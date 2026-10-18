Huracán Trudy continúa en categoría 2 y Frente frío no. 2 ocasiona fuertes lluvias: el clima en México hoy domingo 18 de octubre

Una vista satelital presenta un huracán frente a la costa occidental de México y un frente de tormentas eléctricas sobre el golfo de México y el territorio continental.

Guardar

El huracán Trudy continúa como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco, mientras el frente frío número 2 y su masa de aire polar provocan lluvias extraordinarias, vientos fuertes y oleaje elevado en el oriente y sureste de México.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 18 de octubre se esperan acumulaciones de lluvia superiores a 250 milímetros en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos.

PUBLICIDAD

Trudy, por su parte, mantendrá lluvias muy fuertes en Jalisco y precipitaciones fuertes en Colima y Nayarit. El sistema también ocasionará rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta seis metros en las costas del Pacífico central.

¿Dónde está el huracán Trudy hoy domingo 18 de octubre?

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Trudy se localizó aproximadamente a 170 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 175 kilómetros al oeste de Playa Pérula, localidades de Jalisco.

El ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 km/h.

PUBLICIDAD

Aunque Trudy continúa como huracán categoría 2, sus vientos disminuyeron ligeramente respecto del reporte de las 09:00 horas, cuando registraba vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h.

La circulación del huracán mantendrá condiciones para lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa y sur de Jalisco, así como lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en Colima y el sur de Nayarit.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves, inundaciones en zonas bajas, desbordamientos e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Mantienen zona de prevención por Trudy

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

PUBLICIDAD

En las costas de Colima y Jalisco se esperan vientos de 50 a 70 km/h, con rachas de entre 80 y 100 km/h, aunque su intensidad disminuirá gradualmente durante el día.

En el litoral del sur de Nayarit se pronostican vientos de 20 a 30 km/h y rachas de entre 40 y 60 km/h.

El oleaje alcanzará entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, con una disminución paulatina durante la jornada. También se esperan olas de 2 a 3 metros en el sur de Nayarit y Michoacán.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar playas, escolleras, malecones y actividades marítimas, además de atender las restricciones establecidas en puertos y comunidades costeras.

Frente frío número 2 ocasionará lluvias extraordinarias

El frente frío número 2 y la masa de aire polar que lo impulsa mantendrán condiciones meteorológicas adversas sobre el oriente y sureste del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Para este domingo se pronostican lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en:

Sur de Veracruz

Oeste de Tabasco

Noreste de Oaxaca

Noroeste de Chiapas

Estas precipitaciones representan el nivel más alto dentro de la clasificación utilizada por el SMN. En pocas horas podrían acumularse cantidades de agua capaces de superar la capacidad del drenaje, elevar rápidamente los niveles de ríos y generar corrientes peligrosas.

Las autoridades exhortaron a la población de las regiones afectadas a no cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados, así como a mantenerse alejada de laderas que presenten grietas, caída de piedras o escurrimientos.

¿En qué estados lloverá este domingo?

Además de las precipitaciones extraordinarias en el sureste y las lluvias muy fuertes asociadas con Trudy en Jalisco, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

PUBLICIDAD

Sur de Nayarit

Colima

Oeste de Michoacán

Suroeste de Guerrero

Sureste de Puebla

Sur de Querétaro

Este de Hidalgo

Este de San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias serán aisladas, con acumulaciones de 0.1 a 5 milímetros, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.

El SMN advirtió que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas. La intensidad de las precipitaciones puede variar dentro de una misma entidad, por lo que se recomienda consultar los avisos emitidos por las autoridades estatales y municipales.

Evento de Norte dejará rachas de hasta 110 km/h

La masa de aire polar asociada con el frente frío número 2 mantendrá un evento de Norte de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 110 km/h, en el centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

PUBLICIDAD

En Tabasco se esperan vientos de 20 a 30 km/h y rachas de entre 50 y 70 km/h. En Tamaulipas, los efectos del Norte disminuirán durante el transcurso del domingo.

También se pronostican rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, además del sur de la costa de Nayarit.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán rachas de entre 30 y 50 km/h.

Los vientos superiores a 50 km/h podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios. Por ello, se recomienda asegurar objetos colocados en techos, balcones y exteriores de las viviendas.

PUBLICIDAD

Alertan por oleaje elevado en ambos litorales

Las condiciones de viento generarán oleaje de 4 a 6 metros en las costas del centro y sur de Veracruz, el golfo de Tehuantepec, Jalisco y Colima.

Las olas alcanzarán entre 2 y 4 metros en las costas de Tabasco, el sur de Nayarit y Michoacán.

También se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Tamaulipas, el sur de Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo.

El SMN pidió a embarcaciones, pescadores, prestadores de servicios turísticos y visitantes atender las indicaciones de las autoridades marítimas y evitar ingresar al mar cuando existan restricciones.

PUBLICIDAD

¿Dónde hará calor y qué se espera para el lunes?

Durante la tarde de este domingo se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

Las máximas oscilarán entre 30 y 35 grados en Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, las costas de Oaxaca y Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para la mañana del lunes 19 de octubre se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, continuarán las lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y noroeste de Chiapas. El evento de Norte persistirá en Veracruz y el istmo de Tehuantepec, aunque disminuirá gradualmente durante la noche.