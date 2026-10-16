Una nueva encuesta arrojó que Lula da Silva y Flávio Bolsonaro empatan con el 50% de los votos válidos

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se medirán en la segunda vuelta electoral en Brasil el 25 de octubre

Guardar

A nueve días de la segunda vuelta presidencial de Brasil, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), registran 50% de los votos válidos cada uno, según una encuesta de PoderData/Aya publicada este viernes.

El relevamiento, realizado entre el 13 y el 15 de octubre sobre 3.000 entrevistas, refleja un cambio en la campaña desde la primera vuelta. Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los sufragios, frente al 45,16% de Lula, una diferencia de 1,87 puntos porcentuales.

PUBLICIDAD

La distancia se redujo a un empate

Tras la primera vuelta, Flávio Bolsonaro llevaba seis puntos de ventaja en el sondeo divulgado el 8 de octubre. La brecha se redujo a dos puntos tres días antes de la última medición y finalmente desapareció.

La encuesta tiene un margen de error de 1,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Parte de las entrevistas se realizó después de la aprobación definitiva en el Congreso del fin de la jornada laboral 6x1, que establece un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso.

Lula incorporó esa iniciativa a su campaña y, este jueves, prometió transporte urbano gratuito durante los fines de semana en todo el país si logra la reelección.

PUBLICIDAD

El estudio señala que la movilización de sectores de izquierda y una mayor actividad digital también coincidieron con la recuperación de la intención de voto del jefe de Estado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a una simpatizante durante un acto de campaña en Brasilia (EFE/Andre Borges)

Bolsonaro conserva la ventaja en la expectativa de triunfo

Pese a la igualdad en los votos válidos, el 51% de los consultados considera que Flávio Bolsonaro tiene más posibilidades de ganar la elección, mientras que el 42 % atribuye esa condición a Lula.

El candidato del PL concentra sus mejores resultados en el Centro-Oeste, donde alcanza el 54%, y en el Sur, con el 57%. Lula, en cambio, mantiene una ventaja entre las mujeres, con el 55% de las preferencias frente al 39% de Bolsonaro.

PUBLICIDAD

El senador prepara un acto en la avenida Paulista de São Paulo para el próximo domingo, que podría ser el principal evento de su campaña durante el balotaje.

El senador Flávio Bolsonaro (Europa Press)

La segunda vuelta pone el foco en el rechazo a los candidatos

El potencial de voto de Lula creció de 42% a 44% en tres días entre quienes aseguran que es el “único en quien votarían”. Sin embargo, el 46% afirma que no lo votaría “de ninguna manera”, un nivel sin cambios desde la primera vuelta.

La tasa de rechazo a Flávio Bolsonaro aumentó un punto en el mismo período, del 44% al 45%. El dato adquiere relevancia en una segunda vuelta, cuando los electores de los aspirantes eliminados deben optar entre los dos finalistas.

PUBLICIDAD

La gestión de Lula también presenta indicadores divididos. El 47% desaprueba su desempeño como presidente y el 46% lo aprueba. Otro 7% no respondió. Sobre la administración del Partido de los Trabajadores, el 49% la desaprueba y el 46% la aprueba.

La segunda vuelta se celebrará el 25 de octubre con una disputa que, de acuerdo con los últimos sondeos, está abierta.