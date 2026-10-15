América Latina

El embajador del Reino Unido defendió la ruta de un buque chileno desde Magallanes hasta las Malvinas

David Concar señaló que “se trata de una iniciativa comercial privada”, en su visita a Punta Arenas

Un buque de carga azul y rojo con la palabra Danstar escrita en el casco navega en mar abierto bajo un cielo despejado
El “Danstar” llevará alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos a las Malvinas.
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El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó la ciudad de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y este miércoles defendió el viaje del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas, asunto que ha vuelto a friccionar las relaciones diplomáticas con Argentina, sobre todo después que fuentes de inteligencia nacionales advirtieran un posible “evento crítico” con el país vecino.

Concar visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH) y se reunió con altas autoridades magallánicas, como la gobernadora subrogante, Hina Carabante, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, Contraalmirante Juan Soto -a fin de repasar la histórica colaboración naval entre ambos países-, y el alcalde de dicha ciudad, Claudio Radonich, con quien abordó precisamente la controversia.

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Al término de la cita, el representante diplomático señaló que “no me corresponde comentar las reacciones ni las opiniones de otros países sobre este asunto. Como he dicho, se trata de una iniciativa comercial privada de origen chileno que, según entiendo, está diseñada para atender los intereses comerciales de ambas comunidades, una en las islas y otra integrada por empresarios de Magallanes“.

Por su parte, el alcalde Radonich recalcó que con la reapertura de la vía marítima a las Malvinas el país no está incumpliendo ningún tratado, puesto que el “Danstar” llevará carga “inocente” a las islas.

Nosotros no estamos violentando bajo ningún punto de vista ningún tratado internacional. Lo que estamos haciendo es generar un comercio que hoy lo tiene Uruguay con las islas y que dice relación con abastecer a las familias que viven en las islas. Por tanto, las pymes (pequeñas y medianas empresas) de nuestra ciudad están muy contentas de tener vinculaciones con las pymes de las islas”, subrayó.

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El embajador británico en Chile, David Concar, durante un recorrido en Punta Arenas
El embajador británico en Chile, David Concar, durante un recorrido en Punta Arenas (David Concar (X))

Paños fríos

La visita del diplomático inglés llegó justo luego que autoridades de Chile y Argentina pusieran “paños fríos” a la polémica. Hace un par de días, el Canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó en entrevista a A24 que aunque aún no les ha llegado ninguna notificación oficial desde Chile, su país no tiene intención de detener al “Danstar” y que, “a pesar de que hay varios jugadores externos que están tratando de hacernos pelear (...) tenemos una excelente relación con el Presidente Kast”.

Sus palabras fueron valoradas por el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, quien sostuvo que “es relevante destacar que ha ratificado el canciller argentino las buenas relaciones entre Chile y Argentina. Esperamos se traduzca en hechos, no solo en declaraciones. Me parece muy oportuno e importante”.

De la misma opinión fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que “quisiéramos, como Gobierno, valorar la respuesta del canciller argentino, el cual enfatiza que las relaciones entre Chile y Argentina gozan de total normalidad. Y, por lo tanto, todo el tránsito que hagan buques entre Chile y Argentina tiene una regulación en torno a los tratados que han firmado ambos países y también al derecho internacional“, remató.

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