República Dominicana

República Dominicana cierra sus canchas a Haití tras la polémica en Santo Domingo

El Gobierno confirmó este domingo que las selecciones y clubes del país vecino no podrán jugar en suelo nacional, luego de los hechos ocurridos antes del duelo de Liga de Naciones del 1 de octubre

Aficionados haitianos reaccionan mientras ven un partido de Haití durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de junio de 2026. REUTERS/Patrice Noel
Aficionados haitianos reaccionan mientras ven un partido de Haití durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de junio de 2026. REUTERS/Patrice Noel
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República Dominicana ratificó este domingo la prohibición a equipos haitianos para que la selección de fútbol y clubes de Haití disputen partidos en su territorio, una medida que las autoridades vincularon con los incidentes registrados el 1 de octubre antes del encuentro entre ambos combinados en Santo Domingo.

El ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, informó en un comunicado breve que la disposición adoptada por el Gobierno se mantiene vigente. El anuncio surgió luego de que circulara en redes sociales la convocatoria de un partido entre el Violette de Haití y el Portmore United de Jamaica en Santiago, previsto para las semifinales de la Copa Caribeña de Fútbol.

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El encuentro iba a jugarse en las instalaciones del Cibao Fútbol Club, en la segunda ciudad de República Dominicana, según la información difundida sobre el calendario de la competencia regional.

Cruz afirmó que enviará notas formales a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para comunicar la posición oficial dominicana. El objetivo, precisó, es que ambos organismos reprogramen los compromisos previstos en el país que incluyan a representaciones haitianas.

FOTO DE ARCHIVO: Aficionados haitianos exhiben su bandera nacional en la tribuna durante un partido de fútbol. REUTERS/Claudia Greco
FOTO DE ARCHIVO: Aficionados haitianos exhiben su bandera nacional en la tribuna durante un partido de fútbol. REUTERS/Claudia Greco

Los incidentes previos al partido del 1 de octubre en el Félix Sánchez

La decisión se remonta a los hechos previos al partido del 1 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde Haití venció 4-1 a República Dominicana por la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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De acuerdo con las autoridades dominicanas, un grupo de aficionados haitianos ingresó por la fuerza a una de las puertas del estadio y varios fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. El partido se jugó ante una asistencia mayoritariamente haitiana.

La presencia de seguidores del país vecino se explica también por la comunidad haitiana residente en territorio dominicano. En República Dominicana viven cientos de miles de ciudadanos haitianos, en un contexto de tensiones políticas y migratorias entre ambos Estados.

Partido de la selección de República Dominicana en la Liga de Naciones. Foto de archivo
Partido de la selección de República Dominicana en la Liga de Naciones. Foto de archivo

La polémica por las palabras de Wilson Isidor

La polémica se extendió después del partido por unas declaraciones del delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en la victoria de su selección. Tras marcar el segundo tanto, el futbolista del Sunderland, de la segunda división inglesa, dijo ante las cámaras: “La Española es Haití. Aquí es Haití”.

Sus palabras recibieron críticas de funcionarios, dirigentes y sectores políticos dominicanos. La Española es la isla del Caribe compartida por Haití y República Dominicana. Esta última declaró su independencia de Haití en 1844, tras un período de dominación haitiana, y las confrontaciones entre ambos países continuaron durante los 17 años posteriores.

La embajada de Haití en Santo Domingo tomó distancia de la frase de Isidor. En una declaración difundida el 2 de octubre, sostuvo que las expresiones del delantero “no reflejan de ninguna manera” la posición del Gobierno haitiano.

La sede diplomática añadió que Haití respeta la soberanía, la integridad territorial y las instituciones de República Dominicana. El pronunciamiento buscó contener una controversia que trascendió el ámbito deportivo y se insertó en una relación bilateral marcada por desacuerdos históricos y por la actual crisis institucional haitiana que ha generado más migración hacia Dominicana.

Militares dominicanos controlan el flujo de haitianos que esperan cruzar la frontera para abastecerse de productos en el Mercado Binacional en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Bienvenido Velasco
Militares dominicanos controlan el flujo de haitianos que esperan cruzar la frontera para abastecerse de productos en el Mercado Binacional en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Bienvenido Velasco

El Gobierno dominicano mantiene un operativo de deportaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular y ha advertido en diversas ocasiones que la crisis de su vecino representa un riesgo para la seguridad del país y de la región.

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