América Latina

Kast nombró a un nuevo portavoz de Gobierno en medio de una caída en su popularidad

Gonzalo Arenas asumirá la subsecretaría de la Segegob, tras siete meses de gestión de Kast marcados por críticas a la estrategia comunicacional del Ejecutivo y por el deterioro de los respaldos ciudadanos

El presidente electo José Antonio Kast habla ante los medios (REUTERS/Pablo Sanhueza/Archivo)
El presidente electo José Antonio Kast habla ante los medios (REUTERS/Pablo Sanhueza/Archivo)
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, designó al abogado y ex diputado Gonzalo Arenas como nuevo vocero del Gobierno, en medio de cuestionamientos a la estrategia comunicacional del Ejecutivo y de la caída de la aprobación del mandatario.

Arenas, de 53 años, asumirá además como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob). El ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) reemplazará al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien concentraba ambas funciones desde mayo.

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La designación se produjo siete meses después de la llegada de Kast a La Moneda, en un escenario de alta desaprobación. Diversos sondeos ubicaron la popularidad del presidente por debajo del 30%, frente al 60% registrado en marzo.

El nuevo portavoz, doctor en Historia y diputado por La Araucanía entre 2006 y 2014, compartió bancada con Kast durante su paso por el Congreso. También fue asesor especial de asuntos indígenas en el segundo mandato de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022, y trabajó para los ministerios del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia.

En su primera comparecencia desde el palacio presidencial, Gonzalo Arenas descartó una “guerrilla de declaraciones” durante el ejercicio de su nuevo cargo. La vocería fue una de las áreas con mayores dificultades para el Gobierno de Kast. El mandatario apartó de ese puesto a la actriz y comunicadora Mara Sedini dos meses y medio después de asumir la Presidencia, tras varias polémicas.

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Arenas asumió durante la discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que contempla recortes para salud, educación, ciencia, cultura, becas, bonos y subsidios.

El nombramiento coincidió con una emergencia climática que mantiene a cinco de las 16 regiones de Chile bajo alerta ante un nuevo temporal. Desde agosto, una serie de lluvias provocó inundaciones y aluviones que dejaron al menos 13 muertos.

Miles de personas se reunieron en la Plaza Italia de Santiago el domingo pasado para recordar el séptimo aniversario del estallido social de 2019 y cuestionar los recortes presupuestarios de la administración de Kast, en una jornada que registró choques aislados entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La movilización, convocada por organizaciones sociales y estudiantiles, reunió consignas como “Octubre sigue vigente”, “La sangre derramada no se olvida” y “No queremos sobrevivir, queremos vivir”. La concentración se desarrolló sin incidentes de gravedad hasta cerca del mediodía, cuando grupos reducidos protagonizaron enfrentamientos con agentes de seguridad.

La conmemoración fue la primera desde la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia, en marzo. El mandatario definió las protestas de 2019 como “estallido delictual”, mientras los asistentes reclamaron por los recortes en salud, educación, ciencia, cultura, becas, bonos y subsidios. El Ejecutivo también dispuso el cierre de un programa destinado a mujeres y el fin de una iniciativa que durante 17 años entregó computadoras a estudiantes de bajos recursos.

Personas se manifiestan en conmemoración del séptimo aniversario del estallido social en Chile (EFE/ Elvis González)
Personas se manifiestan en conmemoración del séptimo aniversario del estallido social en Chile (EFE/ Elvis González)

Loreto Vargas, estudiante de Psicología, llamó a los jóvenes a movilizarse “contra el auge de la ultraderecha a nivel mundial” y pidió preservar la memoria de los hechos ocurridos en 2019. “En un país como el nuestro es muy importante tener memoria”, afirmó en diálogo con EFE.

El estallido social derivó en dos procesos constituyentes que no lograron aprobar una nueva Carta Magna. Las protestas combinaron movilizaciones masivas con episodios de violencia y dejaron una treintena de muertos y miles de heridos por la actuación de las fuerzas de seguridad.

La percepción ciudadana sobre ese proceso mostró posiciones divididas. El Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) señaló que el 64% de los encuestados considera que el estallido fue negativo para Chile, siete puntos más que en 2024. A su vez, una encuesta de Criteria indicó que el 68% cree que las demandas que motivaron las protestas aún no encuentran respuesta.

Personas se manifiestan en conmemoración del séptimo aniversario del estallido social en Chile, este domingo, en Santiago (EFE/ Elvis González)
Personas se manifiestan en conmemoración del séptimo aniversario del estallido social en Chile, este domingo, en Santiago (EFE/ Elvis González)

En la marcha, Florencia, una estudiante secundaria de 14 años que acudió junto a su padre, rechazó los ajustes en el sistema educativo. “En la educación no puede haber recortes porque es la fuente de riqueza principal de un país”, expresó.

(Con información de EFE)

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