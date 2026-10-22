Cuba

Cuba registra 134 violaciones a la libertad de expresión y prensa en septiembre, un 57.6% más que en 2025

El Observatorio Cubano de la Libertad de Expresión (OCLE) atribuyó 49 hechos al uso abusivo del poder y 48 a amenazas, ataques y agresiones psicológicas

Un hombre sostiene una pluma estilográfica que emite un haz de luz hacia tres figuras uniformadas con cascos, lupas y cadenas.
El Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado figuraron entre las dependencias oficiales más implicadas en los episodios de hostigamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante septiembre de 2026, un incremento del 8.9% frente a agosto y del 57.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El reporte, publicado el 20 de octubre, registró 106 hechos en el país, de los cuales 74 estuvieron vinculados con libertad de expresión y 32 con libertad de prensa. La primera categoría acumuló 95 vulneraciones, mientras que la segunda sumó 39, una suba mensual del 129.4%.

PUBLICIDAD

Según el Observatorio, el dato marca el regreso del periodismo independiente como principal blanco del hostigamiento. Los periodistas concentraron 30 hechos, el 30% de los casos con víctimas individualizadas. Los presos políticos quedaron en segundo lugar, con 29 registros.

Infografía con el mapa de Cuba, un megáfono con micrófono tras barrotes, gráficos de barras ascendentes y símbolos de identificación de prensa.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El indicador más frecuente fue el uso abusivo del poder del régimen con 49 casos, equivalente al 36,6% del total. La categoría incluye la utilización de mecanismos administrativos, migratorios, judiciales, penales y penitenciarios con fines de censura o restricción de movimientos.

Los ataques, amenazas y agresiones psicológicas ocuparon el segundo lugar, con 48 menciones. Ambos indicadores reunieron 97 de las 134 violaciones contabilizadas, el 72.4% del registro mensual.

PUBLICIDAD

El informe también documentó 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el espacio digital. Las agresiones físicas crecieron de tres a siete respecto de agosto y cuadruplicaron el registro de septiembre de 2025, cuando se reportó un solo caso.

De acuerdo con el OCLE, cuatro de esas siete agresiones ocurrieron en prisiones, donde se registraron denuncias de falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento e incomunicación de reclusos.

Una mano de gran tamaño corta una tira de papel con tijeras oxidadas frente a un hombre diminuto con traje que sujeta el extremo.
El uso abusivo del poder del régimen y las agresiones psicológicas agruparon más del 72% de los hechos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Habana concentró casi seis de cada 10 hechos documentados

La Habana fue el principal foco territorial de las violaciones, con 63 de los 106 hechos registrados, el 59.4% del total. Le siguieron Camagüey, con 16 episodios, y Las Tunas, con 10.

El Ministerio del Interior estuvo involucrado en 91 hechos, según el informe. Dentro de esa estructura, la Seguridad del Estado figuró en 51 casos, la Policía Nacional Revolucionaria en 30 y el Sistema Penitenciario en 24.

El Sistema Judicial apareció relacionado con 21 hechos. El Observatorio vinculó parte de estos registros con actuaciones de tribunales y fiscalías provinciales, medidas cautelares y procesos penales contra opositores, activistas y periodistas.

Entre los principales detonantes de la represión, el reporte señaló 35 hechos relacionados con vigilancia y hostigamiento sistemático sobre personas ya identificadas por las autoridades. El contacto con la comunidad internacional ocupó el segundo lugar, con 27 casos.

Prisión preventiva y exilio forzado entre los casos destacados

El OCLE incluyó entre los casos emblemáticos la prisión preventiva del periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba. Según el informe, fue detenido el 16 de septiembre en Camagüey tras acudir a una citación verbal y trasladado el 24 de septiembre a la cárcel de Kilo 7.

El reporte señaló que las autoridades le impusieron una medida cautelar por un presunto delito de desobediencia. El periodista acumuló 10 hechos en el registro mensual, la mayor cifra entre las víctimas individualizadas.

Las autoridades enviaron a prisión preventiva en la cárcel de Kilo 7 al periodista Henry Constantín Ferreiro. (Cortesía: Diario de Cuba)
Las autoridades enviaron a prisión preventiva en la cárcel de Kilo 7 al periodista Henry Constantín Ferreiro. (Cortesía: Diario de Cuba)

También documentó el exilio de Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, y de su esposa, Soreidis Anisley Álvarez Peña, redactora de esa publicación y embarazada.

Ambos salieron de Cuba hacia Brasil el 29 de septiembre, según el ICLEP, después de que la Seguridad del Estado le planteara al periodista la alternativa entre enfrentar un proceso penal o abandonar el país.

El Observatorio aclaró que sus datos corresponden a hechos documentados y verificados hasta el 30 de septiembre. También advirtió que las dificultades de acceso a la información, el temor a represalias y la falta de respuesta oficial pueden provocar subregistros.

Temas Relacionados

CubaLa HabanaLibertad de expresiónLibertad de prensa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Doctora cubana denuncia que compra sus propios insumos: "Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país"

La especialista en Medicina General Integral grabó un video en Facebook donde relató que adquiere con su propio dinero hojas y bolígrafos para cumplir con exigencias administrativas de su policlínico. Su salario tampoco había sido depositado al momento de la denuncia

Doctora cubana denuncia que compra sus propios insumos: "Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país"

Estados Unidos pide rechazar la resolución de Cuba por abusos laborales y reclutamiento militar con Rusia

La diplomacia estadounidense reclamó rechazar el proyecto anual contra el embargo tras acusar a La Habana de trata de personas y complicidad con las filas armadas de Moscú

Estados Unidos pide rechazar la resolución de Cuba por abusos laborales y reclutamiento militar con Rusia

Jurado pide la pena de muerte para un cubano que torturó, asfixió a su pareja e hijastras y escondió los cuerpos en un armario

Una discusión de celos en el estacionamiento de un centro comercial fue el detonante de una de las tragedias más macabras en la historia reciente del sur de la Florida

Jurado pide la pena de muerte para un cubano que torturó, asfixió a su pareja e hijastras y escondió los cuerpos en un armario

La Seguridad del Estado amenaza con prisión y arresto domiciliario al periodista Adelth Bonne Gamboa

Adelth Bonne Gamboa compareció ante agentes en La Habana y salió libre, pero con una advertencia concreta sobre su futuro inmediato si continúa informando para ese medio

La Seguridad del Estado amenaza con prisión y arresto domiciliario al periodista Adelth Bonne Gamboa

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

Un reciente informe situó en 26.7% la proporción de residentes con 60 años o más, un punto por encima del registro del año anterior, sobre un total de 9.434.593 habitantes

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

TECNO

Football Manager 27 ofrece cinco días de acceso gratuito en PC: cuándo y cómo jugar

Football Manager 27 ofrece cinco días de acceso gratuito en PC: cuándo y cómo jugar

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

Empresas y hospitales apagan sus páginas web tras detectar un fallo de seguridad crítico

Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

ENTRETENIMIENTO

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”