Honduras

Ocho militares heridos tras explosión de artefacto durante labores de reforestación en Honduras

La detonación ocurrió en el Primer Batallón de Artillería de Campaña, en Zambrano, Francisco Morazán, cuando un grupo de soldados preparaba un terreno para reforestar. Cinco presentan lesiones leves y otros tres sufrieron heridas de mayor consideración.

El reporte preliminar de las Fuerzas Armadas señala que tres de los afectados sufrieron heridas de mayor consideración. (Foto: Cortesía redes sociales)
El reporte preliminar de las Fuerzas Armadas señala que tres de los afectados sufrieron heridas de mayor consideración. (Foto: Cortesía redes sociales)
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Al menos ocho militares resultaron heridos la mañana de este miércoles 21 de octubre tras la explosión de un artefacto encontrado dentro de las instalaciones del Primer Batallón de Artillería de Campaña, ubicado en Zambrano, Francisco Morazán, Honduras.

Las autoridades descartaron preliminarmente que se tratara de una granada de fragmentación y anunciaron investigaciones para determinar el origen del objeto.

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El incidente movilizó a los equipos de emergencia y obligó al traslado de los efectivos al Hospital Militar de Tegucigalpa, donde permanecen bajo evaluación médica. Aunque tres de los afectados sufrieron lesiones de mayor consideración, las Fuerzas Armadas informaron que los ocho se encuentran estables.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, explicó que la detonación se produjo cuando un grupo de soldados realizaba trabajos de preparación de terreno para desarrollar labores de reforestación dentro del recinto militar.

Los ocho soldados fueron movilizados a Tegucigalpa para recibir atención médica tras el incidente registrado el 21 de octubre. (Foto: Cortesía redes sociales)
Los ocho soldados fueron movilizados a Tegucigalpa para recibir atención médica tras el incidente registrado el 21 de octubre. (Foto: Cortesía redes sociales)

Durante las actividades, los efectivos encontraron un artefacto que fue manipulado y posteriormente explotó, provocándoles heridas de distinta consideración. Las circunstancias exactas en las que se produjo la detonación todavía están bajo investigación.

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Tras el incidente, los militares recibieron atención inicial y fueron trasladados de inmediato al Hospital Militar de Tegucigalpa para una valoración especializada.

La información preliminar proporcionada por las autoridades señala que cinco soldados presentan heridas leves, mientras que los otros tres sufrieron lesiones de mayor consideración. Sin embargo, los ocho permanecen estables, a la espera de que las evaluaciones médicas determinen el alcance de las heridas.

Las autoridades no han establecido públicamente si el artefacto pertenecía a las Fuerzas Armadas o si se encontraba en el lugar desde antes de las labores de preparación del terreno.

El director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, coronel Héctor Fajardo, descartó preliminarmente que la explosión haya sido provocada por una granada de fragmentación.

El coronel Héctor Fajardo indicó que el objeto podría corresponder a casquillos con carga propulsora. (Foto: Cortesía redes sociales)
El coronel Héctor Fajardo indicó que el objeto podría corresponder a casquillos con carga propulsora. (Foto: Cortesía redes sociales)

Según su explicación, el objeto podría corresponder a pequeños casquillos con carga propulsora, capaces de detonar cuando son manipulados o golpeados contra una superficie.

El oficial aclaró que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se trataría de una granada de fragmentación ni de un proyectil de mortero. No obstante, este tipo de material puede provocar lesiones por la expulsión de fragmentos y la onda expansiva que genera al explotar.

La identificación definitiva del objeto dependerá de las inspecciones técnicas y de las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes. Por ahora, no se ha divulgado un informe pericial que confirme la naturaleza exacta del artefacto.

Las Fuerzas Armadas informaron que solicitarán la intervención del Ministerio Público (MP) para esclarecer el origen del artefacto y establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

El área donde se registró el incidente permanece acordonada mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan determinar cómo llegó el objeto al terreno, cuánto tiempo llevaba en el lugar y si existieron fallas en los procedimientos de seguridad durante las labores de preparación.

Las instalaciones militares de Zambrano, Francisco Morazán, fueron escenario de la explosión que dejó ocho soldados heridos. (Foto: Cortesía redes sociales)
Las instalaciones militares de Zambrano, Francisco Morazán, fueron escenario de la explosión que dejó ocho soldados heridos. (Foto: Cortesía redes sociales)

La investigación también deberá establecer si el material estaba relacionado con actividades militares anteriores o si se trataba de un objeto ajeno a las operaciones actuales del batallón.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado responsabilidades ni confirmado una hipótesis definitiva sobre el incidente.

El término UXO, siglas en inglés de Unexploded Ordnance, se utiliza para identificar municiones o artefactos explosivos que fueron empleados, lanzados o preparados para su uso, pero que no detonaron como estaba previsto y permanecen activos.

Entre estos materiales pueden encontrarse granadas, bombas, proyectiles de artillería y minas. Su presencia representa un riesgo porque pueden explotar ante la manipulación, el impacto o determinados cambios en sus condiciones físicas.

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