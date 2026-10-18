Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió aplastado por una cruz mientras daba misa en Guayaquil

Un video capta el desgarrador momento en que una cruz cae y golpea mortalmente a un sacerdote durante una ceremonia religiosa en Ecuador.

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Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil, murió el sábado tras ser aplastado por una cruz que se desprendió durante la misa diaria retransmitida en directo.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote.

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El lamentable suceso quedó registrado, ya que la misa estaba siendo transmitida en vivo. En las imágenes se puede observar cómo la cruz instalada en la pared detrás del altar mayor se desprendió y golpeó al religioso mientras celebraba la Eucaristía ante los fieles presentes y quienes seguían la ceremonia por Internet.

La Arquidiócesis de Guayaquil identificó a Sánchez Molinari como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, en la Vicaría Centro, y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor. En el documento difundido tras el hecho, la institución comunicó que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

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Un comunicado de la Arquidiócesis de Guayaquil informa el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro.

El parte eclesiástico expresó solidaridad con la familia redentorista, los familiares y los amigos del sacerdote, pero no informó si murió en el lugar o después de recibir atención médica. Tampoco aportó detalles sobre el estado de la cruz ni sobre el sistema que la mantenía fijada a la pared.

Las imágenes de la celebración muestran que el elemento decorativo, una cruz de madera con la figura de Jesucristo crucificado, cedió desde la pared situada detrás del presbítero. Los asistentes intentaron auxiliarlo apenas ocurrió el desprendimiento.

En la grabación se escuchó el pedido de una mujer entre los feligreses: “¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732. La parroquia Perpetuo Socorro está vinculada a esa congregación desde que el beato Pío IX le confió en 1866 la custodia del icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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