Colombia

Tuti Vargas respondió a sus haters con contundente mensaje: “No tener hijos no te hace menos mujer”

La creadora de contenido y empresaria difundió un mensaje en sus plataformas digitales para cuestionar las presiones que recibe a diario con temas relacionados a las relaciones, el matrimonio, el divorcio y la maternidad

La creadora de contenido respondió a los que la cuestionan por estar soltera y expresó su postura frente a las presiones sociales por tener hijos - crédito Tuti Vargas / TikTok

Guardar

Tuti Vargas publicó un video en TikTok en el que respondió a los cuestionamientos que le hacen frecuentemente sobre su situación sentimental y su decisión de no ser madre. Mediante una representación de preguntas y respuestas, la influenciadora planteó que nadie está obligado a justificar las elecciones que hace sobre su vida personal.

El clip compartido el 17 de octubre de 2026 inició con la pregunta: “Oye, ¿por qué sigues soltera?” a lo que Tuti Vargas respondió: “Yo a ti no te pregunto por qué sigues casada”. Luego, ante la inquietud sobre por qué no quiere tener hijos, dijo: “Yo a ti no te pregunto para qué tuviste los tuyos”.

PUBLICIDAD

La secuencia continúa con otra de las frases que suele recibir en redes y conversaciones cotidianas: “¿Por qué eres tan exigente con los hombres?”. La respuesta de la bogotana es directa: “Yo a ti no te pregunto por qué te conformas con lo mínimo”.

Tuti Vargas
La creadora de contenido defendió la autonomía para decidir sobre pareja e hijos - crédito @tutivargasm/Instagram

Tuti Vargas pidió respetar las decisiones ajenas

Tras recrear esas situaciones, Vargas se dirigió a aquellos que opinan sobre la vida privada de otras personas: “¿Se dan cuenta de lo absurdo que es sentir que tenemos el derecho de cuestionar las decisiones de la vida de los demás? Nos hemos acostumbrado tanto a opinar de la vida ajena que creemos que todo el mundo nos debe explicaciones”.

PUBLICIDAD

Para la empresaria, existe una presión social que impone una ruta determinada para las relaciones, el matrimonio y la maternidad: “Como si existir fuera cumplir una lista que además alguien más escribió y además en el orden en que la sociedad consideró correcto”.

La creadora de contenido fue enfática al afirmar lo siguiente: “Tu vida no es un proyecto colectivo, ni tus decisiones necesitan la aprobación de absolutamente nadie”.

Y es que la famosa es popular por compartir en distintas oportunidades reflexiones de amor propio, los vínculos amorosos y sus procesos personales.

Uno de los puntos centrales de su mensaje se enfocó en los prejuicios que suelen recaer sobre las mujeres solteras o sin hijos: “Estar soltera no es un problema que tengas que resolver. No tener hijos no te hace menos mujer. Divorciarte no te convierte en un fracaso. Y casarte tampoco te hace tener tu vida resuelta”.

La publicación también se refirió a la importancia de no opinar sobre la vida de los demás y fijarse en su propio camino: “Antes de preguntarle a alguien por qué no vive como tú crees que debería, revisa por qué te incomoda tanto que lo haga diferente”.

Tuti Vargas agregó: “Una cosa es tener curiosidad y otra muy diferente es creerte con el derecho a meterte en donde no te importa y donde no te han llamado”.

Al final de su intervención, pidió que cada persona se concentre en sus propios asuntos: “Oigan, cada quien que se haga cargo de sus rollos. ¿A quién le importa?”.

Tuti Vargas aseguró que está blindada contra las tusas y contó cómo lo hizo - crédito @tutivargasm / Instagram
La respuesta de la famosa se volvió viral entre aquellos que la apoyan y otros que la critican - crédito @tutivargasm / Instagram

El matrimonio con Sebastián Yepes

La vida amorosa de Daniela “Tuti” Vargas ha sido tema de conversación desde su relación con el cantante Sebastián Yepes, exvocalista de Sanalejo. Y es que los dos se casaron en julio de 2015 y anunciaron su separación a comienzos de 2018.

En el anuncio de la ruptura, la pareja explicó que atravesaba procesos personales y profesionales diferentes. Vargas aseguró en ese momento que había perdido parte de la confianza en Yepes.

Años después, la influenciadora habló con mayor detalle sobre el final de ese matrimonio durante el pódcast Las bodas como son, en el que confirmó que la infidelidad los llevó a la ruptura.

Tuti Vargas y Sebastián Yepes estuvieron casados, pero al poco tiempo se divorciaron - crédito @tutivargasm / Instagram
Tuti Vargas y Sebastián Yepes estuvieron casados, pero al poco tiempo se divorciaron - crédito @tutivargasm / Instagram

Pasado el tiempo, la famosa tuvo una mediática relación con Pablo Salazar, con el que se comprometió y al dejar de compartir fotos con él sus seguidores la cuestionaron porque ya no portaba el anillo, a lo que ella decidió responder: “Ya no está, ya fue”.

Temas Relacionados

Tuti VargasEdad de Tuti VargasExnovio de Tuti VargasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga

El equipo Leopardo quiere extender su liderato, en casa y ante el líder del campeonato en el encuentro que abre la jornada dominical de la fecha 15 en el fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Los ‘Azucareros’ en su casa buscan llegar a 28 puntos y tener un pie en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, luego de tres años sin disputar la estrella

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Durante una transmisión en directo, Luis Fernando Villa Álvarez comparó sus ingresos con los del capo colombiano dado de baja en 1993, luego de que un documental señalara que el narcotraficante alcanzó esa cifra a los 25 años

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Exjugador de Millonarios aseguró que los hinchas lo odiaban por ir a jugar con su selección: así le respondieron

Juan Pablo Vargas generó debate al asegurar que en su carrera muchas veces priorizó representar a Costa Rica por encima de sus partidos con el club colombiano

Exjugador de Millonarios aseguró que los hinchas lo odiaban por ir a jugar con su selección: así le respondieron

Alcaldía de Yarumal reporta 12 afectados tras consumir fiambres en una jornada laboral: esto se sabe

El balance divulgado señala que los casos corresponden a una presunta intoxicación alimentaria entre cerca de 150 asistentes al Día de la Familia, según el reporte municipal

Alcaldía de Yarumal reporta 12 afectados tras consumir fiambres en una jornada laboral: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Desfile de Victoria’s Secret hoy: hora en Colombia y todas las formas de seguirlo en vivo

Honey Ordóñez: la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret 2026

Johanna Fadul mostró su pancita de embarazada y detalles de cómo avanza el proceso: “Diosito nos hizo el milagro”

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Exjugador de Millonarios aseguró que los hinchas lo odiaban por ir a jugar con su selección: así le respondieron

Cuándo volverá a jugar James Rodríguez con Atlético Nacional tras su ausencia vs. Boyacá Chicó

Dirigente de Bayern Múnich culpa a la selección Colombia del mal arranque de Luis Díaz: “Volvió y quizá no estaba en su mejor momento”