América Latina

Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió aplastado por una cruz mientras daba misa en Guayaquil

La estructura de madera se desprendió de la pared detrás del altar mayor mientras el sacerdote oficiaba la eucaristía, ante asistentes y espectadores que seguían la ceremonia por internet en directo

Un video capta el desgarrador momento en que una cruz cae y golpea mortalmente a un sacerdote durante una ceremonia religiosa en Ecuador.
Guardar

Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil, murió el sábado tras ser aplastado por una cruz que se desprendió durante la misa diaria retransmitida en directo.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote.

PUBLICIDAD

El lamentable suceso quedó registrado, ya que la misa estaba siendo transmitida en vivo. En las imágenes se puede observar cómo la cruz instalada en la pared detrás del altar mayor se desprendió y golpeó al religioso mientras celebraba la Eucaristía ante los fieles presentes y quienes seguían la ceremonia por Internet.

La Arquidiócesis de Guayaquil identificó a Sánchez Molinari como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, en la Vicaría Centro, y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor. En el documento difundido tras el hecho, la institución comunicó que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

PUBLICIDAD

Comunicado oficial con un escudo episcopal, el retrato del sacerdote Patricio Sánchez Molinari y un texto luctuoso sobre fondo blanco
Un comunicado de la Arquidiócesis de Guayaquil informa el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro.

El parte eclesiástico expresó solidaridad con la familia redentorista, los familiares y los amigos del sacerdote, pero no informó si murió en el lugar o después de recibir atención médica. Tampoco aportó detalles sobre el estado de la cruz ni sobre el sistema que la mantenía fijada a la pared.

Las imágenes de la celebración muestran que el elemento decorativo, una cruz de madera con la figura de Jesucristo crucificado, cedió desde la pared situada detrás del presbítero. Los asistentes intentaron auxiliarlo apenas ocurrió el desprendimiento.

En la grabación se escuchó el pedido de una mujer entre los feligreses: “¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732. La parroquia Perpetuo Socorro está vinculada a esa congregación desde que el beato Pío IX le confió en 1866 la custodia del icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Temas Relacionados

GuayaquilIglesia CatólicaAccidenteEcuadorPatricio Alfredo Sánchez Molinari

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unesco visitará la Biósfera del Río Plátano para actualizar su plan de conservación en Honduras

Una misión de la Unesco llegará a la Mosquitia hondureña a finales de 2026 para dar seguimiento a la protección de la reserva y avanzar en la actualización de su plan de gestión, que establecerá las acciones de conservación para la próxima década.

Unesco visitará la Biósfera del Río Plátano para actualizar su plan de conservación en Honduras

El costarricense Jeison Rojas conquista el Oceanman en El Salvador y fortalece su preparación rumbo a Lima 2027

Con un registro de 2:09:53 en las aguas del lago de Ilopango, el atleta tico reafirmó su hegemonía regional y dio un paso firme en su camino hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027

El costarricense Jeison Rojas conquista el Oceanman en El Salvador y fortalece su preparación rumbo a Lima 2027

Procuraduría General de Guatemala reúne a 700 menores retornados con sus familias en menos de 72 horas

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia aceleró verificaciones y contactos para concretar reintegraciones directas, una medida que evitó alojamientos en centros estatales administrados por la Secretaría de Bienestar Social

Procuraduría General de Guatemala reúne a 700 menores retornados con sus familias en menos de 72 horas

Un albañil brasileño viajó casi 2.000 kilómetros para conocer a “la mujer de sus sueños” y descubrió que era una creación de IA

El hombre de 49 años interactuó durante meses con un perfil falso de TikTok diseñado para monetizar seguidores mediante una figura femenina creada digitalmente

Un albañil brasileño viajó casi 2.000 kilómetros para conocer a “la mujer de sus sueños” y descubrió que era una creación de IA

Cuba enfrentará una contracción del 10.3% del PIB, la mayor caída desde 2020, según la CEPAL

La proyección para 2026 responde a la interrupción del suministro de petróleo, el desplome del turismo, la menor entrada de divisas y las restricciones sobre la producción y las importaciones en la isla

Cuba enfrentará una contracción del 10.3% del PIB, la mayor caída desde 2020, según la CEPAL
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué hacer en CDMX hoy domingo 18 de octubre: actividades gratis para disfrutar en familia

Qué hacer en CDMX hoy domingo 18 de octubre: actividades gratis para disfrutar en familia

Las joyas de la última reina de Portugal y la histórica tiara de su madre se subastarán en Ginebra: diamantes y esmeraldas de altísimo valor

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Ashley Grace, de Ha*Ash, confiesa que su suerte en el amor cambiará tras su divorcio: “Ya hay nuevos aires”

Henry Martín se mete al top 3 de goleadores del Apertura 2026: así va la tabla de goleo individual

DEPORTES

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

La increíble pelea por el título entre un boxeador 20 centímetros más alto que su rival que se definió por nocaut en el último segundo: “Fue dramático”

Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del Dibu Martínez luego de su operación por la fractura de mandíbula

La promesa del tenis que superó un tumor, sufrió la pérdida de su padre y encontró en su mamá el sostén para soñar con ser profesional

Los detalles de la separación de una figura del Manchester United con una modelo a un año de haberse casado: “Fue un infierno”

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación