Uruguay intensificó los preparativos para recibir al papa León XIV: “Hemos reforzado el trabajo”

El papa León XIV llega al Vaticano para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)

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Uruguay aceleró los preparativos para recibir al papa León XIV el 6 de noviembre, después de que el Vaticano confirmara que el pontífice no requerirá tratamiento adicional tras la operación por un adenocarcinoma pulmonar.

El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, afirmó que la agenda se mantiene sin modificaciones y que el Gobierno espera al líder de la Iglesia católica en Montevideo durante la tarde del viernes 6 de noviembre.

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“El papa salió unos días antes de lo que estaba previsto que saliera del hospital y el equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe que lo operó, señaló que no había dificultades para el viaje a Uruguay, Argentina y Perú”, declaró el canciller.

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, después de que los médicos detectaran un nódulo en el pulmón derecho. Los estudios posteriores confirmaron un adenocarcinoma y los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón.

El papa recibió el alta el sábado pasado en condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”. El cirujano Stefano Margaritora señaló que, desde el punto de vista médico, no existen obstáculos para la gira por América Latina.

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Lubetkin sostuvo que las autoridades uruguayas no interrumpieron la organización de la visita. “Nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna otra comunicación, ahora lo hemos acelerado”, afirmó. “Hemos reforzado el trabajo. Faltan pocos días para que se haga esa visita histórica y extraordinaria para nosotros”.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, habla con medios de comunicación (EFE/ Sofía Torres/Archivo)

La escala en Uruguay está prevista entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego, el pontífice viajará a Argentina y Perú, dentro de una gira apostólica que se extenderá hasta el 17 de noviembre. La visita marcará el regreso de un papa al país después de casi cuatro décadas: Juan Pablo II fue el último pontífice que viajó a Uruguay, en 1988.

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El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, celebró la evaluación médica que mantuvo en pie la visita del papa León XIV a Uruguay. Durante su audición dominical en Radio Oriental, Sturla se refirió a las declaraciones del cirujano Stefano Margaritora, quien intervino al pontífice el 13 de octubre. “¡Qué bueno haber escuchado ayer al médico del papa!”, expresó el arzobispo.

El cardenal indicó que la organización de la visita continúa sin cambios. “Todo sigue como está planificado. Obviamente veremos en estos días que se concretarán cosas. Pero es muy importante”, señaló. Sturla destacó además el trabajo de quienes participan en la preparación de las actividades previstas en Uruguay. “Todo se está planificando de un modo impresionante. Yo quedo tan contento de ver esta gente que se está moviendo”, afirmó, antes de resaltar “las ganas” de los voluntarios.

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El arzobispo también aludió a la aparición de León XIV durante el rezo del Ángelus el pasado domingo, desde el mismo lugar en el que una semana antes había comunicado su enfermedad

El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación del martes para retirar un tumor cancerígeno (AP/Gregorio Borgia/Archivo)

La Iglesia uruguaya abrirá este viernes 23 de octubre a las 11:00 el registro gratuito para asistir a los tres actos masivos del papa León XIV durante su visita a Uruguay, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre.

La inscripción permitirá acceder a la misa en Paysandú, la celebración en el Estadio Centenario de Montevideo y el encuentro religioso en Florida.

Sturla explicó que quienes busquen ubicaciones más próximas deberán registrarse con antelación. “Hay mucha ansiedad por las entradas. Para poder estar en los mejores lugares, hay que anotarse. Quien no se anota podrá estar en la calle pero seguramente un poquito más lejos”, afirmó Sturla en su audición dominical.

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La organización habilitará el sistema a través del sitio oficial de la visita papal.

La Iglesia católica uruguaya también puso en marcha una rifa para financiar parte de los gastos vinculados a la llegada del pontífice. La iniciativa se denomina “Una gran alegría”, igual que la canción oficial de la visita, y aspira a recaudar USD 1,6 millones en un escenario optimista.

El sorteo ofrecerá 40.000 números a 2.000 pesos uruguayos, cerca de USD 50. El premio principal será un apartamento en construcción en el barrio montevideano de Pocitos. Además, habrá 10 automóviles Suzuki y viajes a Roma.

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(Con información de EFE)