Chile consiguió un superávit comercial histórico gracias al cobre, el litio y las exportaciones a India

Las exportaciones alcanzaron los USD 93.837 millones entre enero y septiembre, un salto de 18,5% respecto al mismo periodo el año pasado.

Guardar

Las exportaciones chilenas atraviesan uno de sus momentos de mayor expansión. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de bienes al extranjero alcanzaron los USD 93.837 millones, una cifra inédita para los primeros nueve meses de un año y que representa un salto de 18,5% respecto del mismo período de 2025. El resultado vino acompañado de otro hito: un superávit comercial de USD25.721 millones, el más alto desde 2007.

Los números, contenidos en el avance del Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), elaborado sobre la base de antecedentes del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, dan cuenta de un intercambio comercial que llegó a USD 166.985 millones. En comparación con los primeros nueve meses del año anterior, el monto creció 12,9%.

PUBLICIDAD

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que “el récord de nuestras exportaciones y el mayor superávit histórico son señales positivas para Chile”.

La minería concentró USD 58.873 millones en exportaciones durante los primeros nueve meses del año, con un incremento interanual de 25,7%. En simple, casi dos de cada tres dólares obtenidos por Chile mediante la venta de bienes al exterior provinieron de esta actividad.

El cobre mantuvo su posición central. Los embarques del metal rojo generaron ingresos por USD 49.247 millones, un 18,7% más que en igual período de 2025. De ese total, US$31.565 millones correspondieron a concentrados y US$14.839 millones a cátodos.

PUBLICIDAD

China siguió encabezando la lista de compradores, seguida por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Más atrás apareció una de las novedades del año: India avanzó hasta el quinto puesto, desplazando a Brasil después de incrementar sus compras de cobre chileno en 101,3%.

Pero el repunte de los minerales no se limitó al principal producto de exportación del país. Los envíos de litio prácticamente se triplicaron y totalizaron USD 4.745 millones. El oro, por su parte, alcanzó ventas externas por USD 3.401 millones, su mayor resultado para un período enero-septiembre.

El cobre sigue siendo el principal "sueldo" de Chile.

India duplica sus compras

Una parte importante del crecimiento se explica por la apertura de mercados más allá de China y Estados Unidos. De los USD 14.673 millones adicionales que Chile exportó en comparación con enero-septiembre de 2025, el 63,4% tuvo como destino otros países.

PUBLICIDAD

India sobresale en esa expansión. Las exportaciones chilenas hacia ese mercado llegaron a USD 5.096 millones, prácticamente el doble de lo registrado un año antes. Entre los productos que explican el avance figuran el cobre, el oro, el yodo, las manzanas frescas, la pasta de madera y el litio.

Japón, Corea del Sur y Suiza también aumentaron sus compras y de acuerdo a la subsecretaria Estévez, la diversificación forma parte del camino para ampliar el alcance de las exportaciones nacionales.

Trabajadores colocan trozos de salmón en una caja para su envío al mercado mundial en una planta situada en Puerto Chacabuco, a 1.625 kms al sur de Santiago.

Envíos de alimentos

El resto de la oferta exportadora también mostró avances. Las ventas de bienes no mineros sumaron USD 34.963 millones, el mayor monto para los primeros nueve meses de un año y un 8,2% por encima del resultado de 2025.

PUBLICIDAD

La industria alimentaria alcanzó exportaciones por USD 10.712 millones, estableciendo igualmente un máximo histórico para el período. El salmón aportó USD 4.770 millones, equivalente al 45% del total, con un incremento anual de 8%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de este producto, con adquisiciones por USD 1.975 millones -un 3% más que en los primeros nueve meses del año pasado-, a pesar del contexto arancelario. Brasil y Japón completaron los tres principales destinos.

La pesca y la acuicultura también superaron una barrera relevante. Considerando productos como jurel, mejillones congelados, merluza, trucha y bacalao de profundidad, las exportaciones del sector llegaron a USD 7.453 millones, siendo la primera vez que los envíos de esta categoría sobrepasan los USD 7.000 millones en un período enero-septiembre.

PUBLICIDAD

A ese desempeño se sumó otro registro destacado: las frutas congeladas generaron USD 617 millones, su mayor cifra para los primeros nueve meses del año.

El crecimiento del comercio internacional no solo se vio reflejado en los embarques, pues también aumentó la cantidad de compañías chilenas que participan en los mercados externos.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 8.029 empresas exportaron bienes, un 3% más que en el mismo lapso del año anterior. Son 232 compañías adicionales y la mayor cantidad registrada para este período.La manufactura, los servicios, la minería y la industria forestal destacaron entre las actividades que sumaron nuevos participantes a la actividad exportadora.

PUBLICIDAD

Los servicios digitales puestos en el extranjero sumaron USD 960 millones.

Servicios digitales

Por otro lado, las exportaciones de servicios alcanzaron USD 2.718 millones, con un aumento de 17,3% y un nuevo máximo histórico.

Dentro de este segmento, los servicios digitales sumaron USD 960 millones, impulsados principalmente por las tecnologías de la información y las asesorías profesionales.

Estados Unidos concentró el 53,6% de las ventas chilenas de estos servicios. México, Perú, España y Brasil también registraron avances, ampliando la presencia de los proveedores nacionales en mercados internacionales.

Este resultado añade una dimensión distinta al balance comercial de 2026: junto con el peso estructural de la minería y el avance de los alimentos, las prestaciones digitales comienzan a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de la oferta que Chile puede vender al mundo.

PUBLICIDAD