Tuti Vargas respondió a sus haters con contundente mensaje: “No tener hijos no te hace menos mujer”

La creadora de contenido respondió a los que la cuestionan por estar soltera y expresó su postura frente a las presiones sociales por tener hijos - crédito Tuti Vargas / TikTok

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Tuti Vargas publicó un video en TikTok en el que respondió a los cuestionamientos que le hacen frecuentemente sobre su situación sentimental y su decisión de no ser madre. Mediante una representación de preguntas y respuestas, la influenciadora planteó que nadie está obligado a justificar las elecciones que hace sobre su vida personal.

El clip compartido el 17 de octubre de 2026 inició con la pregunta: “Oye, ¿por qué sigues soltera?” a lo que Tuti Vargas respondió: “Yo a ti no te pregunto por qué sigues casada”. Luego, ante la inquietud sobre por qué no quiere tener hijos, dijo: “Yo a ti no te pregunto para qué tuviste los tuyos”.

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La secuencia continúa con otra de las frases que suele recibir en redes y conversaciones cotidianas: “¿Por qué eres tan exigente con los hombres?”. La respuesta de la bogotana es directa: “Yo a ti no te pregunto por qué te conformas con lo mínimo”.

La creadora de contenido defendió la autonomía para decidir sobre pareja e hijos - crédito @tutivargasm/Instagram

Tuti Vargas pidió respetar las decisiones ajenas

Tras recrear esas situaciones, Vargas se dirigió a aquellos que opinan sobre la vida privada de otras personas: “¿Se dan cuenta de lo absurdo que es sentir que tenemos el derecho de cuestionar las decisiones de la vida de los demás? Nos hemos acostumbrado tanto a opinar de la vida ajena que creemos que todo el mundo nos debe explicaciones”.

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Para la empresaria, existe una presión social que impone una ruta determinada para las relaciones, el matrimonio y la maternidad: “Como si existir fuera cumplir una lista que además alguien más escribió y además en el orden en que la sociedad consideró correcto”.

La creadora de contenido fue enfática al afirmar lo siguiente: “Tu vida no es un proyecto colectivo, ni tus decisiones necesitan la aprobación de absolutamente nadie”.

Y es que la famosa es popular por compartir en distintas oportunidades reflexiones de amor propio, los vínculos amorosos y sus procesos personales.

Uno de los puntos centrales de su mensaje se enfocó en los prejuicios que suelen recaer sobre las mujeres solteras o sin hijos: “Estar soltera no es un problema que tengas que resolver. No tener hijos no te hace menos mujer. Divorciarte no te convierte en un fracaso. Y casarte tampoco te hace tener tu vida resuelta”.

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La publicación también se refirió a la importancia de no opinar sobre la vida de los demás y fijarse en su propio camino: “Antes de preguntarle a alguien por qué no vive como tú crees que debería, revisa por qué te incomoda tanto que lo haga diferente”.

Tuti Vargas agregó: “Una cosa es tener curiosidad y otra muy diferente es creerte con el derecho a meterte en donde no te importa y donde no te han llamado”.

Al final de su intervención, pidió que cada persona se concentre en sus propios asuntos: “Oigan, cada quien que se haga cargo de sus rollos. ¿A quién le importa?”.

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La respuesta de la famosa se volvió viral entre aquellos que la apoyan y otros que la critican - crédito @tutivargasm / Instagram

El matrimonio con Sebastián Yepes

La vida amorosa de Daniela “Tuti” Vargas ha sido tema de conversación desde su relación con el cantante Sebastián Yepes, exvocalista de Sanalejo. Y es que los dos se casaron en julio de 2015 y anunciaron su separación a comienzos de 2018.

En el anuncio de la ruptura, la pareja explicó que atravesaba procesos personales y profesionales diferentes. Vargas aseguró en ese momento que había perdido parte de la confianza en Yepes.

Años después, la influenciadora habló con mayor detalle sobre el final de ese matrimonio durante el pódcast Las bodas como son, en el que confirmó que la infidelidad los llevó a la ruptura.

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Tuti Vargas y Sebastián Yepes estuvieron casados, pero al poco tiempo se divorciaron - crédito @tutivargasm / Instagram

Pasado el tiempo, la famosa tuvo una mediática relación con Pablo Salazar, con el que se comprometió y al dejar de compartir fotos con él sus seguidores la cuestionaron porque ya no portaba el anillo, a lo que ella decidió responder: “Ya no está, ya fue”.