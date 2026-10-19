Colombia

Partido Liberal se enfrentó a Abelardo de la Espriella por señalamientos contra representante y gobernadora de San Andrés: “Comprometen el buen nombre”

La colectividad oficialista expresó solidaridad con Elizabeth Jay-Pang Díaz y Girley Ordoñez Bowi, al considerar que las acusaciones presidenciales afectaron su honorabilidad durante la visita del mandatario a la isla

- crédito Elizabeth Jay Pang/Facebook
- crédito Elizabeth Jay Pang/Facebook
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Después de que la contundente reacción del presidente Abelardo de la Espriella contra la representante a la Cámara por San Andrés Elizabeth Jay-Pang Díaz y la gobernadora del departamento, Girley Ordoñez Bowi, durante su visita a la isla, desde el partido de las dos mujeres salieron en su defensa.

A través de un comunicado emitido en la mañana del lunes 19 de octubre, el Partido Liberal, declarado afín al Gobierno nacional, rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación en la isla.

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El cruce entre De la Espriella y Jay-Pang se difundió ampliamente durante el fin de semana. El mandatario le dijo a la congresista: “Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”.

El Presidente añadió que no permitiría que continuara “lo que se ha venido haciendo siempre” en la isla y afirmó que el esposo de la gobernadora estaría detrás de la contratación de la Gobernación. El Partido Liberal consideró que esas expresiones comprometieron públicamente el buen nombre y la honorabilidad de ambas dirigentes.

Expresa su respaldo y solidaridad con la representante a la Cámara por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Elizabeth Jay-Pang Diaz, y con la gobernadora del departamento Girley Ordoñez Bowie, frente a los recientes señalamientos realizados por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que comprometen públicamente el buen nombre y la honorabilidad de las dos dirigentes Liberales”, señaló el partido.

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El presidente de Colombia aseguró que tendrá especial vigilancia sobre la isla de San Andres y las presuntas irregularidades en la contratación pública - crédito VickyDávila/X

Asimismo, la colectividad liberal respaldó la creación de una comisión interinstitucional para investigar el manejo de presupuestos e inversiones estatales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero rescató la labor de las dos mujeres en campo político e la isla.

El partido sostuvo que la investigación debe esclarecer lo ocurrido con los recursos públicos en las islas. También pidió que las diferencias políticas e institucionales se tramiten mediante el diálogo, la argumentación y los mecanismos previstos por el Estado de derecho.

La defensa a la trayectoria legislativa de Jay-Pang

La organización política destacó que Jay-Pang ha dedicado gran parte de su vida al servicio público y le atribuyó una trayectoria marcada por la honestidad, la transparencia, la disciplina y la responsabilidad con las comunidades del archipiélago.

Según indicó en el comunicado, durante sus ocho años como congresista, la representante impulsó una labor centrada en los derechos humanos y de las mujeres, la identidad cultural y los intereses de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Documento impreso con el logotipo del Partido Liberal Colombiano en la parte superior y varios párrafos de texto en tinta negra
En un comunicado, el Partido Liberal Colombiano respaldó a la representante Elizabeth Jay-Pang y a la gobernadora de San Andrés ante una investigación interinstitucional - crédito X

“Nuestra colectividad reconoce en la representante Elizabeth Jay-Pang Diaz, a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, caracterizándose por su honestidad, transparencia, disciplina, responsabilidad y profundo compromiso con el bienestar de las comunidades del Archipiélago”, señaló el partido.

Su actividad parlamentaria se tradujo en siete leyes de la República, orientadas a fortalecer la identidad del pueblo isleño, promover el desarrollo económico y social del territorio y mejorar las condiciones de vida de la población, según indicó la dirección de la colectividad.

El Partido Liberal también defendió la gestión de Girley Ordoñez bajo los principios de autonomía territorial, respeto institucional y protección de los intereses de la población insular.

Página de un documento con el logotipo rojo del Partido Liberal Colombiano y tres párrafos de texto mecanografiado
El Partido Liberal Colombiano solicitó al presidente de la República entablar un diálogo sobre la administración del Archipiélago tras la posesión de la gobernadora - crédito X

Ordoñez asumió la Gobernación el 11 de julio, luego de las elecciones atípicas realizadas en las islas. El Partido Liberal sostuvo que no había razones para formular señalamientos sobre una administración que acababa de comenzar.

De igual manera, el Partido Liberal reconoce la responsabilidad institucional de la gobernadora del departamento y respalda el ejercicio de su gestión administrativa, enmarcada en los principios de autonomía territorial, respeto institucional y defensa de los intereses de la población insular, con la connotación además que la Gobernadora Ordoñez tomó posesión del cargo el pasado 11 de julio tras las elecciones atípicas que se desarrollaron en las islas, razón por la cual consideramos que no hay razón para hacer los señalamientos a los que fueron expuestas públicamente por el presidente y menos frente a una gestión que acaba de iniciar”, señalaron.

Finalmente, el partido pidió al presidente conocer la realidad política del archipiélago mediante el diálogo. En su pronunciamiento, insistió en que el debate público debe desarrollarse con respeto, responsabilidad y garantías constitucionales.

“Como colectividad política, reiteramos que el debate público debe desarrollarse dentro de los principios del respeto, la responsabilidad y las garantías constitucionales, hacemos un llamado formal al Presidente de la República para que a través del diálogo conozca la realidad política de las islas”, concluyó el Partido Liberal.

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