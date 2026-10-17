América Latina

Bolivia y Chile firmaron un histórico paquete de acuerdos tras más de siete décadas de tensas relaciones

La visita de José Antonio Kast a Rodrigo Paz en La Paz abre una nueva etapa de cooperación bilateral. Ambos mandatarios suscribieron acuerdos y una declaración conjunta

José Antonio Kast visitó a Rodrigo Paz en La Paz (RODRIGO PAZ EN X)
José Antonio Kast visitó a Rodrigo Paz en La Paz (RODRIGO PAZ EN X)
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Bolivia y Chile firmaron el viernes instrumentos de cooperación en comercio, minería, conectividad digital e integración energética durante la visita del presidente chileno, José Antonio Kast, a La Paz, donde se reunió con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, para impulsar una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Los acuerdos contemplan la modernización del marco comercial vigente entre ambos países, estudios para una conexión terrestre de fibra óptica, cooperación minera, la evaluación de una interconexión eléctrica y una declaración política conjunta que establece las bases para profundizar el diálogo bilateral.

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La visita de Kast a La Paz es la primera de un mandatario chileno en 71 años y marca un nuevo hito en la relación bilateral de ambos países, que no tienen un acercamiento diplomático desde 1978.

“Presidente Paz, hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos solo por un gesto, vinimos a comenzar a hacer historia”, afirmó el presidente Kast tras el encuentro con el mandatario boliviano.

Jose Antonio Kast durante su visita oficial en La Paz, Bolivia. 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
Jose Antonio Kast durante su visita oficial en La Paz, Bolivia. 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Las relaciones entre ambos países han sido históricamente tensas. Ambos disputaron la Guerra del Pacífico en 1884 que provocó la pérdida del acceso marítimo para Bolivia y marcó la línea del entendimiento entre las dos naciones.

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La tensión entre La Paz y Santiago se profundizó en los últimos años, durante la gestión de Evo Morales (2006-2019) por la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Sin embargo, la gestión de los actuales gobernantes permitió abrir una nueva etapa de acercamiento bilateral por sus coincidencias ideológicas y políticas: Kast y Paz son miembros del Escudo de las Américas, la iniciativa regional de seguridad impulsada por Donald Trump.

“Está claro que Bolivia y Chile mantienen diferencias históricas y está en nuestra Constitución la reivindicación marítima pero Bolivia entiende que esa historia no la puede anclar hacia su desarrollo (...) hay que resolver problemas del pasado”, afirmó Paz en su discurso en el Palacio de Gobierno.

Rodrigo Paz y Jose Antonio Kast caminan en el Palacio de Gobierno de La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)
Rodrigo Paz y Jose Antonio Kast caminan en el Palacio de Gobierno de La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

En ese contexto, las primeras iniciativas son acuerdos de cooperación e integración en áreas estratégicas:

  • Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Minería: Acuerdo para intercambiar información y experiencias en exploración, minerales críticos, procesamiento, inversión, geología y buenas prácticas ambientales.
  • Asuntos comerciales: Modernizar el acuerdo comercial ACE 22, que data de 1993, e incluir nuevos capítulos para dotar a la relación bilateral de un marco jurídico acorde a los desafíos del comercio bilateral actual.
  • Memorándum de Entendimiento sobre Interconexión de Fibra Óptica: Marco de cooperación para un corredor bioceánico de fibra óptica desde Arica hacia Bolivia, que daría al país acceso a cables submarinos del Pacífico.
  • Declaración Conjunta sobre Integración Energética Chile-Bolivia: Ampliar la cooperación e integración energética, y evaluar una eventual interconexión eléctrica, como una vía para fortalecer la seguridad y sostenibilidad de sus respectivos sistemas.

“No hemos hecho anuncios grandilocuentes que se desvanecen al día siguiente, hemos decidido construir con constancia para cimentar una relación que perdure”, afirmó Kast tras firmar los acuerdos y una declaración en la que se comprometen a profundizar los vínculos sobre la base del diálogo, la confianza y la cooperación.

Uno de los próximos pasos en el acercamiento de los dos gobiernos está previsto para 2027, cuando Rodrigo Paz asista a Santiago para cumplir con “visita de Estado” a la que lo invitó José Antonio Kast.

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