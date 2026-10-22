EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 22 de octubre: frente frío provocará lluvias mientras Vance se estaciona en el Pacífico

La madrugada de este jueves será fría en la Mesa del Norte y Central. Se esperan lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca; muy fuertes en Tabasco y Chiapas, además de precipitaciones en varias entidades. El frente frío número 3 dejará lluvias y fuertes vientos en el noroeste. Vance permanece alejada de Guerrero, sin efectos en México todavía.
El pronóstico del clima para este jueves 22 de octubre anticipa lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se esperan precipitaciones fuertes y chubascos en regiones del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.
El frente frío número 3 ingresará al noroeste del país y provocará lluvias y fuertes rachas de viento. En el norte de Sonora y el noroeste de Chihuahua podrían formarse torbellinos, con vientos de entre 40 y 60 km/h.
La masa de aire polar asociada al frente frío 2 mantendrá temperaturas frías a muy frías durante la mañana y la noche en zonas de las mesas del Norte y Central, además de oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec.
En el Pacífico, la tormenta tropical Vance permanecerá a más de 700 kilómetros al sur de Guerrero.