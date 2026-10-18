Perú

Chaku andino: Nueva raza de perro peruano es presentada de manera oficial en el Circuito Mágico del Agua

La presentación oficial incluirá evaluaciones, exhibiciones, registros y concursos caninos en el Circuito Mágico del Agua

Un perro de pelaje blanco y rizado mira a la cámara sobre un fondo de montañas verdes y un camino de piedra
Un perro chaku cusqueño permanece en un paisaje montañoso andino tras el reconocimiento internacional de su raza como autóctona del Perú.
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El Chaku Andino, una raza de perro peruano también conocida como Chaku Cusqueño, tendrá este domingo 18 de octubre su presentación oficial en el Circuito Mágico del Agua, en Lima. La actividad comenzará a las 15.00 y reunirá exhibiciones, evaluaciones de ejemplares, registros y concursos.

La convocatoria llega después de que la Federación Canina Americana (FECAM) reconociera a esta raza, cuyo expediente fue impulsado por organizaciones canófilas peruanas tras más de una década de investigación en comunidades altoandinas.

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La organización estará a cargo de la Asociación Canófila Peruana - Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), con respaldo del Servicio de Parques de Lima (SERPAR).

Según la información difundida por la entidad, el cinólogo Jaime Rodríguez Valencia, presidente de la ACP-UCPE, sustentó ante FECAM el reconocimiento internacional de la raza. En la jornada explicará los rasgos morfológicos y las características que distinguen al Chaku Andino dentro de la historia canina del Perú.

Efemérides - Perú - historias - 19 febrero
Un espacio que honra la memoria y la cultura. El Parque de la Reserva, inaugurado en 1929, se convirtió en un ícono limeño que hoy deslumbra con su Circuito Mágico del Agua. (Andina)

Jornada incluirá certificaciones y concursos caninos

El programa prevé una exhibición de las particularidades físicas del perro peruano Chaku Andino y evaluaciones para certificar ejemplares de esa raza. También se revisará a perros del pastor Chiribaya, otra variedad vinculada a la tradición canina peruana.

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La programación contempla el registro inicial de animales de todas las razas que no cuenten con pedigree. Ese trámite permitirá incorporarlos a las actividades previstas por la ACP-UCPE, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por los organizadores.

Los concursos caninos latinoamericanos formarán parte de la actividad y estarán destinados a ejemplares inscritos con anticipación. De acuerdo con los datos entregados por la asociación, las competencias concederán títulos de campeonato y puntos para el ranking nacional. El público también verá un video sobre la historia del Chaku Andino, que se proyectará en la pileta principal del recinto. La proyección busca exponer los antecedentes de la raza y su proceso de difusión.

Ingreso de perros exigirá inscripción previa

La ACP-UCPE precisó que solo ingresarán perros inscritos previamente. La disposición alcanza a los ejemplares que participarán en las evaluaciones, registros, exposiciones y concursos. Las personas que quieran presentar a sus animales deberán verificar antes las condiciones fijadas por la organización.

La información disponible indica que las consultas pueden realizarse mediante el número 976 785 312. El requisito busca ordenar la presencia de animales durante la presentación oficial y las competencias programadas para la tarde.

El reconocimiento del Chaku Andino fue comunicado por la ACP-UCPE, que promovió el expediente de la raza. La entidad señaló que el proceso reunió más de 10 años de investigación en comunidades altoandinas del país. La presentación del domingo llevará esa búsqueda al espacio público, con una agenda que combina certificación, exposición y competencia. Para los asistentes, la actividad ofrecerá una oportunidad de observar los ejemplares y conocer la información reunida sobre sus orígenes, sin que ello implique la inscripción de mascotas en el lugar.

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