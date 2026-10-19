Emma Coronel demanda a Penguin Random House por el uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

Emma Coronel demanda a editorial que publicó libro "Las señoras del narco" de Anabel Hernández.(Instagram:@threalemmaecoronel/Cuartoscuro)

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Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó una demanda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House por el uso no autorizado de una fotografía suya en la portada del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández.

Su abogado, Hugo Torres, reveló en entrevista exclusiva con Telemundo que la acción legal exige una reparación económica basada en las ventas del libro, que circula desde 2021.

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Demanda no alega el contenido del libro

“Metimos una demanda por la explotación no autorizada de la propia imagen de la señora en contra de Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, confirmó Torres al periodista Juan Manuel Cortés.

Fotos: J.M. Mariscal/Infobae

El abogado de Coronel Aispuro precisó que la acción legal se centra en dos cuestiones específicas relacionadas con el manejo de la imagen de su clienta, no con las afirmaciones que el libro hace sobre su vida.

“Justamente lo que estamos haciendo valer son dos situaciones: uno, que ponen a la señora en la portada, pues bueno, como una estrategia de marketing para vender el libro”, explicó.

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El abogado detalló el origen y el tratamiento que recibió la fotografía antes de usarse en la portada. “Esta fotografía que ves aquí, que está entre las páginas 224 y 225, es una fotografía que es propiedad de la señora. Ella la publicó, la puso en su perfil de Instagram y la ponen en la portada, pero además la modifican, la pasan a una especie, no sé si de caricaturización o para darle un efecto llamativo, por los colores que se usan”, relató.

Frente a la defensa que ha esgrimido la editorial, Torres fue tajante. “Irónicamente, Penguin Random House dice que la libertad de expresión le permite hacer eso. Eso no se puede”, afirmó.

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Ante la pregunta directa sobre si el litigio también cuestionaba lo que el libro afirma sobre Emma Coronel, el abogado delimitó con claridad el alcance de la acción legal: “No estamos hablando del contenido. La acción se limita al uso de la propia imagen”.

Torres insistió en que ninguno de los usos que se le dio a la fotografía contó con el consentimiento de su clienta. “Nunca autorizó ni que tomaran su foto, ni que la mutilaran, ni que la modificaran y mucho menos que la usaran en la portada del libro”, sostuvo.

El reclamo económico: 200,000 copias vendidas como punto de partida

Fotos: J.M. Mariscal/Infobae

Consultado sobre qué busca obtener Emma Coronel con la demanda, Torres señaló que se trata de una compensación económica. “Lo que pidió la señora es evidentemente una reparación económica”, dijo, aunque evitó precisar una cifra exacta.

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“Ellos son quienes tienen los números”, aclaró, en referencia a que la editorial posee el control de las cifras oficiales de distribución.

Pese a esa limitación, el abogado ofreció un cálculo aproximado basado en la información que su equipo ha logrado reunir. “Ahorita nosotros tenemos acreditados prácticamente 200 mil copias. Pero sí te puedo decir que son cientos de miles de copias que han vendido a costa de este derecho que es exclusivo de la señora y que nunca autorizó”, afirmó.

Con base en ese número de copias y un precio estimado de 20 dólares por ejemplar, la cifra total generada por las ventas del libro rondaría al menos un millón de dólares, monto que sirve de referencia para dimensionar la magnitud del reclamo económico que plantea la defensa de la influencer.

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De acuerdo con la información, la demanda fue presentada hace apenas unos meses, pero no fue sino hasta este fin de semana que la noticia salió a la luz.

La historia detrás de la fotografía de Emma Coronel

La famosa foto de Emma Coronel en Instagram (Infobae)

La imagen utilizada en la portada del libro corresponde a una publicación que Coronel subió a su cuenta de Instagram el 2 de julio de 2020, el día en que cumplía 31 años, acompañada del mensaje “Happy birthday to me”.

Se trata de una fotografía de tonos oscuros en la que ella porta una corona dorada gigante, cabello lacio y labios en tonalidad roja intensa.

La propia Anabel Hernández reconoció el origen de esa imagen en el prólogo de su libro posterior, Las señoras del narco. Ahí, la autora escribió que la portada de esa obra se inspiró en “la corona dorada gigante en las sienes con la que Emma Coronel se hizo una sesión fotográfica”, comparándola con otros autorretratos que ha utilizado en portadas anteriores de su autoría, como el de Vicente Zambada Niebla para el libro El traidor.

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“El 2 de julio de 2020, Emma publicó un estudio fotográfico, en el cual aparece con una chamarra reluciente de vinil, una cadena dorada gruesa, evidentemente usa ironizando la vestimenta masculina del prototipo de narco mexicano, y sobre la cabeza, lleva una corona dorada igual de exagerada, superlativa, la corona que perdió durante el juicio de su esposo, y como toque final en el disfraz se hizo pintar los labios más gruesos de lo habitual que daba la impresión de que en vez de boca tenía una manzana roja, como un lechón que después del sacrificio va al horno”, se lee en la obra de Anabel Hernández.

El estilo de la corona remite directamente al pasado de Coronel como ganadora de la Feria del Café y la Guayaba de Canelas, Durango, en 2007, el certamen donde conoció a Guzmán Loera.

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Se trata, de acuerdo con la defensa, de una sesión fotográfica personal pensada para un uso privado y festivo, sin ninguna relación con fines editoriales o comerciales.

