El Salvador

El Salvador: rescatan a una mujer que quedó atrapada por la crecida de un río mientras lavaba ropa

La víctima logró sujetarse de árboles y matorrales para evitar que la corriente la arrastrara. Socorristas, bomberos y Protección Civil la trasladaron al hospital de Nueva Concepción

Una mujer fue rescatada tras quedar atrapada por la crecida repentina del río Metayate en Chalatenango Centro. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Guardar

Una mujer fue rescatada este miércoles tras quedar atrapada por la repentina crecida de un río mientras lavaba ropa en el caserío Chanzunte, distrito de Nueva Concepción, municipio de Chalatenango Centro, informó Cruz Verde Salvadoreña.

La emergencia ocurrió cerca de las 17:00 (hora local) en las cercanías del desvío de Jute. De acuerdo con el reporte de la institución de socorro, la mujer se encontraba en la zona del río cuando el aumento del caudal la sorprendió y le impidió volver a la orilla.

PUBLICIDAD

Lugareños alertaron a las autoridades sobre la situación. La afectada logró sujetarse de árboles y vegetación en medio de la corriente para evitar que el agua la arrastrara. Permaneció refugiada en ese punto durante más de tres horas, mientras las unidades de emergencia organizaban las maniobras para llegar hasta ella.

Cruz Verde Salvadoreña activó unidades de la zona norte tras recibir el aviso. En el operativo participaron socorristas de las seccionales de Tejutla, Chalatenango, Aguilares y Guazapa, según informó Brian López, de la institución humanitaria.

La víctima permaneció sujeta a la vegetación durante más de tres horas para evitar que la corriente la arrastrara. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)
La víctima permaneció sujeta a la vegetación durante más de tres horas para evitar que la corriente la arrastrara. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Bomberos indicó que la mujer quedó aislada por la creciente mientras realizaba labores de lavado. El personal operativo accedió al sector donde se encontraba y efectuó las maniobras necesarias para ponerla a salvo.

PUBLICIDAD

“Para evitar ser arrastrada por la corriente, logró sujetarse de árboles y matarrales”, informó Bomberos de El Salvador en su reporte sobre la emergencia.

El rescate reunió a socorristas, bomberos y personal del Sistema Nacional de Protección Civil

Las labores se realizaron de forma articulada entre Cruz Verde Salvadoreña, Bomberos de El Salvador y otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Los equipos tuvieron que evaluar las condiciones del afluente y el acceso al punto donde permanecía la mujer, debido al caudal generado por la lluvia.

La coordinación permitió trasladarla desde la zona de riesgo hasta un lugar seguro. Bomberos confirmó que el rescate finalizó sin que la corriente arrastrara a la víctima.

Tras la extracción, la mujer fue entregada al personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), identificado como SEM 132, para una evaluación inicial. La unidad intervino para estabilizarla y coordinar su traslado a un centro asistencial.

Cruz Verde Salvadoreña informó que una ambulancia la llevó hacia el hospital de Nueva Concepción. La Secretaría de Prensa de la Presidencia señaló, a su vez, que recibió atención médica tras la respuesta de las instituciones de Protección Civil.

Efectivos de Bomberos de El Salvador y Protección Civil realizaron las maniobras directas para extraer a la mujer del cauce.(Cortesía: Secretaría de Prensa)
Efectivos de Bomberos de El Salvador y Protección Civil realizaron las maniobras directas para extraer a la mujer del cauce.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

La víctima fue trasladada al hospital de Nueva Concepción

Las autoridades no informaron la identidad de la mujer ni precisaron su estado de salud después de su ingreso al centro médico. Tampoco difundieron datos sobre lesiones derivadas de la permanencia en el río o de las condiciones en las que ocurrió el rescate.

La intervención se produjo en el contexto del Plan Invierno 2026, con el que las instituciones de primera respuesta mantienen operativos ante incidentes vinculados con lluvias, inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

Bomberos recordó que el número de emergencias es el 913. Las autoridades recomiendan evitar el ingreso a ríos y quebradas durante lluvias o cuando existan señales de incremento en el caudal, ya que las corrientes pueden variar en pocos minutos.

Temas Relacionados

rescateInundacionesEl SalvadorChalatenango

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 600 migrantes parten en caravana desde Tapachula: familias hondureñas, un padre que camina con su hijo de cuatro años y 60 mil varados a la espera

Un nuevo éxodo recorre la carretera del Pacífico mexicano hacia el norte, empujado por la falta de empleo y la esperanza puesta en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El gobierno de Sheinbaum enfrenta una petición que ya tiene antecedente reciente.

Más de 600 migrantes parten en caravana desde Tapachula: familias hondureñas, un padre que camina con su hijo de cuatro años y 60 mil varados a la espera

Lo que el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial expone sobre las fortalezas y las brechas de El Salvador frente a sus vecinos centroamericanos

El país avanzó con rapidez en gobernanza y obtuvo 61.3 puntos en esa categoría, uno de los más altos de la región. Sin embargo, los datos de infraestructura y actividad empresarial cuentan una historia diferente

Lo que el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial expone sobre las fortalezas y las brechas de El Salvador frente a sus vecinos centroamericanos

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja varios lesionados en el bulevar Los Próceres

El siniestro se registró cuando el vehículo de carga impactó con un poste del tendido eléctrico y provocó la movilización de socorristas, que estabilizaron a los afectados

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja varios lesionados en el bulevar Los Próceres

Casi medio millón de botellas de leche se perdieron diariamente en oriente de El Salvador debido a la sequía

El descenso equivale a unas 480,000 botellas diarias menos, tras la escasez de pastos que afectó especialmente a La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután, según la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena

Casi medio millón de botellas de leche se perdieron diariamente en oriente de El Salvador debido a la sequía

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

Los cuatro alumnos participaron en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química, celebrada en Fortaleza del 13 al 19 de octubre, junto con cerca de 200 asistentes procedentes de 19 naciones

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

TECNO

Football Manager 27 ofrece cinco días de acceso gratuito en PC: cuándo y cómo jugar

Football Manager 27 ofrece cinco días de acceso gratuito en PC: cuándo y cómo jugar

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

Empresas y hospitales apagan sus páginas web tras detectar un fallo de seguridad crítico

Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

ENTRETENIMIENTO

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”