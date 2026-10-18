A una semana del balotaje en Brasil, una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro

Lula y Flávio Bolsonaro disputarán la presidencia de Brasil en el balotaje del próximo 25 de octubre

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Luiz Inácio Lula da Silva logró reducir la ventaja de Flávio Bolsonaro a una semana de la segunda vuelta en Brasil al combinar medidas laborales y beneficios sociales con una disputa por la agenda de seguridad pública. La elección del 25 de octubre llega con los dos candidatos en un empate técnico, según la última encuesta de Datafolha.

El sondeo atribuyó al candidato del Partido Liberal (PL) el 51% de intención de voto frente al 49% del presidente. La diferencia contrasta con el resultado de la primera vuelta, cuando el senador obtuvo el 47% de los votos y el líder progresista alcanzó el 45%.

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La campaña de Lula estuvo marcada por la promulgación de una enmienda constitucional que redujo la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin rebaja salarial y con dos días de descanso remunerado. La medida beneficiará a millones de trabajadores formales.

El presidente también anunció financiación y condonación de deudas para microemprendedores, además de su promesa de promover el transporte público gratuito los fines de semana. Esas propuestas se añadieron a subsidios para los sectores más pobres, ayudas para combustibles, créditos para taxistas y apoyo económico a universitarios.

Lula impulsó medidas laborales y beneficios sociales de cara al balotaje en Brasil (REUTERS/Pilar Olivares)

Flávio Bolsonaro cuestionó inicialmente la reducción de la jornada, pero modificó su postura durante una entrevista con el noticiero Jornal Nacional. Al referirse a la iniciativa, dijo que la respaldaba porque “el pueblo lo estaba pidiendo”.

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El candidato del Partido Liberal (PL) mantuvo sus críticas a los beneficios anunciados por Lula, a quien calificó de “mentiroso” y acusó de proponer medidas inviables. Su campaña concentró su discurso en la seguridad pública, uno de sus principales ejes electorales.

Lula busca que el Congreso apruebe antes de la segunda vuelta una enmienda que habilite la creación de un ministerio de Seguridad Pública antes de que termine su mandato. Bolsonaro pidió incorporar al proyecto una reducción de la edad de responsabilidad penal para determinados delitos graves, de 18 a 14 años.

El Partido de los Trabajadores, la fuerza de Lula, aceptó proponer una reducción hasta los 16 años, pese a su oposición inicial a cualquier cambio. La falta de acuerdo mantiene frenada la iniciativa legislativa.

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Entre los 12.500 jóvenes y adolescentes que cumplen medidas privativas de libertad en Brasil, el 10 % quedaría alcanzado por la propuesta de Lula y el 57 % por la de Bolsonaro, según datos de la Universidad Federal de Minas Gerais divulgados por el periódico O Globo.

Por su parte, este sábado, durante un mitin en Vitória, capital del estado de Espírito Santo, Bolsonaro dijo que Brasil estará entre las siete mayores potencias mundiales al final de su eventual mandato. El acto se celebró ocho días antes de la segunda vuelta y bajo un operativo de seguridad que incluyó francotiradores en edificios situados a lo largo del recorrido.

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Flávio Bolsonaro dijo que Brasil estará entre las siete potenciales mundiales si es electo presidente (REUTERS/Antonello Veneri)

Ante miles de seguidores, Bolsonaro reivindicó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado y bajo prisión domiciliaria por golpismo. En ese escenario, sostuvo: “Dijeron que habían acabado con el bolsonarismo, pero se olvidaron de que Jair Bolsonaro dejó millones y millones de semillas”.

El aspirante señaló que gobernaría para todos los brasileños, incluidos quienes no lo apoyan, y atribuyó a la gestión de Lula récords de asesinatos y agresiones contra mujeres, cierres de empresas y pérdida de dignidad. Durante el acto no presentó medidas concretas para revertir esos problemas.

Al hablar ante sus seguidores, Bolsonaro afirmó: “Vamos a poner punto final a esto”. También les pidió que le exigieran resultados dentro de cuatro años.

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La recta final incluirá un debate este domingo y otro el próximo viernes, con los candidatos intensificando ataques, denuncias y referencias a escándalos en actos públicos, propaganda electoral y redes sociales. La disputa apunta a los indecisos, después de que la abstención alcanzara el 21% en la primera vuelta del 5 de octubre, el nivel más alto desde 1998.

Tras el mitin en Vitória, Bolsonaro tiene previsto viajar a Salvador, capital de Bahía, uno de los principales bastiones políticos de Lula en el noreste brasileño, donde busca ampliar sus apoyos.