Estados Unidos anunció la creación de una oficina antinarcóticos en Paraguay para coordinar operaciones en Latinoamérica

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (REUTERS/Archivo)

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Estados Unidos abrirá en Asunción, capital de Paraguay, una oficina antinarcóticos para coordinar programas en el Cono Sur y desplegará por primera vez a un asesor de embajada especializado en contraterrorismo. El país presidido por el mandatario Santiago Peña forma parte del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y combate al narcotráfico que impulsa la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, junto a gobiernos de la región.

Según informó el Departamento de Estado, la nueva sede dependerá de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). “Funcionará como centro regional para la coordinación de los programas (...) en el Cono Sur”, indicó el comunicado estadounidense.

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El anuncio coincidió con la visita a Paraguay del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien mantuvo reuniones con Peña y el canciller Rubén Ramírez. Washington comprometió USD 5,5 millones para ampliar el respaldo en la lucha contra la financiación del terrorismo y poner en marcha un nuevo centro antiterrorista en el país.

“El Departamento de Estado prepara el despliegue de un asesor en contraterrorismo en Asunción para ayudar a supervisar y respaldar los nuevos compromisos y los programas de contraterrorismo ya en curso. Este puesto será el primero de su tipo”, precisó la nota.

Tras regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró organizaciones terroristas a los principales cárteles de la droga y grupos del crimen organizado de América Latina.

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Donald Trump y mandatarios latinoamericanos en la primera cumbre del 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (EEUU) (EFE/Archivo)

El miércoles, Peña viajó a Washington para reunirse con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, y participar en actividades académicas y políticas durante una visita de tres días.

El presidente permanecerá fuera del país hasta el viernes, según una comunicación remitida al presidente del Senado y del Congreso Nacional, Basilio Núñez. La delegación incluye al canciller, Rubén Ramírez, y al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, entre otros funcionarios.

El mandatario indicó que atenderá una invitación de la Universidad George Washington y participará como orador principal en la gala anual del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, que se realizará en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA). También confirmó una reunión con Ratcliffe, sin ofrecer detalles sobre los asuntos que abordarán. “Voy a estar reunido con el director de la CIA”, declaró Peña antes de su partida.

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La agenda en Washington siguió a la visita oficial de Landau. Ambos recorrieron una unidad militar creada para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado en la Triple Frontera, que comparten Paraguay, Brasil y Argentina.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Peña y Landau también visitaron la hidroeléctrica de Itaipú, ubicada en el este de Paraguay. Tras concluir su agenda en el país, el funcionario estadounidense continuó su gira por Argentina.

Washington anunció una asistencia de USD 11,75 millones para reforzar las capacidades de seguridad de Paraguay, con fondos destinados a la lucha contra el terrorismo, el narcoterrorismo y la delincuencia organizada transnacional.

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Del total, USD 5,5 millones financiarán acciones contra la financiación del terrorismo y el narcoterrorismo, la puesta en funcionamiento de un centro antiterrorista y el refuerzo de los controles fronterizos y del análisis de pruebas digitales. Los otros USD 6,25 millones se destinarán al combate contra la delincuencia organizada transnacional.

En enero, Peña viajó a Davos, Suiza, invitado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para firmar el acta fundacional de la Junta de Paz destinada a supervisar el plan para la Franja de Gaza. El presidente argentino, Javier Milei, fue el otro mandatario latinoamericano convocado a esa instancia.

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(Con información de AFP y EFE)