Emma y las otras señoras del narco, publicado en 2021, es una investigación de Anabel Hernández sobre el papel que distintas mujeres han jugado en la dinámica de corrupción y la logística de organizaciones criminales mexicanas. En sus páginas, la autora documenta presuntos vínculos entre figuras del espectáculo mexicano y líderes de cárteles de la droga.

Entre los nombres mencionados en la obra se encuentran actrices, modelos y conductoras de televisión, entre ellas Galilea Montijo, Alicia Machado, Ninel Conde, Mariana Ríos, Paty Navidad y Lili Brillanti, además del actor Andrés García y el político Sergio Mayer.

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Emma Coronel Aispuro ocupa la portada y da nombre al libro por su relación con Guzmán Loera, aunque el texto también documenta episodios relacionados con otras exesposas y parejas de narcotraficantes mexicanos.

Un patrón de litigios: el historial de demandas contra Penguin Random House

La jugosa indemnización que podría cobrar la socialité Violeta Vizcarra y dejaría en aprietos a Anabel Hernández y su editorial (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La demanda de Coronel no es un caso aislado. La editorial enfrenta desde hace años una serie de litigios derivados de los dos libros de Hernández centrados en mujeres vinculadas al crimen organizado: Emma y las otras señoras del narco (2021) y Las señoras del narco: Amar en el infierno (2023).

El antecedente más directo y favorable para el caso de Coronel es el de la socialité Violeta Vizcarra, quien ganó su demanda ante el IMPI el 21 de mayo de 2025.

El instituto determinó que Penguin Random House usó una fotografía de Vizcarra, extraída de redes sociales, sin autorización, tanto en la portada como en páginas interiores de Las señoras del narco. La editorial fue multada con más de medio millón de pesos y Vizcarra quedó habilitada para reclamar una indemnización adicional de hasta 40% de las ventas netas del libro.

El dictamen concluyó que el argumento de libertad de expresión “no justifica el uso comercial de la imagen ni la afectación a su presunción de inocencia y dignidad”.

Anabel Hernández, periodista y escritora, durante la presentación de su libro "Las señoras del narco: amar en el infierno. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Otros casos, sin embargo, han tenido desenlaces distintos porque se centraron en daño moral. La actriz Ninel Conde demandó a Hernández y a la editorial por daño moral tras ser vinculada sentimentalmente con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. En diciembre de 2024, una jueza desestimó su demanda al determinar que el contenido del libro es de “interés público”, fallo que actualmente se encuentra en apelación.

La conductora Galilea Montijo, señalada en ambos libros por un presunto vínculo con Beltrán Leyva, perdió en noviembre de 2025 la demanda que sostuvo durante casi tres años contra Hernández y la editorial, de acuerdo con la abogada Mariana Gutiérrez, quien atribuyó el revés a “fallas en la construcción legal y en el ofrecimiento de pruebas”. Según reveló posteriormente la representante editorial Pilar Gordoa, Montijo también presentó un procedimiento distinto ante el IMPI, enfocado en el uso de su nombre.

La actriz Lili Brillanti también demandó por daño moral tras ser vinculada con Beltrán Leyva, acusación que calificó de “totalmente falsa”: “Nunca en mi vida lo vi”, declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Su caso marcó un hecho inédito dentro de este universo de litigios: fue la primera vez que Hernández compareció en persona ante un juez mexicano para responder por una demanda de este tipo, luego de que la editorial se negara en reiteradas ocasiones a recibir la notificación legal, según documentó su abogado, Gustavo Herrera.

Ninel Conde y Paty Navidad enfrentan procesos legales distintos contra Anabel Hernández, luego de ser mencionadas en los libros de la periodista sobre el crimen organizado en México. Crédito: Jovani Pérez, infobae

La actriz Paty Navidad interpuso una demanda similar por daño moral, luego de que el libro la vinculara con encuentros privados organizados por Beltrán Leyva y la señalara como “la más cara” dentro de un supuesto catálogo, con una tarifa de 700,000 pesos por una comida de cinco horas. “Tuve que demandar por daño moral, porque sí me causó muchos problemas y me ha causado problemas durante dos años, donde he recibido muchos juicios y señalamientos”, declaró la actriz.

Navidad explicó que, inicialmente, buscó proceder por difamación, pero ese delito dejó de existir en el Código Penal mexicano desde 2007, por lo que su equipo legal tuvo que reencauzar la acción hacia la vía civil.

Televisa también ganó un litigio distinto contra la editorial, centrado en la afirmación de que actrices de la empresa se habían “prostituido” con un capo entre 2005 y 2006. El Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito determinó en julio de 2025 que esas imputaciones carecían de pruebas, en una sentencia firme e inapelable que obliga a la editorial a publicar réplica y una disculpa pública.

En entrevista con Infobae México, la propia Hernández ha señalado que ninguna de las demandas presentadas en su contra niega los vínculos con el narcotráfico que documentan sus libros.

Emma Coronel, quien se declaró culpable de delitos de narcotráfico y lavado de dinero ante las autoridades estadounidenses y cumplió una condena de tres años entre 2021 y 2023, se encuentra actualmente en libertad condicional en Estados Unidos, situación que se extiende hasta septiembre de 2027. Su condición legal no le impide emprender acciones civiles de este tipo en México. La demanda se mantiene activa ante el IMPI, sin que hasta el momento se haya emitido una resolución.