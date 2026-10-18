Flávio Bolsonaro prometió “refregarle” a Lula “los crímenes que cometió” contra Brasil durante el debate presidencial

El senador y candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro del Partido Liberal (PL), su esposa Fernanda Bolsonaro y el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, durante un mitin de campaña en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini)

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Flávio Bolsonaro prometió este domingo que enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva con acusaciones de delitos en el debate televisado de esta noche, el primero de la segunda vuelta. Lo dijo ante miles de simpatizantes que llenaron la Avenida Paulista, en San Pablo, siete días antes de la votación del 25 de octubre.

El senador del Partido Liberal (PL) aseguró que va a “refregarle” a Lula “los crímenes que cometió contra nuestra nación”, pero no precisó a qué hechos se refería. Su discurso duró cinco minutos, para cuidar la voz de cara al debate. “Brasil está sin presidente, pero por poco tiempo”, afirmó, aunque Lula ejerce el cargo desde enero de 2023.

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Bolsonaro reiteró sus críticas a la Corte Suprema, integrada por once magistrados, y prometió designar al menos cuatro que sean “contrarios al aborto y a las drogas”. Es el tribunal que condenó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por la trama golpista posterior a las elecciones de 2022. También ofreció impulsar inversiones, crear empleos y mejorar la educación.

El mitin se prolongó dos horas y tuvo un tono festivo. Bolsonaro bailó y cantó consignas de campaña desde un camión-tarima, acompañado por su esposa, por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por el alcalde de la ciudad, Ricardo Nunes, y por legisladores y dirigentes aliados.

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Lula dedicó la jornada a preparar el debate y no asistió a los “actos por la democracia” que se realizaron en su apoyo en distintas ciudades. El encuentro comienza a las 20 h de Brasilia, la misma hora que en Argentina, en los estudios de la cadena Band, en São Paulo, y durará dos horas.

Un partidario del senador y candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), tiene una fotografía de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, durante una manifestación antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Sao Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini

El formato incluye dos bloques de confrontación directa, con tiempo libre para respuestas y réplicas y libertad de movimiento en el estudio. La Band fue la única emisora que organizó un debate presidencial en la primera vuelta, al que no acudió ninguno de los dos. Bolsonaro anunció el martes 13 que no iría y rectificó el miércoles 14, después de que Lula confirmara su presencia.

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Bolsonaro ganó la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, según el Tribunal Superior Electoral. La diferencia superó los dos millones de votos y contradijo a los sondeos previos, que anticipaban a Lula por delante. Los dos finalistas concentraron más del 90% del voto entre 13 candidatos.

Las encuestas muestran ahora una carrera ajustada. Datafolha dio el 15 de octubre un 51% de los votos válidos a Bolsonaro y un 49% a Lula, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales; una semana antes, la proporción era de 52% a 48%. PoderData registró un empate en 50% el 16 de octubre, tras un 53% a 47% en su sondeo previo. Quaest midió el 14 de octubre un 46% frente a un 44% sobre el total de intenciones de voto.

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La candidatura de Flávio Bolsonaro nació de su padre, que lo señaló como candidato en diciembre de 2025 y no puede competir porque tiene suspendidos sus derechos políticos. Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y 3 meses, impuesta el 11 de septiembre de 2025 por intentar un golpe de Estado tras su derrota ante Lula. Desde marzo la cumple en prisión domiciliaria por razones de salud, después de una bronconeumonía.

El juez Alexandre de Moraes mantuvo ese régimen, pero endureció las restricciones: prohibió difundir manifiestos políticos o electorales del expresidente y sancionó a Flávio con 90 días sin visitas, desde el 13 de julio, por divulgar una carta de su padre.

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El cruce de esta noche abre la serie de debates del segundo turno y llega con la ventaja de Bolsonaro reducida en Datafolha de cuatro puntos a dos en una semana.