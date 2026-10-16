España

El CNI concluye que Marruecos era “plenamente consciente” y actuó con “pasividad” ante la entrada masiva en Ceuta

El informe remitido a la Audiencia Nacional vincula el desborde fronterizo con la prioridad otorgada a la seguridad de la Fiesta del Trono

Una multitud de personas camina por una costa rocosa, junto al mar, una valla de alambre de espino y edificaciones en la distancia
Cientos de personas transitan por la costa rocosa de Ceuta para acceder a España, junto a una valla de alambre de espino y con una ciudad en el horizonte y el mar al lado.
Guardar

El CNI ha concluido que las autoridades marroquíes conocían días antes la previsión de una entrada masiva en Ceuta a finales de julio y que su respuesta operativa contribuyó al desbordamiento del dispositivo fronterizo. El informe remitido a la Audiencia Nacional vincula la falta de reacción con la prioridad concedida a la seguridad de la Fiesta del Trono.

Las autoridades de Marruecos conocían convocatorias en redes sociales seguidas por 180.000 usuarios que llamaban a cruzar hacia Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono. El CNI advirtió de que, si solo lo intentaba el 10 % de esa audiencia, la llegada podía superar el episodio registrado en 2021.

PUBLICIDAD

Según Europa Press, el organismo ha trasladado sus conclusiones a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular. La información procede de pesquisas realizadas tras los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron a la ciudad autónoma, y responde a las preguntas planteadas por la magistrada en un informe de una veintena de folios.

Marruecos conocía el aumento de la presión migratoria

Los servicios de inteligencia españoles sostienen que las autoridades marroquíes eran “absolutamente conocedoras” de que se estaba generando una situación anómala, con posibles intentos de entrada irregular, y “plenamente conscientes” del aumento “real y tangible” de la afluencia de migrantes hacia el entorno de Ceuta. Las autoridades del país vecino habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente.

PUBLICIDAD

El CNI había remitido una nota de aviso al juzgado el 29 de julio. Los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales y de seguridad marroquíes conocían tanto la situación anómala como el incremento de la afluencia durante los días previos.

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026. (Marcos Moreno - Europa Press)
Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026. (Marcos Moreno - Europa Press)

La noche de ese mismo día, pasadas las nueve y media, el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno contactó con el CNI en Ceuta para comunicar que la situación seguía siendo preocupante. También indicó que se habría alcanzado un acuerdo con Marruecos para devolver a las personas que estaban entrando en la ciudad autónoma.

El CNI insistió durante esa conversación en el elevado número de candidatos a emigrar concentrados en Castillejos, algunos de los cuales trataban de camuflarse entre los veraneantes que llenaban la localidad. El jefe de gabinete preguntó si la estimación de usuarios de redes sociales no era exagerada, ante la previsión de un volumen de llegadas superior al de 2021.

La Fiesta del Trono condicionó el dispositivo fronterizo

El informe atribuye el insuficiente despliegue marroquí a la decisión de garantizar el desarrollo de las celebraciones de la Fiesta del Trono en la localidad cercana de Rincón, a las que asistía Mohamed VI. Esa prioridad permitió, de acuerdo con el CNI, que la llegada descontrolada de inmigrantes al entorno de Ceuta se produjera sin oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Hasta el día anterior a la entrada masiva, las autoridades de Marruecos mantenían una actuación activa para interceptar a quienes intentaban cruzar a nado, la modalidad dominante hasta entonces. Cuando aumentó de forma relevante el número de personas que trataban de acceder, el CNI observó un despliegue insuficiente combinado con una actitud de “pasividad” que desbordó el dispositivo.

El rey defiende que quienes entraron ilegalmente en Ceuta deben regresar lo antes posible.

Las medidas más contundentes, entre ellas detenciones, traslados al interior y el uso de medios disuasorios, comenzaron cuando ya se había producido el pico de entradas por tierra y mar. El informe añade que no detectó una “reacción proactiva de las autoridades marroquíes tras la pérdida de control de la situación”.

El CNI señala que “la Gendarmería marroquí instaló controles que resultaron insuficientes para contener la llegada de personas a las inmediaciones de Ceuta”. El 29 de julio, las autoridades marroquíes habían desplegado más efectivos de las Fuerzas Auxiliares en las proximidades del dique fronterizo con Castillejos tras interceptar un incremento muy notable de los flujos.

Tras las entradas, las autoridades marroquíes dispusieron instalaciones, refugios temporales, un hospital de campaña y autobuses para trasladar a los retornados a distintas localidades del interior de Marruecos.

Temas Relacionados

MarruecosCeutaPolicía EspañaÚltima Hora EspañaMigrantesEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos III debuta como diseñador de Burberry con un jersey de casi 1.500 euros inspirado en una de sus residencias

El monarca británico ha cedido una acuarela de Birkhall, su refugio escocés, para una colección cápsula que firma junto a la histórica casa de moda y Highgrove Gardens

Carlos III debuta como diseñador de Burberry con un jersey de casi 1.500 euros inspirado en una de sus residencias

Los 5 mejores ejercicios para tonificar el abdomen: son sencillos y pueden hacerse en casa

Aunque estos ejercicios ayudan a fortalecer los abdominales, también importan factores como la alimentación o el descanso

Los 5 mejores ejercicios para tonificar el abdomen: son sencillos y pueden hacerse en casa

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Un experto lo confirma: el espresso es el café que menos cafeína tiene

El tiempo de infusión y el método de extracción marcan la diferencia

Un experto lo confirma: el espresso es el café que menos cafeína tiene

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

El sindicato Semaf pide que se cumplan los compromisos firmados, a los que considera “vitales para transformar el sistema ferroviario y hacerlo mucho más seguro”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Motse Mínguez dimite como portavoz del PSOE tras la polémica por los pisos en alquiler de su pareja y Pedro Sánchez lo lamenta: “Le dije que no lo hiciera. Es muy buena persona”

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Pontón agradece a Rufián su apoyo y destaca al BNG como alternativa contra la ultraderecha

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

ECONOMÍA

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid