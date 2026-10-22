Nicaragua

Nicaragua: Decomisan 499 paquetes de cocaína en una lancha en Pochomil

Un operativo interceptó la embarcación y detuvo a un hombre de 59 años. Dos sospechosos cayeron al mar mientras permanecen prófugos

Nicaragua, Ejército de Nicaragua, Incautación de drogas
Las fuerzas militares y policiales interceptaron la lancha Nazareth a 1.5 millas náuticas de Pochomil. (Ejercito de Nicaragua)
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El Ejército de Nicaragua informó este miércoles la incautación de 499 paquetes rectangulares de cocaína dentro de una embarcación interceptada en el océano Pacífico, frente al departamento de Managua. El operativo, según la institución militar, concluyó con la retención de un hombre de 59 años, mientras otros dos ocupantes escaparon tras arrojarse al agua.

La citada acción ocurrió el 20 de octubre en un operativo entre tropas del Distrito Naval Pacífico y del Segundo Batallón de Tropas Navales de la Fuerza Naval junto con efectivos de la Policía Nacional. La operación tuvo como objetivo una embarcación llamada “Nazareth”, que navegaba de sur a norte frente a las costas nicaragüenses.

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Según la versión oficial, las unidades de superficie detectaron a la embarcación a 1.5 millas náuticas al oeste de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur. A su vez, el Ejército señaló que la lancha intentó evitar la intercepción tras advertir la presencia de los patrullajes navales.

La institución castrense afirmó que sus tropas efectuaron disparos de advertencia a la altura de playa Salamina. Después de esa maniobra, los militares lograron detener a Segundo U. de 59 años, quien se encontraba a bordo de la embarcación.

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Los efectivos retuvieron a un hombre de 59 años que viajaba a bordo de la lancha interceptada. (Ejercito de Nicaragua)

Por su parte, los otros dos ocupantes de la lancha se lanzaron al mar y abandonaron la embarcación, según la citada nota de prensa. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni informaron si desplegaron una búsqueda posterior para localizarlos.

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Las autoridades encontraron droga y tres barriles de combustible a 15 millas de Masachapa

Durante la inspección de la lancha, las fuerzas de seguridad encontraron un total de 499 paquetes rectangulares de cocaína y tres barriles de combustible, informó el Ejército. El texto oficial no indicó el peso total de la sustancia ni precisó si los paquetes fueron sometidos a pruebas de laboratorio.

A su vez, la embarcación fue localizada en coordenadas situadas a 15 millas náuticas al noroeste de Masachapa, localidad costera del municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua. Esa zona se encuentra en el litoral del Pacífico nicaragüense.

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Dos ocupantes de la lancha escaparon tras arrojarse al mar durante la persecución naval. (Ejercito de Nicaragua)

La presencia de los barriles de combustible sugiere que la lancha tenía capacidad para recorrer trayectos prolongados, aunque el comunicado no estableció el punto de partida de la embarcación ni su posible destino. Tampoco informó si la nave tenía matrícula visible o documentación de navegación.

El Ejército señaló que el detenido, la droga, la lancha y los demás elementos ocupados quedaron a disposición de las autoridades competentes. El documento no menciona qué institución asumió la investigación ni si la Policía Nacional abrió un expediente por el caso.

Por el momento, no hay información oficial sobre la procedencia del cargamento, la ruta que habría seguido la embarcación o eventuales vínculos con una estructura de narcotráfico. Tampoco se conoce el valor estimado de la cocaína decomisada.

Las autoridades responsables deberán determinar el peso, la pureza y el origen de la sustancia encontrada en la “Nazareth”, así como la identidad de los dos hombres que, según el Ejército, abandonaron la lancha durante la persecución.

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