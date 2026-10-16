América Latina

Bachelet y Boric aseguraron que no están pensando en una candidatura presidencial

Ambos exmandatarios se reunieron con líderes de partidos de oposición a conversar “temas país”

Chile: Michelle Bachelet y Gabriel Boric aseguraron que no están pensando en una candidatura presidencial
"Este no es momento de hablar de candidaturas de ningún tipo”, afirmó Bachelet.
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La carrera presidencial 2029 no estuvo sobre la mesa. Al menos, eso fue lo que aseguraron este jueves Michelle Bachelet y Gabriel Boric, luego de compartir un desayuno con representantes de los partidos de oposición en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano, en la comuna santiaguina de Ñuñoa.

La idea de Bachelet era agradecer a los dirigentes que participaron en el acto organizado en respaldo a su fallida aventura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Tras la reunión, la exjefa de Estado sostuvo que el objetivo fue conversar “temas país” y explorar alternativas para responder a las necesidades de la población, dejando cualquier definición electoral fuera de la discusión.

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La exmandataria explicó que la conversación estuvo centrada en las preocupaciones cotidianas de las familias. “La invitación fue para hablar del país. A todos nosotros nos importa que a Chile le vaya bien (...) Este no es momento de hablar de candidaturas de ningún tipo”, aseguró taxativa.

Bachelet puso el acento en las dificultades económicas que, a su juicio, deben concentrar la atención de los partidos y se mostró preocupada porque “la economía va a crecer poco, la inflación es alta, los salarios no suben. Sube el costo de la vida, suben los alimentos, pero el salario no sube”, señaló.

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Tocante a sus declaraciones de la semana pasada en una entrevista con TVU, cuando respondió “yo creo que sí” ante la posibilidad de candidatearse por tercera vez a La Moneda, Bachelet precisó que su intención principal es contribuir al debate público y apoyar la búsqueda de soluciones.

“Yo también añadí que mi tarea fundamental iba a ser contribuir, apoyar. La verdad, como le digo, no es un tema que hayamos tocado ni yo ni el presidente Boric, porque nosotros no estamos de candidatos”, cerró.

Chile: Michelle Bachelet y Gabriel Boric aseguraron que no están pensando en una candidatura presidencial
Boric también se desmarcó de una nueva aventura presidencial.

Boric tampoco va

Sus palabras fueron refrendadas por Gabriel Boric, quien al término del encuentro añadió que actualmente tampoco contempla competir por el sillón presidencial y coincidió con Bachelet en que adelantar ese debate es baladí.

“Hoy día no estoy pensando en ninguna candidatura. No es mi rol (...) No voy a siquiera ponerme en esos casos. Hoy día no hablamos nada de candidaturas, creo que no tendría sentido y en eso la presidenta y yo estamos de acuerdo”, afirmó.

De paso, deslizó una autocrítica y llamó a las fuerzas de izquierda a reflexionar sobre el resultado de las últimas elecciones, en las que su sector sufrió una derrota que, admitió, fue amplia.

“Nosotros perdimos y perdimos por harto en la última elección y no fue hace tanto tiempo”, recordó.

Debido a esto, sostuvo que la prioridad ahora es revisar lo ocurrido, comprender las razones del resultado electoral y recuperar el vínculo con los ciudadanos, en lugar de instalar prematuramente una discusión sobre candidaturas.

El expresidente describió una realidad marcada por familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, pero que mantienen aspiraciones, proyectos y expectativas de mejorar sus condiciones de vida.

“Los partidos políticos de izquierda, de centro izquierda, tienen que salir a escucharlos y a conectarse con ellos. No basta con hablar solamente entre nosotros mismos”, planteó.

Al cierre, Boric hizo un llamado a “salir a hablar con la gente en las calles, en las plazas, en los centros deportivos; eso es lo que yo he estado tratando de hacer en este último tiempo en las escuelas, y me interesa seguir haciéndolo porque veo que hay una juventud deseosa de participar, de pensar y de construir Chile, y creo que la manera no es pensando en elecciones, sino pensando en construir un país más justo”, remató.

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