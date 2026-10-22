El Salvador: rescatan a una mujer que quedó atrapada por la crecida de un río mientras lavaba ropa

Una mujer fue rescatada tras quedar atrapada por la crecida repentina del río Metayate en Chalatenango Centro. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Una mujer fue rescatada este miércoles tras quedar atrapada por la repentina crecida de un río mientras lavaba ropa en el caserío Chanzunte, distrito de Nueva Concepción, municipio de Chalatenango Centro, informó Cruz Verde Salvadoreña.

La emergencia ocurrió cerca de las 17:00 (hora local) en las cercanías del desvío de Jute. De acuerdo con el reporte de la institución de socorro, la mujer se encontraba en la zona del río cuando el aumento del caudal la sorprendió y le impidió volver a la orilla.

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Lugareños alertaron a las autoridades sobre la situación. La afectada logró sujetarse de árboles y vegetación en medio de la corriente para evitar que el agua la arrastrara. Permaneció refugiada en ese punto durante más de tres horas, mientras las unidades de emergencia organizaban las maniobras para llegar hasta ella.

Cruz Verde Salvadoreña activó unidades de la zona norte tras recibir el aviso. En el operativo participaron socorristas de las seccionales de Tejutla, Chalatenango, Aguilares y Guazapa, según informó Brian López, de la institución humanitaria.

La víctima permaneció sujeta a la vegetación durante más de tres horas para evitar que la corriente la arrastrara. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Bomberos indicó que la mujer quedó aislada por la creciente mientras realizaba labores de lavado. El personal operativo accedió al sector donde se encontraba y efectuó las maniobras necesarias para ponerla a salvo.

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“Para evitar ser arrastrada por la corriente, logró sujetarse de árboles y matarrales”, informó Bomberos de El Salvador en su reporte sobre la emergencia.

El rescate reunió a socorristas, bomberos y personal del Sistema Nacional de Protección Civil

Las labores se realizaron de forma articulada entre Cruz Verde Salvadoreña, Bomberos de El Salvador y otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Los equipos tuvieron que evaluar las condiciones del afluente y el acceso al punto donde permanecía la mujer, debido al caudal generado por la lluvia.

La coordinación permitió trasladarla desde la zona de riesgo hasta un lugar seguro. Bomberos confirmó que el rescate finalizó sin que la corriente arrastrara a la víctima.

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Tras la extracción, la mujer fue entregada al personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), identificado como SEM 132, para una evaluación inicial. La unidad intervino para estabilizarla y coordinar su traslado a un centro asistencial.

Cruz Verde Salvadoreña informó que una ambulancia la llevó hacia el hospital de Nueva Concepción. La Secretaría de Prensa de la Presidencia señaló, a su vez, que recibió atención médica tras la respuesta de las instituciones de Protección Civil.

Efectivos de Bomberos de El Salvador y Protección Civil realizaron las maniobras directas para extraer a la mujer del cauce.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

La víctima fue trasladada al hospital de Nueva Concepción

Las autoridades no informaron la identidad de la mujer ni precisaron su estado de salud después de su ingreso al centro médico. Tampoco difundieron datos sobre lesiones derivadas de la permanencia en el río o de las condiciones en las que ocurrió el rescate.

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La intervención se produjo en el contexto del Plan Invierno 2026, con el que las instituciones de primera respuesta mantienen operativos ante incidentes vinculados con lluvias, inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

Bomberos recordó que el número de emergencias es el 913. Las autoridades recomiendan evitar el ingreso a ríos y quebradas durante lluvias o cuando existan señales de incremento en el caudal, ya que las corrientes pueden variar en pocos minutos.