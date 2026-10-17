América Latina

Tragedia en la cordillera de Los Andes: al menos cuatro muertos tras una avalancha en un centro de esquí en Chile

El deslizamiento se produjo cerca de las 14:45 horas en un sector cordillerano de Valparaíso, junto al centro Portillo, donde los equipos de auxilio continuaron el rastreo por posibles víctimas bajo la nieve

Al menos cuatro personas murieron este sábado tras una avalancha ocurrida en un centro de esquí de la zona central de la cordillera de los Andes, en Chile, según informaron las autoridades (X)
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Al menos cuatro personas murieron el sábado tras una avalancha en la zona central de la cordillera de los Andes chilenos, en el sector de Laguna del Inca, dentro del Centro de Esquí Portillo.

El deslizamiento de nieve ocurrió cerca de las 14:45 horas, en una zona de alta montaña de la región de Valparaíso, próxima al Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Chile con la provincia argentina de Mendoza. El lugar se ubica en los alrededores de la Laguna del Inca, junto al centro de esquí Portillo, situado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó inicialmente sobre la emergencia y posteriormente confirmó el saldo de víctimas. “Se informa de 4 personas fallecidos y 4 lesionados, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar”, señaló el organismo en uno de sus reportes.

La institución también advirtió que existía “un número indeterminado de personas atrapadas”, por lo que el operativo se mantuvo activo en el área afectada. Las tareas reunieron a Bomberos, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia, Carabineros y una brigada aeropolicial, que trabajaron en las inmediaciones de la laguna y en los sectores cercanos a la montaña.

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Autoridades chilenas buscan posibles personas atrapadas bajo la nieve en Los Andes

De acuerdo con un informe preliminar de Carabineros difundido por medios locales, el grupo afectado avanzaba por un sendero con dirección a la cumbre del cerro Los Tres Hermanos cuando se produjo la avalancha. La masa de nieve los arrastró hacia el interior de la Laguna del Inca, cuyas aguas se encontraban a bajas temperaturas.

Los rescatistas desplegaron sus labores sobre la superficie de la laguna y en las zonas de acceso al lugar para localizar a eventuales sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Las condiciones del terreno y la altura del sector formaron parte de las dificultades del operativo.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que todas las personas afectadas eran chilenas. También indicó que no se alojaban en el Hotel Portillo, situado cerca del lugar de la emergencia, sino que eran turistas que transitaban por la zona.

“Mucha gente quiere disfrutar la nieve, pero esta nieve es muy peligrosa porque es más posible desprenderse”, advirtió el delegado al referirse a las condiciones del manto blanco en la zona.

Avalancha en Chile
El deslizamiento de nieve ocurrió cerca de las 14:45 horas, en una zona de alta montaña de la región de Valparaíso

“Hace más de 40 años que no teníamos esta cantidad de nieve”, agregó. La temporada de esquí se prolongó este año hasta el 12 de octubre, algo que no ocurría desde hacía cuatro décadas, ya que habitualmente terminaba en septiembre. A pesar del cierre, personas continuaron acercándose al sector, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El accidente ocurrió a pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, uno de los principales cruces terrestres entre Chile y Argentina. El centro de esquí Portillo, considerado el más antiguo de Sudamérica, se encuentra aproximadamente a dos horas de Santiago y a unos tres kilómetros del paso fronterizo.

(Con información de AP y EFE)

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