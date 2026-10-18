Economía

Día de la Madre: las ventas cayeron por quinto año consecutivo pese a que 9 de cada 10 comercios ofrecieron descuentos

Según CAME, la facturación minorista pyme retrocedió 1,4% interanual a precios constantes, con un ticket promedio de $63.197 y cuatro de los seis rubros relevados en terreno negativo

Un cartel con el texto Día de la Madre 20% OFF entre corazones de papel, carteras, cajas de regalo y flores dentro de una vidriera.
Nueve de cada 10 comercios pymes recurrieron a descuentos y promociones para el Día de la Madre, pero las ventas cayeron 1,4% interanual según la CAME (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nueve de cada 10 comercios minoristas pymes ofrecieron promociones y descuentos (88,9% de los relevados) para impulsar las ventas durante el Día de la Madre 2026. Sin embargo, la facturación del sector retrocedió 1,4% interanual medida a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este resultado, la fecha acumula cinco caídas consecutivas desde 2022.

De acuerdo con la entidad, el ticket promedio se ubicó en $ 63.197 a precios corrientes, en un escenario en el que las cuotas sin interés, las rebajas de hasta el 20% y las bonificaciones bancarias funcionaron como herramientas para sostener la operación diaria y generar liquidez, aunque sin modificar el patrón de compra cauteloso que imponen los presupuestos familiares ajustados. El público priorizó, según la CAME, artículos de menor valor unitario antes que compras de mayor escala.

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De los seis sectores que midió el organismo, cuatro registraron caídas interanuales. La mayor retracción correspondió a Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video, con una baja del 3,6%, seguido por Cosméticos y perfumería y Equipos periféricos, accesorios y celulares, ambos con un retroceso del 3,2%. Calzado y marroquinería completó el cuadro negativo con una caída del 2,2 por ciento.

En el extremo opuesto, Librería fue el rubro de mejor desempeño con un incremento del 3,4%, favorecido por su posición como alternativa económica para la compra de regalos. Indumentaria, en tanto, registró un crecimiento marginal del 0,1%, sostenido por promociones agresivas como esquemas 2x1 y 3x2 en remeras.

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La serie histórica del indicador de la CAME muestra que las ventas por el Día de la Madre se mantienen en caída desde 2022, cuando la baja fue del 4,7%. En 2023 el retroceso fue del 3,2%, en 2024 se moderó al 0,9%, pero en 2025 volvió a profundizarse hasta el 3,5%. Este año no logró revertir la tendencia y cerró con un descenso del 1,4 por ciento.

Tres maniquíes con ropa de color rosa tras el cristal de una tienda con un cartel que anuncia un descuento del 25 por ciento en efectivo
Cuotas sin interés, rebajas y esquemas 2x1 fueron las herramientas más utilizadas por los comercios minoristas para sostener las operaciones durante la festividad

El índice de la CAME releva la facturación real de comercios minoristas pymes en locales físicos y no contempla las operaciones realizadas en plataformas de comercio electrónico independientes. La distinción es clave en un momento en el que el canal online avanza sobre el comercio de cercanía, un debate que generó cruces públicos entre la entidad y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.

Más de la mitad de los comercios vendió lo esperado, pero el saldo general fue negativo

Según el relevamiento de la CAME, el 51,3% de los comercios señaló que las ventas se ubicaron en niveles iguales a los esperados. Sin embargo, un 32,5% reportó resultados por debajo de sus estimaciones —29,4% calificó la jornada como “peor” y 3,1% como “mucho peor”—, frente a solo el 16,2% que logró superar sus previsiones iniciales.

Respecto a la incidencia de la festividad en la facturación mensual, el 39,9% de los consultados consideró que el impacto fue moderado y un 31,7% sostuvo que la fecha suma, pero no cambia el panorama. Un 19,3% indicó que no generó efecto alguno en su actividad y apenas el 9% la definió como clave para dinamizar las ventas del mes.

En tanto, el monto promedio por operación exhibió una marcada dispersión entre sectores. Por encima de la media general de $ 63.197 se posicionaron Cosméticos y perfumería ($ 88.000), Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video ($ 72.581) y Calzado y marroquinería ($ 67.332). Por debajo del promedio cerraron Equipos periféricos, accesorios y celulares ($ 60.089), Indumentaria ($ 55.416) y Librería ($ 37.638), el menor registro del relevamiento.

Los sectores más golpeados

De los seis rubros relevados, cuatro registraron bajas interanuales y dos exhibieron variaciones positivas.

Interior de una tienda con filas de lavarropas, refrigeradores, cocinas y televisores, con carteles indicadores y personas en el pasillo.
El rubro de electrodomésticos registró la mayor caída del relevamiento, con un retroceso del 3,6% interanual y una demanda volcada hacia artículos de menor valor unitario (Foto: imagen ilustrativa Infobae)

En Electrodomésticos, la demanda se volcó hacia pequeños aparatos y líneas de menor valor unitario, con un ticket promedio de $ 72.581. Los canales digitales mostraron mayor dinamismo que los locales físicos, aunque los comerciantes advirtieron que los costos financieros y las bonificaciones recortaron sensiblemente los márgenes.

Cosméticos y perfumería registró el ticket más elevado del relevamiento ($ 88.000), pero su desempeño estuvo condicionado por las precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior, que redujeron la afluencia a los locales a la calle durante las jornadas previas.

Equipos periféricos, accesorios y celulares cayó 3,2% con un ticket de $ 60.089. La renovación de terminales se postergó y la demanda se concentró en gadgets accesibles —auriculares, fundas y relojes inteligentes—, mientras que la competencia de productos importados afectó a los locales tradicionales.

Calzado y marroquinería retrocedió 2,2%, con un ticket de $ 67.332 volcado hacia calzado de uso diario y marroquinería pequeña. Las ventas dependieron de financiación en cuotas y rebajas de hasta el 20%.

Indumentaria se mantuvo estable (+0,1%) gracias a la demanda de prendas de temporada y promociones agresivas —esquemas 2x1, 3x2 y cuotas sin interés— que sostuvieron el volumen a costa de rentabilidad.

Librería fue el rubro de mejor desempeño (+3,4%) y el de menor ticket ($ 37.638), capitalizado como opción económica para regalar. Las ventas se concentraron en títulos de cocina y desarrollo personal, y en algunas plazas las ferias del libro complementaron la actividad.

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