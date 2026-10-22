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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 22 de octubre: frente frío provocará lluvias mientras Vance se estaciona en el Pacífico

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06:08 hsHoy

La madrugada de este jueves será fría en la Mesa del Norte y Central. Se esperan lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca; muy fuertes en Tabasco y Chiapas, además de precipitaciones en varias entidades. El frente frío número 3 dejará lluvias y fuertes vientos en el noroeste. Vance permanece alejada de Guerrero, sin efectos en México todavía.

06:01 hsHoy

El pronóstico del clima para este jueves 22 de octubre anticipa lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se esperan precipitaciones fuertes y chubascos en regiones del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

El frente frío número 3 ingresará al noroeste del país y provocará lluvias y fuertes rachas de viento. En el norte de Sonora y el noroeste de Chihuahua podrían formarse torbellinos, con vientos de entre 40 y 60 km/h.

La masa de aire polar asociada al frente frío 2 mantendrá temperaturas frías a muy frías durante la mañana y la noche en zonas de las mesas del Norte y Central, además de oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec.

En el Pacífico, la tormenta tropical Vance permanecerá a más de 700 kilómetros al sur de Guerrero.

Infografía meteorológica con una imagen satelital y un mapa de trayectoria de una tormenta tropical en el océano Pacífico frente a México
Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional detalla la ubicación y el pronóstico de trayectoria de la tormenta tropical Vance frente a las costas del Pacífico en México. (Conagua clima)

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