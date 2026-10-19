Frente frío no. 2 y Tormenta tropical Trudy ocasionarán lluvias torrenciales en cuatro estados: el clima hoy lunes 19 de octubre

El pronóstico prevé precipitaciones superiores a 80 milímetros en zonas urbanas y más de 120 milímetros en sectores montañosos. (Foto: Archivo)

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El frente frío número 2 ocasionará lluvias torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas durante este lunes 19 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones del clima en México también estarán determinadas por la tormenta tropical Trudy, que continúa debilitándose y alejándose de las costas mexicanas, así como por un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental.

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Las precipitaciones podrán acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Los mayores acumulados podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en las entidades del oriente y sureste.

Frente frío número 2 provocará lluvias torrenciales en cuatro estados

El frente frío número 2 permanecerá con características de estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, favoreciendo lluvias puntuales torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en:

Sur de Veracruz

Oeste de Tabasco

Noreste de Oaxaca

Noroeste de Chiapas

Debido a la intensidad de las precipitaciones, las autoridades recomendaron evitar el cruce de calles inundadas, ríos, arroyos y vados. También pidieron a quienes viven en zonas cercanas a laderas mantenerse atentos ante la aparición de grietas, escurrimientos, desprendimientos de tierra o caída de piedras.

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Los acumulados pronosticados pueden superar en pocas horas la capacidad de los sistemas de drenaje y generar corrientes de agua peligrosas. Por ello, la población deberá permanecer pendiente de las instrucciones emitidas por Protección Civil y las autoridades municipales.

¿Dónde está la tormenta tropical Trudy?

Durante la madrugada de este lunes, Trudy se debilitó de huracán a tormenta tropical sobre el océano Pacífico.

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó aproximadamente a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de hasta 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 9 km/h.

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Trudy continúa alejándose de las costas mexicanas y perdiendo intensidad, por lo que sus efectos en el territorio nacional disminuirán gradualmente. No obstante, su circulación todavía contribuirá a la formación de lluvias en el occidente del país y mantendrá condiciones adversas en algunas zonas marítimas.

¿En qué estados lloverá hoy lunes 19 de octubre?

Además de las lluvias torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Norte de Yucatán

Norte de Quintana Roo

También habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en la costa de Jalisco, el este de Michoacán, el centro de Puebla, el suroeste del Estado de México, el sureste y suroeste de Guerrero, así como el suroeste de Campeche.

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El pronóstico contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:

Baja California

Sur de Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Oeste de Nayarit

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Ciudad de México

En Sinaloa y San Luis Potosí se esperan lluvias aisladas, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

El SMN precisó que estas condiciones serán generadas por la interacción del frente frío número 2, la circulación de Trudy y el canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental.

Evento de Norte tendrá rachas de hasta 80 km/h

La masa de aire asociada con el sistema frontal mantendrá un evento de Norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca.

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En Tabasco se esperan rachas de entre 40 y 60 km/h. La intensidad del viento disminuirá durante la noche en las zonas afectadas.

Además, se pronostican rachas de 40 a 60 km/h en el sur de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Chiapas.

Las rachas alcanzarán entre 30 y 50 km/h en la costa de Jalisco, además de Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los vientos de 50 km/h o superiores pueden derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios. También podrían provocar daños en estructuras ligeras y levantar objetos colocados en azoteas o exteriores.

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Oleaje elevado en costas del Pacífico, Golfo y Caribe

El pronóstico contempla oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas del sur de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como en el golfo de Tehuantepec.

También se esperan olas de entre 1 y 2 metros en la costa occidental de Baja California y los litorales de Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Campeche.

Las autoridades recomendaron evitar actividades acuáticas, playas, escolleras y malecones cuando existan restricciones. Pescadores, prestadores de servicios turísticos y operadores de embarcaciones deberán atender los avisos de las capitanías de puerto.

Temperaturas máximas: ¿dónde hará más calor?

Pese al avance del frente frío, persistirá el ambiente caluroso durante la tarde en diferentes regiones del país.

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

Los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 grados en el noreste de Baja California, Baja California Sur, oeste de Nayarit, costa de Jalisco, este y sur de Colima, sur de Michoacán, noroeste y costa de Guerrero, costas de Oaxaca y Chiapas, además de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Ante las altas temperaturas, el SMN recomendó mantener una hidratación constante, vestir prendas de manga larga y colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar atención especial a menores de edad y personas adultas mayores.