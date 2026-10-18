México

“Ya lo voy a atender yo”: Sheinbaum responde a pacientes por falta de medicinas en Ciudad del Carmen

Durante un encuentro captado en video, una hombre señaló que su madre no recibió tratamientos para diabetes, luego de que dos recetas vencieran sin surtirse en la unidad médica

Durante un encuentro captado en video, una mujer señaló que su madre no recibió mirtazapina ni tratamientos para diabetes, luego de que dos recetas vencieran sin surtirse en la unidad médica
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Ante las protestas de pacientes que denunciaron falta de insumos médicos en Ciudad del Carmen, Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a atender directamente el desabasto. “Ya lo voy a ver yo, ya lo veo”, respondió a una de las inconformes.

Lo que dijeron los pacientes

Durante el encuentro, captado en video, un hombre le reclamó que no le entregaron mirtazapina, que su madre usa por una condición neurológica, ni los medicamentos para la diabetes. Dijo que en dos ocasiones le caducaron las recetas y que solo le dieron “documentos que para nada sirven”.

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La mujer también cuestionó a la gobernadora, de quien afirmó que aseguró que había medicamentos, y calificó esa postura de “falacia”. Sheinbaum respondió que se trata de medicamento especializado y que revisaría qué se le podía entregar. Después llamó al “doctor Alfonso” para dar seguimiento.

Pensiones: el otro reclamo

Durante un encuentro captado en video, una mujer señaló que su madre no recibió mirtazapina ni tratamientos para diabetes, luego de que dos recetas vencieran sin surtirse en la unidad médica
Durante un encuentro captado en video, una mujer señaló que su madre no recibió mirtazapina ni tratamientos para diabetes, luego de que dos recetas vencieran sin surtirse en la unidad médica

La conversación también tocó el tema de las pensiones. Sheinbaum explicó que ya no es posible modificar lo relativo a las cuentas individuales y afirmó que existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que complementa la pensión. Una asistente respondió que ellas no pertenecen al Bienestar, sino al esquema solidario.

Otra persona se presentó como integrante del Sindicato Nacional Fuerza Laboral Petrolera, de Ciudad del Carmen, y entregó una petición.

Contexto: el desabasto y el IMSS

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La votación mayoritaria en contra del aumento de 6.8% obliga al instituto a replantear su oferta ante casi 476 mil trabajadores, en la primera prueba de democracia sindical que permite el nuevo marco laboral

El reclamo no es nuevo en la zona. En marzo de 2026, derechohabientes del IMSS en Ciudad del Carmen denunciaron retrasos de más de cuatro meses en reembolsos médicos y falta de medicamentos en el HGZ No. 4 y la UMF No. 12.

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A nivel nacional, el gobierno federal ha reconocido fallas en el abasto. Sheinbaum admitió desde Campeche que hubo un problema con la primera licitación de medicamentos y prometió normalizar el abasto en julio. Antes, criticó a farmacéuticas que incumplieron contratos tras ganar licitaciones públicas y planteó fortalecer a Birmex.

En paralelo, el IMSS atraviesa un momento de presión interna. Su director, Zoé Robledo, encabezó una mesa de trabajo con el SNTSS para revisar “piso por piso” las necesidades de los hospitales, con un plan de acción por unidad y fechas de cumplimiento.

La infraestructura hospitalaria en Carmen

El municipio espera nueva infraestructura. Sheinbaum aseguró en noviembre de 2025 que el Hospital de Gineco-Pediatría No. 15 del IMSS entraría en operaciones en diciembre. Médicos locales consideraron que la renovación hospitalaria pondría fin a años de abandono.

Puntos clave

  • Pacientes denunciaron falta de medicamentos para padecimientos neurológicos y diabetes.
  • Sheinbaum prometió atender el caso de forma directa.
  • Se abordaron las pensiones, las cuentas individuales y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
  • El IMSS revisa las necesidades hospitalarias en una mesa con el SNTSS.

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