinero, y actuar en toda la Macrozona Norte como un solo teatro. La reforma nos dio las herramientas y la frontera nos enseñó la doctrina”, remató el exitoso persecutor.

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