América Latina

Chile consiguió un superávit comercial histórico gracias al cobre, el litio y las exportaciones a India

El excedente rozó los US$25.721 millones en septiembre, superando el récord de 2007

Exportaciones Chile
Las exportaciones alcanzaron los USD 93.837 millones entre enero y septiembre, un salto de 18,5% respecto al mismo periodo el año pasado.
Guardar

Las exportaciones chilenas atraviesan uno de sus momentos de mayor expansión. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de bienes al extranjero alcanzaron los USD 93.837 millones, una cifra inédita para los primeros nueve meses de un año y que representa un salto de 18,5% respecto del mismo período de 2025. El resultado vino acompañado de otro hito: un superávit comercial de USD25.721 millones, el más alto desde 2007.

Los números, contenidos en el avance del Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), elaborado sobre la base de antecedentes del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, dan cuenta de un intercambio comercial que llegó a USD 166.985 millones. En comparación con los primeros nueve meses del año anterior, el monto creció 12,9%.

PUBLICIDAD

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que “el récord de nuestras exportaciones y el mayor superávit histórico son señales positivas para Chile”.

La minería concentró USD 58.873 millones en exportaciones durante los primeros nueve meses del año, con un incremento interanual de 25,7%. En simple, casi dos de cada tres dólares obtenidos por Chile mediante la venta de bienes al exterior provinieron de esta actividad.

El cobre mantuvo su posición central. Los embarques del metal rojo generaron ingresos por USD 49.247 millones, un 18,7% más que en igual período de 2025. De ese total, US$31.565 millones correspondieron a concentrados y US$14.839 millones a cátodos.

PUBLICIDAD

China siguió encabezando la lista de compradores, seguida por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Más atrás apareció una de las novedades del año: India avanzó hasta el quinto puesto, desplazando a Brasil después de incrementar sus compras de cobre chileno en 101,3%.

Pero el repunte de los minerales no se limitó al principal producto de exportación del país. Los envíos de litio prácticamente se triplicaron y totalizaron USD 4.745 millones. El oro, por su parte, alcanzó ventas externas por USD 3.401 millones, su mayor resultado para un período enero-septiembre.

El cobre sigue siendo el principal "sueldo" de Chile.
El cobre sigue siendo el principal "sueldo" de Chile.

India duplica sus compras

Una parte importante del crecimiento se explica por la apertura de mercados más allá de China y Estados Unidos. De los USD 14.673 millones adicionales que Chile exportó en comparación con enero-septiembre de 2025, el 63,4% tuvo como destino otros países.

India sobresale en esa expansión. Las exportaciones chilenas hacia ese mercado llegaron a USD 5.096 millones, prácticamente el doble de lo registrado un año antes. Entre los productos que explican el avance figuran el cobre, el oro, el yodo, las manzanas frescas, la pasta de madera y el litio.

Japón, Corea del Sur y Suiza también aumentaron sus compras y de acuerdo a la subsecretaria Estévez, la diversificación forma parte del camino para ampliar el alcance de las exportaciones nacionales.

Trabajadores colocan trozos de salmón en una caja para su envío al mercado mundial en una planta situada en Puerto Chacabuco, a 1.625 kms al sur de Santiago.
Trabajadores colocan trozos de salmón en una caja para su envío al mercado mundial en una planta situada en Puerto Chacabuco, a 1.625 kms al sur de Santiago.

Envíos de alimentos

El resto de la oferta exportadora también mostró avances. Las ventas de bienes no mineros sumaron USD 34.963 millones, el mayor monto para los primeros nueve meses de un año y un 8,2% por encima del resultado de 2025.

La industria alimentaria alcanzó exportaciones por USD 10.712 millones, estableciendo igualmente un máximo histórico para el período. El salmón aportó USD 4.770 millones, equivalente al 45% del total, con un incremento anual de 8%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de este producto, con adquisiciones por USD 1.975 millones -un 3% más que en los primeros nueve meses del año pasado-, a pesar del contexto arancelario. Brasil y Japón completaron los tres principales destinos.

La pesca y la acuicultura también superaron una barrera relevante. Considerando productos como jurel, mejillones congelados, merluza, trucha y bacalao de profundidad, las exportaciones del sector llegaron a USD 7.453 millones, siendo la primera vez que los envíos de esta categoría sobrepasan los USD 7.000 millones en un período enero-septiembre.

A ese desempeño se sumó otro registro destacado: las frutas congeladas generaron USD 617 millones, su mayor cifra para los primeros nueve meses del año.

El crecimiento del comercio internacional no solo se vio reflejado en los embarques, pues también aumentó la cantidad de compañías chilenas que participan en los mercados externos.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 8.029 empresas exportaron bienes, un 3% más que en el mismo lapso del año anterior. Son 232 compañías adicionales y la mayor cantidad registrada para este período.La manufactura, los servicios, la minería y la industria forestal destacaron entre las actividades que sumaron nuevos participantes a la actividad exportadora.

