Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

La película protagonizada por Jaafar Jackson no podrá competir inicialmente como musical en los Globos de Oro.

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La película Michael, centrada en la vida del cantante Michael Jackson, no podrá competir inicialmente en la categoría de comedia o musical de los próximos Globos de Oro.

El comité de los premios rechazó la solicitud presentada por Lionsgate, el estudio responsable de la producción, al considerar que las interpretaciones musicales no cumplen con los criterios establecidos para clasificar una película dentro de ese género, según informó en exclusiva Gold Derby.

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La decisión abre un nuevo escenario para la campaña de premios del filme, protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del artista.

Si el estudio no presenta una apelación exitosa, la película deberá competir en las categorías de drama, donde también se medirán sus posibilidades de obtener nominaciones, incluida una eventual candidatura para su protagonista.

De acuerdo con fuentes citadas por Gold Derby, Lionsgate había presentado Michael para competir como comedia o musical, una clasificación que suele respetar la preferencia de los estudios.

El estudio esperaba que 'Michael' concursara en la categoría de musical. (Captura de tráiler oficial)

Sin embargo, el comité evaluador determinó que la producción no cumplía con los requisitos necesarios para ingresar en esa categoría.

El reglamento de los Globos de Oro establece que un musical puede ser una comedia o un drama en el que las canciones, además de los diálogos hablados, contribuyan al desarrollo de la trama.

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Es así que los integrantes del comité consideraron que las actuaciones musicales de Michael no impulsan suficientemente la narración como para justificar esa clasificación.

El estudio tiene hasta el 31 de octubre para presentar las candidaturas y todavía debe determinar si solicitará una revisión. En caso de que la apelación prospere, la película podría volver a ser considerada para competir en la categoría musical o de comedia.

La clasificación resulta relevante para Jaafar Jackson, quien interpreta a su tío en la producción y figura entre los candidatos potenciales a una nominación en la próxima temporada de premios.

Se espera que Jaafar Jackson reciba varias nominaciones en la próxima temporada de premios. (Captura de video)

Cabe destacar que en los Globos de Oro, las categorías de interpretación de reparto no se dividen entre drama y comedia o musical. Por ello, actores como Colman Domingo, quien también participa en Michael, no se verían afectados por la misma distinción de género en esas categorías.

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El criterio aplicado por el comité responde a modificaciones introducidas en las reglas de los premios después de que películas como Ray y Walk the Line obtuvieran reconocimientos en el apartado musical.

A partir de esos casos, la organización estableció que la presencia de canciones no es suficiente para clasificar una producción como musical: la música debe contribuir de manera significativa al avance de la historia.

Los Globos de oro establecen que la música debe representar un papel importante para el desarrollo de la trama en una película. (EFE/HFPA)

Desde entonces, varias películas biográficas sobre figuras de la música han competido en las categorías dramáticas. Entre ellas se encuentran A Complete Unknown, sobre Bob Dylan; Elvis, centrada en Elvis Presley, y Bohemian Rhapsody, que narra parte de la trayectoria de Freddie Mercury y la banda Queen.

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Jaafar Jackson habla sobre las escenas eliminadas de ‘Michael’

En una entrevista con la revista Variety, Jaafar Jackson habló sobre el proceso de edición, los cambios en el guion y la posibilidad de retomar su papel en una futura secuela.

Estrenada en abril, Michael narra distintas etapas de la vida del artista, desde sus comienzos como integrante de los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la música.

La historia concluye en 1988, con una representación del cantante durante su presentación en el estadio de Wembley, en Londres, como parte de la gira Bad.

La película registró el mayor estreno en taquilla para una producción biográfica musical y posteriormente superó los mil millones de dólares en recaudación mundial, convirtiéndose en la película biográfica más taquillera de la historia, según los datos difundidos sobre su desempeño comercial.

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"Michael" se convirtió en la película biográfica más taquillera de la historia. (Lionsgate via AP)

Sin embargo, la versión estrenada no incluye referencias a las acusaciones de abuso sexual infantil contra Michael Jackson, aunque ese contenido estaba contemplado en el guion inicial.

Durante la producción, el equipo identificó una cláusula de un acuerdo legal que impedía al patrimonio del cantante mencionar a uno de los denunciantes, Jordan Chandler.

Al ser consultado por Variety sobre las escenas que no llegaron a la versión definitiva, Jaafar explicó que el rodaje fue extenso y que la exclusión de secuencias forma parte del proceso cinematográfico.

Jaafar Jackson admitió que muchas escenas quedaron eliminadas del metraje final. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Fue un rodaje enorme. He oído muchas historias de otros actores sobre la cantidad de material que se graba en un proyecto y que al terminar no se incluye en la versión final”, declaró.

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Y añadió: “En la sala de edición, se revisan las escenas buscando interpretaciones o tomas específicas, y las cosas cambian constantemente. Así que, desde el principio, sabía que no todo lo que grabáramos aparecería en la versión final”.

También explicó que el trabajo realizado en las secuencias descartadas le permitió adquirir experiencia y desarrollar sus habilidades interpretativas.

“Fue la experiencia más gratificante porque incluso las cosas que no se utilizaron, la experiencia que obtuve de ellas, me hicieron mejor actor. Siento que eso sucederá muchas veces más con otros proyectos. Uno desearía que cierta interpretación estuviera en la película y no lo está. Eso es algo con lo que hay que lidiar al hacer una película”, dijo.

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Jaafar Jackson aseveró que interpretar a Michael Jackson lo hizo un mejor actor. (Créditos: Lionsgate)

Por si fuera poco, durante la entrevista, el actor también recordó momentos de su infancia junto a Michael Jackson.

Entre sus primeras memorias mencionó las ocasiones en que le pedía dulces, los videojuegos que compartían y los juegos de escondite. Jaafar describió esas experiencias como parte de los recuerdos que conserva de su relación familiar.