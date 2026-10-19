Feijóo recita todos sus compromisos para “restaurar” la ley y la unidad en España, pero todavía no concreta ninguna medida: “Me comprometo a cumplir”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el acto de presentación del Contrato con España.(PP/David Mudarra)

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desgranado las prioridades que guiarán su proyecto si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder de la oposición lo resume en su ‘Contrato con España’, un manifiesto que, según el PP, se presenta como “el kilómetro cero de un proyecto político”.

El documento no contiene todavía medidas concretas, que se conocerán en el programa electoral que ultima la diputada popular Alma Ezcurra. “Pero eso no basta”, ha insistido Feijóo, que por el momento se ha limitado a recitar una larga lista de compromisos para “restaurar” España: “Me comprometo a defender la soberanía y la integridad territorial de España, a limpiar el Estado, a construir un millón de viviendas, a ordenar la inmigración, a que nuestro tren sea un orgullo nacional, a construir infraestructuras hídricas, a una educación exigente y con mejores resultados, a tener unas calles más seguras, a bajar los impuestos [...] Me comprometo a cumplir, a gobernar España desde la verdad, a rendir cuentas y a que se me juzgue por los hechos”, ha sentenciado.

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A la espera de conocer el programa electoral, el PP ha presentado los últimos movimientos en su mercado de fichajes con varios cambios en sus listas. Uno de ellos es el nombramiento del veterano Xavier García-Albiol, alcalde de Badalona, para encabezar la candidatura en Barcelona; y el otro es el del jovencísimo Jon Echeverria, militante de las nuevas generaciones del PP, como número uno en la lista de Guipúzcoa. El reto en Cataluña es recuperar los escaños perdidos desde el procés, mientras que en el del País Vasco será ganar peso electoral y rascar algún representante.

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