Chile tiene el internet más veloz de Sudamérica.
Los servicios digitales puestos en el extranjero sumaron USD 960 millones.

Servicios digitales

Por otro lado, las exportaciones de servicios alcanzaron USD 2.718 millones, con un aumento de 17,3% y un nuevo máximo histórico.

Dentro de este segmento, los servicios digitales sumaron USD 960 millones, impulsados principalmente por las tecnologías de la información y las asesorías profesionales.

Estados Unidos concentró el 53,6% de las ventas chilenas de estos servicios. México, Perú, España y Brasil también registraron avances, ampliando la presencia de los proveedores nacionales en mercados internacionales.

Este resultado añade una dimensión distinta al balance comercial de 2026: junto con el peso estructural de la minería y el avance de los alimentos, las prestaciones digitales comienzan a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de la oferta que Chile puede vender al mundo.

Temas Relacionados

ChileEconomíaSuperávitCobreLitioMineríaSalmónBanco CentralInforme Mensual de Comercio Exterior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tribunal de San Salvador condena a 26 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años

La estructura Alaskas Locos Salvatruchos operaba en Soyapango e Ilopango, según Centros Judiciales El Salvador, que informó que las sentencias se dictaron por el delito de agrupaciones ilícitas contra los procesados

Un tribunal de San Salvador condena a 26 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años

Abinader anunció fondos para una Casa de la Cultura Dominicana en Italia durante un encuentro con la diáspora

Durante el encuentro en Roma, representantes de la comunidad presentaron inquietudes que van desde la inserción laboral hasta los trámites con las autoridades. El Gobierno respondió con un anuncio que busca anclar la identidad nacional entre las nuevas generaciones

Abinader anunció fondos para una Casa de la Cultura Dominicana en Italia durante un encuentro con la diáspora

Costa Rica evacúa a 34 nicaragüenses por inminente riesgo de deslizamiento de tierra que amenaza sus viviendas

Ante el riesgo inminente de una tragedia provocada por una falla geológica en las márgenes del río María Aguilar, la Policía Municipal de San José evacuó a 10 familias nicaragüenses del asentamiento informal Gracias a Dios

Costa Rica evacúa a 34 nicaragüenses por inminente riesgo de deslizamiento de tierra que amenaza sus viviendas

Centro de Investigaciones lanza una alerta respecto a que el proyecto de presupuesto de Guatemala elevaría la deuda pública al 29.4% del PIB en 2027

La iniciativa remitida al Congreso el 2 de septiembre prevé un déficit fiscal de 4.43%, el segundo mayor de las últimas dos décadas, y supera la meta oficial de 26.8%

Centro de Investigaciones lanza una alerta respecto a que el proyecto de presupuesto de Guatemala elevaría la deuda pública al 29.4% del PIB en 2027

El caserío que desapareció del mapa, pero no de la memoria: El Salvador enfrenta juicio por crímenes de guerra

En 1982, soldados del Batallón Atlacatl arrasaron una comunidad salvadoreña y dejaron decenas de muertos, entre ellos niños. Décadas después, el caso llegó a la Corte IDH con cargos de tortura, desaparición forzada y encubrimiento estatal

El caserío que desapareció del mapa, pero no de la memoria: El Salvador enfrenta juicio por crímenes de guerra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Habló el abogado de Marcos Calarcá, el excabecilla de las Farc señalado por María Claudia Tarazona de estar vinculado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Señalar sin pruebas es una irresponsabilidad”

Abelardo de la Espriella encaró a Keko, un señalado líder criminal, durante operativos en Barranquilla: “¿Decías que ‘no comías de tigre’? Guapito por teléfono”

Cruz Azul vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

El mexicano Jojo Romero y los Milwaukee Brewers eliminan a Los Angeles Dodgers y se instalan en la Serie Mundial 2026

DEPORTES

Ramón Díaz habló por primera vez de los rumores que lo vinculan a River Plate

Ramón Díaz habló por primera vez de los rumores que lo vinculan a River Plate

La selección argentina confirmó los dos amistosos que jugará en el país en la Fecha FIFA de noviembre

Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A: hora, TV y probables formaciones

El entrenador del Manchester United habló sobre la reunión de emergencia que mantuvo con Lisandro Martínez tras sus explosivas declaraciones

Dieron a conocer 11 sanciones a integrantes de All Boys tras el escándalo con el “celuVAR”

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse como los O'Connell en la cuarta entrega de La Momia

Vince Gilligan palideció en plena presentación de Breaking Bad: la serie con una premisa parecida que amenazó con arruinar su proyecto