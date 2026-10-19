Cuánto cuesta la canasta básica de bienes en cada región del país: hay diferencias de hasta 90% en algunos productos

La región más económica del país es el noreste, según el relevamiento de Indec. (Reuters)

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Comprar los mismos productos en distintos puntos de la Argentina implica pagar precios muy diferentes. La distancia con los centros de producción, los costos de transporte y la estructura comercial de cada zona forman parte de los factores que inciden en esos valores y que luego se reflejan en la góndola. El resultado es que una familia que arma su compra con idéntico criterio gasta más o menos según dónde viva.

Para medir esa diferencia, Infobae analizó los precios informados por el Indec a septiembre de de este año para 14 productos de consumo cotidiano en seis regiones: Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia.

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En el total, la región más económica es el Noreste. Todo los productos relevados cuestan en forma conjunta $44.080 en esa zona del país. En el otro extremo, la más cara es la Patagonia, que en 13 de los 14 productos tiene los precios más caros del país y se deben gastar $57.094 para adquirir todos ellos. La diferencia es de $13.014, un 29,5% más. En una posición intermedia quedan Cuyo, con $44.467, el Noroeste, con $45.495, el Gran Buenos Aires, con $47.080, y la región Pampeana, con $47.746. Entre el Gran Buenos Aires y el Noreste, por ejemplo, la distancia es de $3.000.

Eso no significa necesariamente que a los habitantes de la Patagonia les cueste más acceder a una canasta básica que a los de otras regiones del país. Para medir el peso de los precios sobre el bolsillo habría que considerar también el nivel de ingresos de cada provincia. En este caso, se analizarán sólo los valores en góndola.

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Pan, harina y pastas

El pan francés es el producto con la mayor brecha entre los alimentos. El kilo cuesta $4.958 en el Gran Buenos Aires y $2.605 en el Noreste, una diferencia de $2.353, equivalente a un 90,4 por ciento.

En los productos que se compran envasados, la Patagonia pasa a ser la región más cara. El kilo de arroz blanco simple cuesta $2.764 allí y $1.739 en el Noreste, lo que da una brecha de $1.026, un 59,0%. En los fideos secos tipo guisero, el paquete de 500 gramos vale $1.937 en la Patagonia y $1.283 en el Noreste, una diferencia de $653, un 50,9 por ciento.

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El kilo de pan cuesta $4.958 en el Gran Buenos Aires y $2.605 en el Noreste. (Adobe Stock)

La harina de trigo común muestra la dispersión más acotada de este grupo. El kilo oscila entre $1.067 en Cuyo y $1.309 en la Patagonia, una diferencia de $242 y del 22,6 por ciento. Las otras cuatro regiones se mueven en un rango estrecho, entre $1.069 y $1.146.

Carne, pollo, huevos y leche

En las proteínas animales, la carne picada común es el producto de mayor valor de toda la canasta. El kilo cuesta $13.879 en la Patagonia y $10.033 en Cuyo, la región más barata, lo que implica una diferencia de $3.846 y una brecha del 38,3 por ciento.

El pollo entero presenta una dispersión menor. El kilo va de $4.654 en el Noreste a $5.256 en la Patagonia, una diferencia de $603 y del 12,9% en septiembre Es una de las brechas más chicas de la canasta, con precios que en cinco de las seis regiones se ubican entre $4.654 y $5.088.

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Los huevos y la leche muestran comportamientos distintos. La docena de huevos cuesta $4.841 en la Patagonia y $3.325 en el Noreste, una brecha de $1.516 y del 45,6 por ciento. En cambio, el litro de leche fresca entera en sachet va de $2.071 en el Gran Buenos Aires a $2.379 en la Patagonia, lo que se traduce en una diferencia de $308 y del 14,9%, de acuerdo a los datos relevados por el Indec.

Papa, azúcar y aceite

La papa es el producto con la brecha más alta entre los alimentos sin procesar, después del pan. El kilo cuesta $3.095 en la Patagonia y $1.888 en el Noroeste, lo que marca una diferencia de $1.207 y del 63,9% entre la región más cara y la más barata para ese producto.

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La brecha de precios máxima del aceite de girasol es del 10,4 por ciento. (AP)

En el azúcar, el kilo va de $1.404 en el Noroeste a $1.843 en la Patagonia. La diferencia es de $439 y la brecha, del 31,2 por ciento. El Noroeste vuelve a ser la región más barata en el aceite de girasol: la botella de 1,5 litros cuesta $6.792, frente a los $7.495 de la Patagonia. La distancia en ese caso es de $703 y del 10,4%, la más baja de las 14 relevadas.

Limpieza e higiene

El detergente líquido de 750 cc es el producto con la mayor brecha de toda la canasta. Cuesta $4.806 en la Patagonia y $2.150 en el Gran Buenos Aires, lo que muestra una diferencia de $2.656, que expresada en términos porcentuales es del 123,5 por ciento. El valor patagónico es más del doble que el más bajo del país, y las otras cuatro regiones se ubican entre $2.371 y $2.645.

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En los otros dos artículos del grupo, las diferencias son menores. La lavandina de 1.000 cc va de $1.367 en Cuyo a $1.530 en la Patagonia, una brecha de $163 y del 11,9% en septiembre. El jabón de tocador de 125 gramos, en cambio, cuesta entre $1.473 en el Noroeste y $1.696 en la Patagonia, una diferencia de $223 y del 15,1 por ciento.

De esta manera, se observa que la Patagonia tiene el precio más alto en 13 de los 14 productos relevados. La única excepción es el pan francés, que cuesta más en el Gran Buenos Aires. Las brechas por producto van del 10,4% en el aceite de girasol al 123,5% en el detergente líquido, y solo dos superan el 90%: el detergente y el pan.

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