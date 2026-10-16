Panamá

Actividad en la Zona Libre de Colón apuntala el crecimiento del comercio en Panamá

El emporio comercial registró un crecimiento interanual acumulado de 26.5% en sus reexportaciones a julio de este año

Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón registraron un crecimiento acumulado interanual de 26,5% hasta julio.
Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón registraron un crecimiento acumulado interanual de 26,5% hasta julio.
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El consumo interno y las reexportaciones sostuvieron el avance del comercio panameño durante los primeros siete meses de 2026.

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron, mientras las ventas de vehículos nuevos y la actividad de la Zona Libre de Colón mostraron resultados al alza.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ese desempeño respondió a la recuperación de los flujos regionales de mercancías y a una mayor demanda de los hogares.

El balance figura en el Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico.

La actividad comercial de Panamá creció entre enero y julio de 2026 por dos factores: la Zona Libre de Colón elevó sus reexportaciones ante una mayor demanda regional y el mercado local incrementó la compra de vehículos, combustibles y otros bienes de consumo. Los datos proceden del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

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Concesionario de autos espacioso sin personas, mostrando filas de vehículos nuevos y brillantes de diversos colores bajo grandes ventanales y con un balcón.
Los sedanes ocuparon el segundo lugar, con 1.275 unidades adicionales. Las camionetas pickup registraron un aumento de 559 unidades.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón registraron un crecimiento acumulado interanual de 26,5% hasta julio. Desde marzo, los montos mensuales superaron $1.000 millones y las tasas de expansión se mantuvieron en doble dígito.

El incremento interanual de julio llegó a 35,9%. Según el MEF, la evolución estuvo vinculada con la reactivación de los intercambios intrarregionales y con un aumento de los pedidos desde los principales destinos comerciales.

Venezuela aportó $256,2 millones adicionales al crecimiento de las reexportaciones. Costa Rica sumó $204,7 millones y Estados Unidos, $167,9 millones.

El listado de mercados que impulsaron la actividad también incluyó a El Salvador, con $105,3 millones; Honduras, con $102,2 millones; Guatemala, con $98,8 millones; Ecuador, con $97,6 millones, y Nicaragua, con $96,4 millones.

Las máquinas y los aparatos eléctricos encabezaron el avance por tipo de mercancía. Ese grupo aumentó $467,3 millones, equivalente a 52,9%, impulsado por el movimiento de equipos informáticos, entre ellos computadoras e impresoras.

Un carrito de compras metálico en miniatura con cajas envueltas en papel kraft encima de un teclado de computadora retroiluminado.
Un carrito de compras en miniatura con paquetes sobre un teclado retroiluminado ilustra el concepto del comercio electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos farmacéuticos añadieron $365,4 millones. Las prendas de vestir aportaron $246,3 millones y los perfumes y cosméticos, $167,2 millones.

El calzado registró un alza de $130,2 millones. Las bebidas y los licores completaron los rubros destacados con $104,8 millones adicionales.

El documento del Ministerio de Economía y Finanzas indicó que el comportamiento de esas categorías reflejó una recuperación comercial más amplia y una demanda distribuida entre diversos mercados de América Latina y el Caribe.

El mercado nacional también mostró señales de mayor consumo. Las ventas acumuladas de vehículos nuevos llegaron a 36.452 unidades hasta julio, un aumento interanual de 9,7%.

Los vehículos utilitarios deportivos, conocidos como SUV, concentraron la mayor parte del incremento. Ese segmento vendió 1.486 unidades más que en el mismo período del año anterior.

Contenedor metálico de carga con bandera de Panamá. Cuadrantes azul, blanco y rojo, con una estrella azul y una estrella roja. Fondo portuario con grúas y contenedores.
Un contenedor metálico de carga en un puerto muestra la bandera de Panamá pintada en uno de sus costados, con remaches y texturas de metal visibles en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sedanes ocuparon el segundo lugar, con 1.275 unidades adicionales. Las camionetas pickup registraron un aumento de 559 unidades.

El mayor acceso al financiamiento acompañó la expansión de las ventas. El saldo de los créditos para la compra de automóviles aumentó 10,9%, de acuerdo con las cifras incluidas en el informe.

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron 21,6% en valor y 16,0% en volumen. Los combustibles y lubricantes encabezaron esa variación, con una suba de 53,3% en su valor. Los utensilios domésticos aumentaron 14,0%. Los bienes semiduraderos crecieron 3,8% y los no duraderos, 1,4%.

El despacho acumulado de combustibles para el mercado panameño avanzó 13,1% durante los primeros siete meses del año. El movimiento incluyó mayores ventas de gasolinas de 91 y 95 octanos, diésel y gas licuado de petróleo.

El reporte también registró mayores volúmenes de av-gas, combustible para aviación, queroseno, asfalto, lubricantes y carbón. Estos resultados acompañaron la evolución general de la actividad económica y del consumo de los hogares.

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