Costa Rica evacúa a 34 nicaragüenses por inminente riesgo de deslizamiento de tierra que amenaza sus viviendas

Cuadrillas municipales ejecutaron la demolición preventiva de viviendas vulnerables para evitar un colapso mayor sobre la cuenca del río María Aguilar (Cortesía: Acción 10).

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Un total de diez familias de nacionalidad nicaragüense, integradas por al menos 34 personas, fueron evacuadas de emergencia del precario “Gracias a Dios”, ubicado en el sector de Sagrada Familia, en San José, Costa Rica.

La intervención fue llevada a cabo por la Policía Municipal de San José junto con personal de la alcaldía, quienes procedieron al derribo de las viviendas en mayor riesgo tras detectar una falla severa e inestabilidad en el terreno que amenaza con provocar el colapso de las estructuras hacia el cauce del río María Aguilar.

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El operativo responde a una amenaza ambiental real e inmediata. El asentamiento informal, compuesto por un total aproximado de 223 ranchos, se encuentra sobre un terreno debilitado donde una grieta estructural ponía en peligro inminente a los habitantes.

Ante el avance de la inestabilidad geológica, la demolición de las estructuras vulnerables representó la única vía preventiva para evitar una tragedia humana de mayores proporciones.

Sin embargo, tras la evacuación preventiva emerge una severa crisis social: las familias despojadas de sus habitáculos provisionales enfrentan una situación de incertidumbre al no contar, por el momento, con un techo seguro ni un lugar donde vivir.

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De momento, el alcalde de San José, Diego Miranda, confirmó que la mayoría de las familias desalojadas están precalificadas para acceder a un proyecto habitacional formal de bien social que se construye actualmente en esa misma zona.

Sin embargo, existe un grupo de familias afectadas que no cumplen con todos los requisitos legales o institucionales exigidos por las autoridades de vivienda costarricenses. Para estas personas, su condición actual es de extrema vulnerabilidad, mientras las entidades competentes continúan evaluando alternativas viables de asistencia social o reubicación temporal.

Las autoridades de Costa Rica desalojaron a diez familias nicaragüenses que vivían en condiciones precarias debido al riesgo inminente de deslizamientos. El operativo afectó a 34 personas y tuvo lugar en San José, cerca del río María Aguilar.

La importancia vital de los desalojos a tiempo ante fallas geológicas y la vulnerabilidad de las familias sin vivienda

La ejecución oportuna de evacuaciones en áreas propensas a deslizamientos de tierra constituye un pilar fundamental en la gestión preventiva del riesgo de desastres.

Cuando la estructura del terreno se fractura cerca de asentamientos urbanos informales, el tiempo de respuesta resulta determinante para salvar vidas humanas. Las laderas colindantes a cuencas hidrográficas, como la del río María Aguilar, presentan una dinámica de erosión acelerada que, combinada con construcciones ligeras y precarias, incrementa exponencialmente la probabilidad de un colapso repentino.

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En este sentido, la actuación inmediata de las autoridades municipales al identificar la grieta en el terreno evitó un escenario potencialmente fatal. No obstante, la prevención del riesgo geológico deja al descubierto un dilema humanitario complejo. Al demoler los ranchos situados en la zona crítica, las familias afectadas se ven desplazadas de manera intempestiva.

Una cinta de seguridad de Defensa Civil delimita una profunda falla geológica que atraviesa el terreno junto a viviendas de madera y chapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de los núcleos familiares desalojados se encuentran precalificados para incorporarse a un proyecto de vivienda de interés social impulsado por el Gobierno central a pocos metros de la zona, la solución habitacional definitiva aún no está lista. Esta brecha temporal deja a hombres, mujeres y niños en una condición de extrema vulnerabilidad, sin un hogar inmediato.

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La situación ocurrida en Sagrada Familia pone de manifiesto que las intervenciones ante emergencias territoriales no pueden limitarse a la demolición física de las viviendas en peligro.

Resulta imprescindible articular protocolos integrales que combinen la protección civil inmediata con medidas de asistencia social de contingencia. La evacuación a tiempo demuestra ser una herramienta indispensable para preservar la vida frente a las amenazas de la naturaleza, pero requiere ir acompañada de albergues temporales y soluciones de vivienda digna que eviten que las familias queden desprotegidas tras el desalojo.